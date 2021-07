Retards d’appels d’offres : le bénéfice de L&T au premier trimestre est inférieur aux estimations

Il est très clair que toutes les tentatives sont faites pour faire avancer les projets », a-t-il déclaré.

Les résultats du trimestre d’avril à juin de la major de l’ingénierie, Larsen et Toubro (L&T) étaient en quelque sorte mitigés, principalement en raison du ralentissement de l’activité d’appel d’offres des gouvernements central et des États en raison de la deuxième vague de Covid-19. En conséquence, le bénéfice net et le bénéfice d’exploitation de L&T ont manqué les estimations du consensus Bloomberg. Les revenus, cependant, sont conformes aux estimations.

La société a annoncé une augmentation de près de quatre fois de son bénéfice net consolidé à 1 174 crore de Rs, ce qui était inférieur aux estimations des analystes de 1 503,43 crore de Rs. L’exécution saine des projets a conduit à une augmentation de 38% en glissement annuel du chiffre d’affaires consolidé de l’entreprise à 29 335 crore de Rs. Cependant, l’avancement du projet a été affecté par des blocages régionaux, une pénurie d’oxygène industriel et des perturbations de la chaîne d’approvisionnement.

En outre, 38% des revenus totaux provenaient du commerce international, qui s’élevait à 11 186 crores de roupies.

L’Ebitda consolidé (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement) pour le premier trimestre clos le 30 juin 2021, a presque doublé en glissement annuel pour atteindre 3 171,49 crores de roupies, tandis que les marges d’Ebitda ont augmenté de 320 points de base pour atteindre 10,8% avec une amélioration de l’exécution. La société a maintenu ses prévisions pour l’exercice 22 d’une croissance des commandes et des revenus allant jusqu’à une moyenne d’adolescents, et des marges stables.

S’adressant aux médias lors d’une conférence téléphonique après les résultats, R Shankar Raman, directeur financier de L&T, a déclaré : était attendue, alors que nous entrions dans l’année ». La prise de décision retardée en raison de l’indisponibilité des agents du gouvernement avec l’augmentation des infections à Covid-19 en avril et mai a retardé la dynamique des appels d’offres, a déclaré la direction de l’entreprise.

Les résultats des deux trimestres ne seront pas strictement comparables, car les perturbations causées par Covid-19 résultant du verrouillage national avaient gravement affecté les performances de l’entreprise au premier trimestre de l’année dernière. Le bénéfice net de L&T a été décimé à 303 crores, subissant une forte baisse en glissement annuel de 79% pour le trimestre avril-juin 2020. « D’une certaine manière, le premier trimestre a été un trimestre début-arrêt-démarrage.

Cela ressemblait plus à un sport de plein air interrompu par la pluie. La société a bien fait de conserver son objectif et son objectif et a réalisé une performance satisfaisante », a-t-il déclaré.

Raman a déclaré que bien que l’économie reprenne son élan de croissance, le pays a été pris au dépourvu par la deuxième vague de la pandémie. « La deuxième vague de la pandémie a été beaucoup plus brève que la première vague, mais beaucoup plus intense. Le manque de préparation du pays, ainsi que le manque d’infrastructures médicales n’ont pas non plus aidé la cause. En fin de compte, il y a eu une perturbation importante au début du nouveau trimestre du nouvel exercice », a-t-il déclaré.

Les commandes majeures d’ingénierie et d’infrastructure lourdes d’une valeur de 26 557 crores de roupies au cours du trimestre terminé en juin, enregistrant une croissance de 12,6 % par rapport à la période correspondante de l’année précédente. Au cours du trimestre, des commandes ont été reçues dans divers segments tels que les métros, l’approvisionnement en eau en milieu rural, les minéraux et métaux, le résidentiel, la transmission et la distribution d’électricité, l’électricité et les secteurs offshore des hydrocarbures. Les commandes internationales à Rs 9045 crore au cours du trimestre représentaient 34% du total des entrées de commandes. Le carnet de commandes consolidé du groupe s’élevait à Rs 3,24 lakh crore au 30 juin 2021, avec des commandes internationales à 20% du carnet de commandes total.

Selon SN Subrahmanyan, PDG et directeur général de L&T, alors que les appels d’offres montrent des signes d’amélioration, les commandes directes du gouvernement central et des États devraient ralentir, car les gouvernements central et des États sont également rattrapés par le déficit, les dépenses liées à la pandémie et autres. problèmes sociaux. « Les projets financés au niveau multilatéral et les dépenses du secteur public vont s’accélérer. Je vois que le secteur privé a réduit une grande partie des leviers qu’il avait en termes d’endettement, nous voyons donc une certaine quantité de dépenses du secteur privé dans les minéraux et les métaux, les bâtiments et les centres de données, nous devrions donc être en mesure de l’équilibrer dans le court terme », a-t-il déclaré.

Il a ajouté que la « plus grande opportunité » devant le gouvernement est de créer des emplois. « Vous ne pouvez pas continuer avec les régimes MNREGA et d’autres formes de transferts d’avantages directs au-delà d’un certain temps, c’est-à-dire de l’argent gratuit avec très peu de travail à faire. Il est donc impératif que les projets reprennent. Je pense que la plupart des unités centrales, étatiques et publiques sont saisies de cette opportunité. Il est très clair que toutes les tentatives sont faites pour faire avancer les projets », a-t-il déclaré.

