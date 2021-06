Retarder la taxe sur les crypto-monnaies jusqu’en 2023

Comparer

Alors que les élections générales en Corée du Sud se rapprochent de plus en plus, les gouverneurs provinciaux du pays semblent être devenus plus audacieux et cherchent à renforcer leurs positions politiques en affrontant Séoul au sujet de sa politique de cryptographie.

Alors que la semaine dernière c’était au tour du gouverneur de la province de l’île de Jeju, le propriétaire de la crypto Won Hee-ryong, qui a déclaré son désir de débattre avec l’ancien premier ministre de la crypto, entre autres, cette semaine le gouverneur de la province de Gyeonggi a pris la parole. sur la question de plus en plus épineuse de la taxe sur les crypto-monnaies.

Séoul avait initialement prévu de commencer à taxer les revenus commerciaux de crypto-monnaie de 2 100 $ ou plus à un taux fixe de 20% à partir d’octobre de cette année, mais après les appels des échanges, ils ont décidé de reporter la libération des taxes jusqu’au 1er janvier 2022. est venu. sous les critiques acerbes principalement des jeunes Sud-Coréens, qui constituent l’essentiel du soutien du Parti démocrate au pouvoir.

Cette critique a conduit de nombreux membres du parti au pouvoir à suggérer qu’un revirement fiscal n’est pas impossible, même à ce stade tardif. Et selon Hanguk Kyungjae et WowTV, Lee Jae-myung, gouverneur de la province du Gyeonggi et l’un des deux principaux candidats à l’investiture présidentielle du Parti démocrate, a demandé un report d’un an du lancement de la taxe.

Lee Jae-myung, l’ancien maire de Seongnam, est environ 5% derrière son principal rival pour la nomination, mais les médias affirment que l’écart se réduit rapidement.

Il a affirmé que le report de la taxe d’un an permettrait à la nouvelle taxe d’être lancée en synchronisation avec une loi fiscale révisée sur les opérations sur actions qui sera promulguée en janvier 2023.

Sous le règne de Lee Jae-myung, un certain nombre de projets locaux de stablecoins dans la province, qui entoure Séoul, est le plus riche du pays et abrite également la plupart des plus grands géants de la technologie et de l’électronique du pays, se sont rapidement développés.

Pendant ce temps, le gouverneur de Jeju Won, a rapporté Yonhap la semaine dernière, souhaite également une inclinaison vers la présidence et a appelé à un “débat crypto” avec Lee Nak-yon, l’ancien Premier ministre. Lee Nak-yon est désormais le chef du Parti démocrate et également l’un des critiques les plus féroces du secteur de la cryptographie.

Won a déclaré qu’il avait acheté pour environ 900 $ de bitcoins (BTC) et d’autres devises dans le but de mieux comprendre le point de vue des jeunes passionnés de crypto, et l’ancien Premier ministre l’a défié pour la sagacité de sa décision.

Won a affirmé en représailles que Lee Nak-yon et le gouvernement étaient coupables d’avoir “négligé” le secteur de la cryptographie et ne connaissaient “rien du marché des échanges de crypto-monnaie”.

