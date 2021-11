retard du campus Apple à Londres ; espace dans le plus haut gratte-ciel de la ville

Un retard dans l’achèvement du nouveau campus Apple London à l’intérieur de l’emblématique centrale électrique de Battersea a vu la société louer un espace supplémentaire à l’intérieur du plus haut gratte-ciel de la ville au 22 Bishopsgate.

Le nouveau campus de l’entreprise devait être achevé à la fin de l’année dernière, mais cela a été retardé par la pandémie et d’autres facteurs…

Retard du campus Apple à Londres

Les employés d’Apple à Londres ont historiquement été répartis sur huit sites différents, y compris des bureaux au-dessus de son magasin phare sur Regent Street.

Nous avons d’abord appris qu’Apple ouvrait un nouveau campus au Royaume-Uni à l’intérieur du bâtiment emblématique de la centrale électrique de Battersea en 2016. Peu de temps après, nous avons vu des rendus du développement environnant. Le campus est destiné à être le nouveau foyer d’environ 1 400 employés d’Apple sur six étages, sur un total de 500 000 pieds carrés.

Le développement a obtenu sa propre station de métro flambant neuve, qui a ouvert ses portes il y a quelques mois, mais il semble que les choses ne soient toujours pas prêtes pour l’installation de l’ensemble de la main-d’œuvre d’Apple à Londres. La société avait commencé à élaborer des plans de sauvegarde dès 2018, le une base « juste au cas où », et est maintenant probablement très reconnaissant que cela ait été le cas !

Espace supplémentaire dans le nouveau gratte-ciel

L’Apple Post a repéré un rapport payant dans le Times selon lequel la société de Cupertino a également loué des bureaux supplémentaires dans un nouveau gratte-ciel londonien, connu uniquement par son adresse au 22 Bishopsgate. (C’est en quelque sorte un commentaire sur l’architecture ennuyeuse, car la plupart des autres bâtiments modernes de la région ont leurs propres surnoms, comme le Gherkin, le Cheesegrater et le Walkie-Talkie.)

Apple prenant deux étages dans le bâtiment pour son équipe Apple Pay a été signalé il y a très longtemps en 2019, mais la société a maintenant loué de l’espace supplémentaire.

Extrait du rapport 2019 :

La première entreprise mondiale d’un billion de dollars a accepté de louer environ 100 000 pieds carrés au 22 Bishopsgate, un gratte-ciel de 62 étages qui sera le plus haut bâtiment de la ville, le quartier financier de la capitale, lorsqu’il sera terminé l’année prochaine. L’accord intervient un an après que le Times a révélé qu’Apple avait commencé à élaborer des plans d’urgence en cas de retard dans la construction de son siège social prévu dans la centrale électrique réaménagée de Battersea.

Le dernier rapport indique qu’Apple a maintenant loué trois étages supplémentaires.

Apple a pris trois autres étages de bureaux au 22 Bishopsgate, le plus récent gratte-ciel de la City de Londres. La plus grande entreprise de technologie au monde, d’une valeur de 2 500 milliards de dollars, loue deux étages dans la tour de 62 étages depuis la fin des travaux de construction à la même époque l’année dernière. Il est entendu qu’Apple a maintenant accepté de prendre trois étages supplémentaires – environ 75 000 pieds carrés – selon des personnes familières avec l’accord.

Alors que The Apple Post décrit le quartier comme le quartier financier de Londres, laissant entendre qu’y loger l’équipe Apple Pay serait logique, la situation est un peu plus compliquée. Le gratte-ciel fait partie de la City de Londres, une zone d’un mile carré qui était le centre financier historique de la capitale. Cependant, le manque d’espace a poussé les banques et les sociétés de services financiers à déplacer la majeure partie de leurs opérations vers les Docklands, dans un développement massif centré autour de Canary Wharf. Cela a laissé les institutions les plus anciennes de la ville, il est donc légèrement surprenant qu’Apple Pay s’y soit basé plutôt qu’à Canary Wharf.

