Retards primordiaux (encore) Mission Impossible 7, Top Gun 2 et Jackass – Las Noticias de Chihuahua – Entre les lignes

Peut-être que beaucoup peuvent penser que la lumière au bout du tunnel est plus proche que jamais, mais certains studios hollywoodiens peuvent ne pas le penser. Alors que Warner a déjà établi HBO Max en tant que plate-forme de streaming renommée et peut se permettre de sortir ses films dans cet espace en plus des cinémas, il est toujours difficile pour Paramount de concevoir ses gros blockbusters comme des premières exclusives d’une plate-forme. C’est pourquoi il a pris la décision la plus judicieuse, de reporter une fois de plus ses productions les plus importantes : Mission Impossible 7, Top Gun : Maverick et Jackass pour toujours.

Bien sûr, de nombreux facteurs ont influencé la décision, la plupart d’ordre économique. Il y a quelques mois à peine, de nombreuses études pensaient que l’arrivée des vaccins atténuerait la vague d’infections et réduirait les risques projetés par la pandémie. Cependant, personne ne comptait sur l’apparition de la variante Delta qui a une nouvelle fois mis le monde entier en échec.

Si les gens étaient déterminés à retourner au cinéma, même si le risque en valait la peine, ils devraient maintenant y réfléchir à deux fois. Black Widow, le pari le plus fort de Disney Marvel Studios, a montré que le public est prêt à courir voir le film lors de son premier week-end d’ouverture, puis l’abandonner à son sort ou recourir au visionnage par les méthodes cybernétiques d’un tel boucanier.

Alors que Paramount comprend que tous les fans – et non les fans – de Tom Cruise veulent le voir à nouveau risquer sa vie dans des séquences d’action dangereuses, mais ce ne serait excitant que si nous le voyions sur le plus grand écran possible. Ainsi, deux des films de l’acteur, Mission Impossible 7 et Top Gun : Maverick, devront attendre plus longtemps que nécessaire. C’est ainsi que le nouveau calendrier de sortie de Paramount est resté.

Jackass: Forever – Février 2022

La grande victime de tout cet enchevêtrement de calendriers est sans doute le nouvel opus de Jackass. N’importe qui pourrait penser que c’est ce type de film qui pourrait passer directement en streaming au profit des caisses de la plateforme, cependant, il semble que Paramount projette une certaine confiance dans ce produit et donc ils assurent sa première en salles.

Jackass: Forever devait sortir en octobre 2021 (dans quelques mois seulement), mais a maintenant été réaffecté au 4 février 2022. Johnny Knoxville, Steve-O et toute la bande seront de retour avec de nouveaux affichages irrévérencieux et absurdes du danger physique et de la comédie noire.

Top Gun : Maverick – Mai 2022

Beaucoup d’entre nous pensent à James Bond lorsque nous parlons des retards les plus embarrassants à Hollywood, mais la réalité est que Top Gun est très dans la veine de ce qui s’est passé avec Les nouveaux mutants. Depuis avant la pandémie, le film a subi des retards, ce qui a déclenché des alarmes de qualité. D’abord prévu en juillet 2019, puis en juin 2020, puis en juillet 2021, jusqu’à ce que nous ayons finalement convenu que nous la verrions en novembre 2021. Eh bien non. Paramount attribue désormais la date du 27 mai 2022.

Dans cette suite très demandée – sérieusement ? -, Tom Cruise retrouvera le rôle de l’aviateur de l’armée le plus talentueux de tous les temps. Maintenant, il doit faire face à ce statut de star de l’aéronautique alors qu’il affronte les fantômes du passé et entraîne un nouveau groupe d’espoirs à l’unisson dans une mission qui exigera des sacrifices plus importants que prévu.

Mission Impossible 7 – Septembre 2022

Dans une tournure inattendue des événements, la saga Mission Impossible est devenue l’une des plus appréciées du public et du téléspectateur professionnel. Dans le même temps, Tom Cruise s’est également mérité le rôle d’un héros d’action admiré avant tout pour ses propres scènes. A chaque fois qu’on voit le bon vieux Cruise pendu à une falaise, on connaît l’enjeu. Et ce qui est en jeu, c’est un box-office presque certain qui ne fonctionnera pas comme il le devrait au milieu d’une pandémie.

Pour cette raison, le cheval le plus brillant de Paramount a désormais la date de septembre 2022, toujours sans jour précis marqué sur le calendrier. On sait peu de choses sur l’intrigue, mais honnêtement, connaître ces détails est une simple vanité, car nous serons tous dans la salle de cinéma prêts à le voir sur le plus grand écran possible.

D’ailleurs, la seule première “intéressante” que Paramount envisage d’apporter prochainement sur sa plateforme de streaming est la septième contribution de Paranormal Activity, qui promet de reconfigurer complètement notre conception de cette série de films.

