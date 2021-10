Retardé à 2022, Earth Defence Force 6 arrivera sur PS4 et PS5

in

Une fois tué par cet ennemi, je suppose que vous coasse. Capture d’écran : Éditeur D3 | Youtube

Le jeu de tir aux insectes géants Earth Defence Force 6 a été retardé. L’été dernier, le PlayStation Blog a annoncé que le jeu serait mis en vente en 2021. Jeudi, il a été révélé que le jeu avait été repoussé à 2022.

Au moment de la rédaction, aucune raison n’a été donnée pour le retard.

Les jeux Earth Defence Force sont super à jouer. En règle générale, vous courez ou volez autour des villes et tirez sur des insectes géants. Comme illustré ci-dessus, les ennemis du peuple grenouille connus sous le nom de «colons» d’EDF5 sont de retour dans le jeu à venir.

C’est comme jouer à un film de série B, et si vous n’avez jamais joué à un jeu Earth Defence Force, ils sont recommandés.

Le premier Earth Defence Force est sorti en 2003 pour la PlayStation 2 dans le cadre de la série Simple 2000, qui était une série de jeux à petit prix de D3 Publisher. Les développeurs de la série Simple comprenaient Sandlot, Irem et Taito. Earth Defence Force, avec le jeu de tueur de zombies portant un chapeau de cow-boy et un bikini, OneeChanbara, a été l’un des jeux les plus célèbres à émerger de la ligne Simple.

Développée par Sandlot, la première Earth Defence Force a engendré un certain nombre de séquelles. Ces dernières années, D3 Publisher s’est joint au studio Yuke’s basé à Osaka, qui est surtout connu pour ses jeux de lutte, pour développer quelques jeux Earth Defence Force, à savoir Earth Defence Force: Iron Rain et Earth Defence Force: World Brothers. Sandlot, cependant, gère les jeux principaux et développe Earth Defence Force 6.

Vous trouverez ci-dessous la première bande-annonce du jeu du début de l’année.

Selon Famitsu, Earth Defence Force 6 sortira sur PlayStation 4 et PlayStation 5, ce qui en fera le premier jeu EDF à apparaître sur la nouvelle console de Sony. Auparavant, les plates-formes du jeu étaient répertoriées comme « à déterminer ».

Dans le passé, les jeux Earth Defence Force étaient sortis sur du matériel autre que PlayStation, y compris la Xbox 360 et la Nintendo Switch. Earth Defence Force 5 est sorti sur PlayStation 4 et Steam, donc bien que ce ne soit pas encore annoncé, le prochain Earth Defence Force 6 finira peut-être par arriver sur Steam.