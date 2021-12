Retard de conseil NEET PG 2021: les médecins annulent la grève après que la police a accepté de retirer les FIR et de reprendre leurs fonctions

Les médecins consultants de l’hôpital Sir Ganga Ram, les médecins résidents et les étudiants du DNB ont organisé jeudi une marche de protestation sur le campus contre le retard.

Les médecins qui étaient en grève et protestaient contre le retard du conseil NEET-PG 2021 ainsi que les allégations de maltraitance par la police ont annulé leur manifestation et ont repris le travail ce midi. Ils ont eu une réunion avec le commissaire conjoint de la police la nuit dernière et ont été assurés que les FIR contre eux seraient révoqués.

« Nous avons eu une réunion avec le commissaire conjoint de la police hier soir… Le processus de retrait des FIR a commencé (en lien avec la manifestation de l’ITO). Après midi aujourd’hui, nous annulerons notre grève contre le retard des conseils NEET 2021 », a déclaré le Dr Manish, président de la Fédération des associations de médecins résidents (FORDA), plus tôt dans la journée. Il a également déclaré que les patients souffraient à cause de la grève et que de nombreuses chirurgies avaient été reportées et compte tenu de cette situation, ils ont décidé d’annuler la grève.

Les médecins résidents protestaient contre le retard des conseils de NEET PG pendant près de deux semaines. Des médecins d’institutions telles que le Maulana Azad Medical College (MAMC) et l’hôpital LNJP protestaient également contre le retard. Le MAMC RDA et le FORDA, tous deux avaient exigé le retrait des affaires de police déposées contre certains des médecins protestataires après un face-à-face entre les manifestants et les policiers dans les rues lundi.

Les médecins consultants de l’hôpital Sir Ganga Ram, les médecins résidents et les étudiants du DNB ont organisé jeudi une marche de protestation sur le campus contre le retard. Sans faire souffrir les services aux patients, environ 200 étudiants ont organisé une marche symbolique de protestation avec des pancartes, et beaucoup portaient également des bandes noires.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.