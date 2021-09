Retenez les actions EFTR si vous ne pouvez pas supporter le risque

in

Comme vous le savez peut-être, certains regroupements d’entreprises avec des sociétés d’acquisition à vocation spéciale (SAVS) ne se sont pas bien déroulés. Mais une exception – du moins jusqu’à présent – est Thérapeutique eFFECTOR (NASDAQ :EFTR) et actions EFTR.

Cette entreprise de biotechnologie au stade clinique se concentre sur les inhibiteurs sélectifs de la régulation de la traduction (STRI) dans le cancer. L’action EFTR est actuellement en hausse d’environ 43% depuis le début de l’année (YTD).

En quoi EFTR est-il différent du pack ? Et cela signifie-t-il que vous devriez investir? Voici ce que vous devez savoir sur l’entreprise et ses actions à l’avenir.

Stock EFTR : Potentiellement à la pointe de la technologie

Il y a trois raisons principales pour lesquelles les actions de ce nom ont évolué contre le grain SPAC jusqu’à présent. Mais d’abord, abordons l’évidence : l’action EFTR est incroyablement populaire sur les réseaux sociaux. Que ce soit un échange de mèmes ou non, je laisse aux lecteurs. Pourtant, il a certainement des qualités similaires.

Deuxièmement, l’action EFTR a illuminé les charts en raison de sa pertinence. Avant les protocoles d’atténuation concernant Covid-19, l’industrie pharmaceutique poursuivait avec acharnement les médicaments oncologiques. Les analystes du secteur ont vu l’enthousiasme comme sans précédent. Ainsi, étant donné qu’eFFECTOR pourrait détenir la clé d’une thérapeutique révolutionnaire contre le cancer, il est tout à fait naturel que l’intérêt renaisse. (De plus, avec l’atténuation de la pandémie, de plus en plus de patients sont prêts à se rendre dans les centres de traitement, aidant indirectement la cause du stock).

Troisièmement, cependant, la pandémie elle-même a été une aubaine pour de nouvelles thérapies. Avant des entreprises comme Pfizer (NYSE :PFE) et Moderna (NASDAQ :ARNm) déployant leurs vaccins à ARNm, la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis n’avait jamais approuvé de vaccins à base d’acides nucléiques. En raison des perspectives de recherche sur diverses nouvelles biotechnologies, eFFECTOR a un profil d’investissement beaucoup plus crédible.

Malgré les gains de l’industrie, eFFECTOR est toujours risqué

Cependant, bien que les expériences de la pandémie aient amélioré la probabilité de succès du stock d’EFTR, il n’est toujours pas clair où cette amélioration le place par rapport à la situation dans son ensemble. Par exemple, une amélioration de la probabilité de 1 % à 2 % est une différence de 100 %, mais une probabilité de 2 % n’est toujours pas du tout encourageante.

Pour être tout à fait clair, je ne dis pas que l’EFTR a 2% de chances de succès. Franchement, je ne suis même pas sûr que vous puissiez mesurer avec précision les taux de réussite des noms de biotechnologie parce qu’ils sont si volatiles. Avec les investisseurs et les scientifiques affluant sur les données à gauche et à droite, il suffit d’un petit aspect pour se tromper et le nom en question peut s’effondrer.

Et c’est vraiment le but de l’action EFTR. Oui, il a connu d’excellents retours sur une courte période de temps. Mais n’oubliez jamais la nature cruelle de l’investissement en biotechnologie – vous pouvez perdre ces gains (et même certains) tout aussi rapidement.

Bien sûr, les taureaux souligneront rapidement que la société a une collaboration continue avec Pfizer. Fraîchement sorti de son succès vaccinal Covid-19, Pfizer n’a que de l’élan de son côté. Dans le même temps, cependant, les grandes entreprises pharmaceutiques n’ont pas nécessairement un excellent bilan en matière de résultats cliniques.

Du moins, c’est selon un éditorial de Stat de décembre 2019, juste avant la pandémie. L’article a révélé que “les grandes sociétés pharmaceutiques n’ont pas réellement inventé la plupart des médicaments qu’elles vendent”. Bon nombre des médicaments qui ont atteint la phase commerciale provenaient de tiers. En d’autres termes, le nom Pfizer pourrait finir par être un hareng rouge ici.

En fin de compte, cependant, bon nombre (sinon la plupart) des nouvelles thérapies qui tentent de passer par diverses phases cliniques ne parviennent tout simplement jamais à être commercialisées. Par conséquent, vous prenez quand même un risque énorme avec les actions EFTR.

Stock EFTR : attention à la foule

L’attrait pour les investisseurs d’eFFECTOR est que, si l’entreprise connaît un succès commercial ou est rachetée par une autre entreprise, le prix que vous payez aujourd’hui pour l’action EFTR pourrait s’avérer être une remise considérable.

Et après tout, vous ne gagnez rien si vous ne risquez rien. J’investis dans les cryptos, donc je comprends parfaitement la nature de la bête.

Néanmoins, si vous pensez aux actions EFTR, vous devez être prudent. Lorsque l’on examine de nombreux métiers mèmes (ou similaires), les modèles techniques peuvent être étonnamment absurdes. Est-ce la prochaine génération de dynamique de groupe ? Quoi qu’il en soit, vous devez savoir ce que vous faites et les risques encourus.

Si vous êtes d’accord avec cela, alors EFTR pourrait fonctionner pour vous. Mais j’espère que vous m’excuserez de ne pas participer à la fête.

