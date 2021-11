Retard No Way Home confirmé pour certains pays

Une nouvelle vague d’infections a frappé divers pays cet été, prouvant que la pandémie n’était pas terminée. Cela a fait craindre que certains des événements très attendus de l’année, y compris les sorties de films, soient retardés. Cela était particulièrement vrai à la fin du mois d’août, alors que certains studios se démenaient pour décider comment aller de l’avant. Shang-Chi de Marvel a semblé convaincre les studios de sortir leur plus grande attraction de l’année dans les délais, ou du moins presque. Cela comprenait Marvel et Sony, dont la coproduction Spider-Man: No Way Home est le film le plus attendu de l’année.

Mais à l’approche de la première d’Eternals, nous avons appris que Marvel avait retardé tous ses films de 2022, ainsi que bon nombre de ses sorties de 2023. Des problèmes de production ont entraîné des retards. Et nous avons vu une rumeur il y a quelques semaines disant que Sony pourrait également retarder la sortie de No Way Home. Il s’avère qu’il y avait une part de vérité dans ces rumeurs. No Way Home sera repoussé à janvier sur certains marchés, bien que la plupart des gens le verront toujours avant Noël, comme prévu.

Date de sortie de Spider-Man : No Way Home

Sony et Marvel ont lancé leur campagne marketing pour No Way Home, mais ils avancent toujours à un rythme lent. La couverture exclusive d’Empire nous a apporté de nouvelles photos et interviews avec les acteurs et l’équipe de No Way Home. Mais Sony et Marvel n’ont pas publié de deuxième bande-annonce pour accompagner la couverture.

Certains ont déclaré que le nouveau clip serait diffusé dans les salles à temps pour la sortie d’Eternals le 5 novembre. Plus récemment, des rapports ont affirmé que Sony et Marvel n’étaient pas d’accord sur ce qu’il fallait montrer dans la deuxième bande-annonce. Sony veut présenter la surprise Maguire-Garfield, contrairement à Marvel, selon ces rapports.

Mais Sony et Marvel n’ont annoncé aucun projet de retarder le Spider-Man mondial : No Way Home. Une telle annonce semble peu probable à ce stade. Au lieu de cela, nous pourrions voir Sony et Marvel lancer sérieusement la campagne de marketing No Way Home dans les mois à venir.

La date de sortie de No Way Home le 17 décembre n’a pas changé pour la plupart des marchés. Mais The Direct souligne que Sony a annoncé dans certains pays que le film avait été repoussé à janvier.

Certaines dates de première ont changé

Columbia Pictures Philippines a confirmé sur Facebook que No Way Home sortira en salles le 8 janvier dans le pays. Ce n’est pas le seul retard de sortie de film pour les Philippines, avec Venom 2 dans les cinémas le 8 décembre.

En plus de cela, Sony Picture Japan a annoncé aux fans de Spider-Man que le film serait présenté au Japon à peu près en même temps que les Philippines. Nous sommes le 7 janvier, environ trois semaines après la sortie internationale de No Way Home. Venom 2 sera également lancé tardivement au Japon. Et c’est un film qui doit sortir en salles avant la nouvelle aventure de Spider-Man.

Même avec des retards en place, l’intérêt massif autour du film en fera le film le plus rentable de la pandémie à ce jour. Des marchés comme les États-Unis et l’Europe généreront une grande partie du box-office. Spider-Man: No Way Home sortira en salles le 17 décembre aux États-Unis et en Europe.