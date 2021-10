Retarder le procès pour fraude Theranos d’Elizabeth Holmes porte ses fruits pour la défense

in

La mémoire humaine est faillible. C’est pourquoi les avocats de la défense aiment vieillir leurs dossiers – et pourquoi les procureurs étaient si frustrés par les multiples retards dans le procès d’Elizabeth Holmes pour son rôle dans la société d’analyses sanguines ratée Theranos. Avec suffisamment de temps, les gens oublient des choses. Cela peut ouvrir la porte au doute raisonnable.

Plusieurs fois vendredi, son quatrième jour de témoignage, l’ancien directeur du laboratoire Theranos, Adam Rosendorff, a été interrogé sur des détails lors de réunions et ne s’en souvenait pas. Mais Lance Wade, avocat de la défense d’Elizabeth Holmes, a pu produire un compte rendu d’une réunion, une présentation Powerpoint et d’anciens e-mails qui rendaient Rosendorff moins fiable.

Mais pas beaucoup moins fiable.

Faire en sorte que Rosendorff n’ait pas l’air fiable est important pour la défense de Holmes. Rosendorff a donné un témoignage crucial sur le fait d’être mis à l’écart, sur le fait de ne pas faire confiance à certains tests Theranos et sur la connaissance directe de Holmes des problèmes dans les laboratoires cliniques de Theranos. La stratégie de la défense consiste à blâmer les directeurs de laboratoire de Theranos pour les problèmes de la clinique – en rejetant la responsabilité sur Holmes. Rosendorff l’a directement liée aux problèmes et a montré qu’il ne pouvait pas être responsable de décisions dont il n’était pas au courant.

Le travail de la défense était donc d’essayer d’émousser ce témoignage. Prenez, par exemple, les tests de grossesse, hCG. Vous vous souviendrez peut-être que Rosendorff avait ordonné – dans un e-mail en majuscules, rien de moins – que tous les tests soient exécutés sur un appareil approuvé par la FDA. Mais cela n’a pas été fait, a montré l’accusation.

Aujourd’hui, nous avons vu des e-mails disant à Rosendorff qu’Edison allait être utilisé pour le test d’hormone de grossesse, quelque chose que Rosendorff a témoigné qu’il n’était pas au courant. On dirait qu’il a oublié.

Également dans un témoignage direct, Christian Holmes, le frère d’Elizabeth, lui a écrit qu’il répondait à de nombreuses plaintes de patients – sur un fil d’e-mails dans lequel Rosendorff n’était pas inclus. L’inférence que j’ai tirée de l’interrogatoire principal était que les plaintes étaient attribuables au fait que les tests n’étaient pas exacts. Mais les e-mails présentés aujourd’hui au tribunal suggéraient que les plaintes étaient au moins en partie parce que les réactifs étaient en rupture de stock. Donc ça a l’air moins mauvais pour Holmes.

D’un autre côté, Rosendorff n’était pas non plus inclus dans ces courriels et a témoigné qu’il n’était pas au courant du problème des commandes en souffrance.

Tout cela souligne la plainte de Rosendorff selon laquelle il a été écarté de certaines décisions. Wade a cependant tenté directement de le saper. Le tribunal a reçu un e-mail de juin 2014 de Balwani qui disait que Rosendoff était « EXTRÊMEMENT frustré qu’en tant que directeur de laboratoire, il ne soit pas tenu au courant ». L’e-mail concernait évidemment des expériences de recherche et de développement en cours dans son laboratoire et semblait être un reproche au vice-président Daniel Young, qui a répondu qu’il avait mis à jour Rosendorff plus tard.

Le pari de la défense pour faire mal paraître Rosendorff – en suggérant que Theranos a rapidement répondu à ses problèmes – n’a pas tout à fait tenu. Nous avons maintenant un e-mail contemporain sur la frustration de Rosendorff d’être exclu, ce dont il s’était plaint lors de son interrogatoire principal. Et bien qu’il semble avoir été corrigé dans ce cas spécifique, cela ne signifie pas qu’il a été corrigé ailleurs.

