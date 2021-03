Retards du gouvernement: BSNL espère que l’appel d’offres hybride 4G aidera

BSNL a déclaré que, conformément à un EoI lancé par elle, les entreprises doivent terminer les essais en 4 mois, mais à l’exception de TCS, la plupart des entreprises ont demandé une prolongation du délai de 6 à 8 mois.

Pour donner une impulsion à son appel d’offres 4G, bloqué depuis un an maintenant, la société d’État Bharat Sanchar Nigam (BSNL) a proposé deux options au gouvernement. Les deux options appellent à diviser l’offre en deux parties, mais avec une certaine différence.

La première option suggère un appel d’offres en deux parties dans lequel les manifestations d’intérêt (EoI) pour la partie A comprenant 50 000 sites devraient être réservées aux fournisseurs indiens, qui devraient construire le cœur du réseau selon un modèle intégré au système.

Il a déclaré, en parallèle, que BSNL serait autorisée à lancer un autre appel d’offres, la partie B, pour les 50 000 sites restants, comme l’appel d’offres habituel auquel des entreprises mondiales comme Nokia, Ericsson et d’autres peuvent participer.

Il a en outre suggéré qu’au moment de l’évaluation technique de l’offre de la partie B, si l’un des fournisseurs indiens est en mesure de mener à bien les essais de sa technologie (preuve de concept), il peut également y participer.

La deuxième option appelle également à diviser l’offre en deux parties, mais avec une différence. Ici, sur les cinq zones au total, l’entreprise devrait être autorisée à lancer des appels d’offres selon les normes habituelles pour quatre zones et réserver une zone aux entreprises indiennes. Il a laissé entendre que la première option est meilleure car elle offrirait aux fabricants nationaux un plus grand volume d’approvisionnement.

La société a informé le gouvernement que sa survie dépendait du déploiement précoce des services 4G et jusqu’à présent, il n’y a pas de noyau indien prouvé disponible. Il a déclaré qu’il craignait que, à l’exception du TCS, qui s’est lié au C-DoT pour développer un noyau, d’autres pourraient ne pas réussir. Même si les fournisseurs nationaux réussissent les essais, ils prendraient plus de temps pour produire les quantités requises, ce qui retarderait davantage le déploiement de ses services 4G.

BSNL a déclaré que, conformément à un EoI lancé par elle, les entreprises doivent terminer les essais en 4 mois, mais à l’exception de TCS, la plupart des entreprises ont demandé une prolongation du délai de 6 à 8 mois.

BSNL prévoit le déploiement de la 4G dans un délai de 10 mois après la réussite des essais par les entreprises locales. En supposant que la preuve de concept (PoC) soit terminée avec succès en quatre mois, le réseau peut être déployé après 14 mois à compter de cette date. Mais, si PoC n’est pas terminé dans les délais spécifiés, les délais de déploiement peuvent également être prolongés.

Le problème pour BSNL est survenu lorsqu’un comité nommé par le gouvernement a recommandé que le cœur du réseau 4G soit construit par des fournisseurs nationaux sous un modèle d’intégrateur de système et non par des entreprises mondiales comme Ericsson ou Nokia. En outre, le DPI ou la licence / le droit d’auteur pour le code source du logiciel doit être la propriété d’une société indienne et elle doit disposer d’un accès et d’une licence illimités et irrévocables pour modifier le code source et fournir un support logiciel pour toutes les versions futures du logiciel. Le code source doit être déposé sur un compte séquestre et doit être le même que la version déployée sur le terrain.