Retard de la date de fin de verrouillage: Matt Hancock met en garde contre les Britanniques «imprudents» | Politique | Nouvelles

Les parcs et les plages étaient bondés hier alors que des milliers de personnes souffrant de fatigue de verrouillage profitaient au maximum du temps torride pour socialiser à l’extérieur. Les règles relatives au coronavirus ont été assouplies lundi, permettant à des groupes de six ou deux ménages de se retrouver à l’extérieur dans des espaces publics et des jardins privés.

Cependant, avec des températures atteignant 24,5 ° C hier – le jour de mars le plus chaud depuis 53 ans – les Britanniques ont semblé ignorer les directives car ils tiraient le meilleur parti du beau temps.

Le Premier ministre Boris Johnson a mis en garde contre une troisième vague de coronavirus engloutissant l’Europe, affirmant qu’il est susceptible de frapper le Royaume-Uni prochainement avec des craintes d’augmentation du nombre de cas si la distanciation sociale n’est pas respectée.

Les températures devraient être encore plus chaudes aujourd’hui, avec des inquiétudes pour des scènes plus troublantes à travers le pays.

Hier soir, le secrétaire à la Santé a écrit sur Twitter: «Profitons du soleil mais faisons-le en toute sécurité.

« Nous sommes venus si loin, ne le faites pas sauter maintenant. »

M. Johnson a également exhorté le pays à « procéder avec prudence », exhortant les gens à ne pas abuser de l’assouplissement des règles sur les coronavirus.

Une augmentation des infections due à des personnes qui fuient les directives de Covid risque de faire dérailler le calendrier de la feuille de route pour revenir à la normale.

Un intervalle de cinq semaines a été établi entre chaque ensemble d’assouplissement des restrictions de verrouillage pour donner au gouvernement et aux scientifiques le temps d’examiner les données et de s’assurer que les quatre tests pour l’assouplissement continu des règles sont respectés.

Le troisième test prévient qu’une augmentation des cas de Covid pourrait retarder le calendrier, les ministres désireux de s’assurer que « les taux d’infection ne risquent pas une augmentation des hospitalisations qui exercerait une pression insoutenable sur le NHS ».

Le Dr Bharat Pankhania, expert en maladies infectieuses, de la faculté de médecine de l’Université d’Exeter, a averti qu’il y avait un risque que les règles soient ignorées face au beau temps actuel.

Le conseiller local David Mellen a déclaré que les progrès réalisés pour vaincre le virus risquaient d’être sapés par une minorité égoïste.

Il a déclaré: «Nous avons tous fait des sacrifices au cours de la dernière année pour nous protéger les uns les autres.

«Plus de 600 habitants de la région sont décédés à cause du virus.

«Nous devons à leurs familles, aux uns et aux autres et aux travailleurs de première ligne de ne pas compromettre les progrès que nous avons accomplis pour réduire la propagation de Covid en agissant de manière si irréfléchie et imprudente.

« La feuille de route est un moyen prudent de sortir de cette terrible situation et nous devons tous respecter strictement ses règles. »

Lundi, le médecin en chef, le professeur Chris Whitty, a déclaré qu’il y avait « une forte probabilité qu’il y ait une certaine hausse en raison des assouplissements » des règles relatives aux coronavirus.

Cependant, il a ajouté: « Si les gens s’en tiennent aux règles de distanciation sociale et qu’ils sont à l’extérieur, le risque de transmission est massivement plus faible que s’ils sont très proches les uns des autres et à l’intérieur. »

Le Premier ministre avait précédemment averti qu’une troisième vague de pandémie s’emparait du continent et lundi, il a dit au public qu’il pourrait «exclure catégoriquement un autre verrouillage», mais seulement si les gens obéissaient aux règles de distanciation sociale.

Il a déclaré: «Si tout le monde continue d’obéir aux directives avec suffisamment de prudence et que nous continuons à travailler ensemble pour garder le virus sous contrôle et le faire descendre de la manière dont nous l’avons fait.

«Et oui, si le déploiement des vaccins se poursuit et que les vaccins continuent d’être aussi efficaces qu’il y paraît.

« Ce sont les deux conditions qui devraient être remplies. »