Wade a eu plus de chance sur d’autres sujets. Un problème clé a été les tests d’aptitude, une obligation légale pour le laboratoire de s’assurer que les résultats des tests sont exacts. Lors de l’examen direct, Rosendorff a déclaré que le refus de la direction d’effectuer ces tests était une des principales raisons pour lesquelles il a démissionné. Plus tôt cette semaine, Wade a démontré que des tests de compétence avaient été effectués sur les machines approuvées par la FDA. Il ne manquait que les Edison.

Rosendorff avait précédemment déclaré que même s’il avait élaboré un plan pour les tests de compétence, il n’avait pas été mis en œuvre. Ce plan a été élaboré en décembre 2013. Le compte rendu d’une réunion a montré que la direction en avait discuté en mars 2014.

Encore une fois, cela n’a pas exactement réduit Rosendorff – le fait qu’il ait fallu trois mois à la direction pour en discuter confirme son récit selon lequel ils traînent les pieds.

Ce qui semble plus discutable, c’est un deck Powerpoint d’avril 2014 que Rosendorff a approuvé. Le deck a été créé — à la demande de Balwani — par un employé supervisé par Rosendorff.

Les diapositives qui nous ont été présentées n’étaient pas particulièrement techniques, mais elles soulignaient que Theranos n’avait aucun groupe de référence pour la comparaison. Pour cette raison, les tests d’aptitude normaux n’étaient pas appropriés – et certains des agents des échantillons de test d’aptitude standard n’étaient pas non plus adaptés à une utilisation sur les appareils Theranos. L’alternative que Theranos avait développée était supérieure pour cette raison, selon les diapositives.

« Aviez-vous des raisons de remettre en question l’exactitude de ce jeu de diapositives au moment où vous l’avez reçu ? » Wade a demandé.

Il y a eu un long silence.

“Je pense que le jeu de diapositives reflétait ce que j’avais écrit” dans les documents, a déclaré Rosendorff.

Le moment le moins réussi de Wade a peut-être été d’essayer de suggérer que Rosendorff était mauvais dans son travail parce qu’il ne répondait pas assez rapidement aux appels du médecin. Nous avons vu un échange d’e-mails d’octobre 2014, peu de temps avant que Rosendorff ne quitte Theranos, où un représentant du service client l’a poussé à appeler un médecin qu’il avait promis de faire une semaine auparavant.

Dans un autre e-mail, également d’octobre 2014, Rosendorff suggère que Christian Holmes s’occupe de l’appel. Wade a souligné, avec précision, que c’est ce que Rosendorff a déclaré qu’il ne devrait pas se produire. Mais l’e-mail est également arrivé environ un mois avant le départ de Rosendorff. Rosendorff a témoigné qu’il n’avait pas de bonne explication à donner au médecin – ou du moins une avec laquelle il se sentait à l’aise – et avec un pied dehors, oui, je peux voir pourquoi il a laissé Christian s’en occuper. Wade a souligné que cela s’était produit à quelques reprises au cours de cette période.

Je ne sais pas si Wade a déjà quitté un emploi par frustration, mais je l’ai certainement fait, et je suppose qu’au moins certains jurés l’ont aussi fait. Ai-je été soigneusement engagé dans mon travail au cours des dernières semaines avant d’arrêter de fumer ? Sûrement pas. J’avais renoncé à essayer de changer les choses que je pensais être mauvaises, et j’avais également renoncé à me soucier de mon travail. L’alternative était la misère.

Il y avait moins de querelles qu’au début de la semaine, même si à un moment donné, Wade a demandé à Rosendorff à quelle heure il avait envoyé un e-mail à Holmes et a obtenu une réponse précise. « Ai-je un souvenir indépendant du moment où j’ai envoyé cet e-mail il y a sept ans ? » demanda Rosendorff. “Non, je ne.” Il y avait aussi une réunion sur le calendrier de Holmes dont Rosendorff ne se souvenait pas.

Le vieillissement de l’affaire a donné du temps à Wade pour que Rosendorff puisse oublier. Cela signifie également qu’un témoin clé, George Shultz, est maintenant mort. Même ainsi, les souvenirs d’expériences désagréables sont beaucoup plus forts que les souvenirs d’expériences agréables. C’est ainsi que fonctionne la mémoire humaine. La mémoire de Rosendorff s’est peut-être estompée avec le temps, mais je suppose que les points clairs ont à voir avec les choses qui l’ont le plus bouleversé.