Retenir les étudiants au nom de l’équité ne fait qu’augmenter l’injustice ⋆ .

La semaine dernière, il est apparu que le ministère de l’Éducation de Virginie envisageait de restructurer les mathématiques de manière à réduire les possibilités pour certains élèves de suivre des cours avancés de mathématiques au nom de l’équité. Les étudiants blancs et asiatiques suivent des cours de mathématiques avancés plus que les étudiants noirs et latinos, et certains y voient une preuve que c’est raciste. Au lieu de chercher des moyens d’augmenter l’inscription des groupes sous-représentés dans les classes avancées, certains dirigeants d’État semblent penser qu’il serait peut-être préférable de ramener tous les groupes au même niveau.

Malheureusement, le ministère de l’Éducation de Virginie n’est pas une valeur aberrante. Sous couvert de justice sociale, d’autres districts se sont également lancés dans des programmes avancés, notamment New York, Seattle et San Francisco. Comme l’explique Rachel Blustain dans NBC news, ces programmes ont été accusés de «créer un système de castes en assignant des étudiants à des cours de rattrapage, moyens ou avancés avant qu’ils n’aient eu la chance de développer leur potentiel académique. Pourtant, les programmes avancés et surdoués et talentueux sont de conception inégale, et ils pourraient refuser des possibilités d’apprentissage aux étudiants inscrits dans les classes de niveau inférieur.

Cela vaut la peine de se demander comment, exactement, la suppression des classes avancées résout ce problème. Il semble plutôt doubler la suppression des possibilités d’apprentissage en forçant les élèves de toutes capacités à travailler au même rythme lent.

Certes, sous cette structure, il n’y aurait plus de système de castes intellectuelles, mais aussi plus de véritable norme éducative. Il garantit des résultats égaux au prix de l’égalité des chances. Mais c’est le point. Le véritable argument contre les universitaires avancés ne concerne pas vraiment la parité raciale, du moins pas complètement, mais l’élimination de la pratique du pistage (offrant différents niveaux d’enseignement).

Si le suivi conduit à un meilleur enseignement et à des diplômés plus performants, il met également en évidence les échecs et l’incompétence des élèves les plus faibles. Tout naturellement, la nouvelle gauche (qui comprend la plupart des éducateurs) déteste le pistage, même si beaucoup d’entre eux en ont personnellement profité. Leur envie et une grande partie de la propagande d’aujourd’hui les ont convaincus que le pistage est exclusif, injuste et démoralisant.

Mais l’expérience et le bon sens montrent que le pistage est le contraire de ce que disent ses adversaires. Contrairement à un système unique, le suivi est beaucoup plus juste, inclusif et affirmatif. En fait, il ne serait pas exagéré de dire que le suivi a été la grâce salvatrice de la plupart des écoles publiques et de leurs élèves.

Comment est-ce? Premièrement, il faut se passer de l’argument fondé sur les résultats – selon lequel des résultats inégaux équivalent à un traitement inégal. Non seulement ce raisonnement est invalide dans le cas des êtres humains qui, par leur nature même, sont différents et réagissent différemment à la même influence; il est également extrêmement inutile.

La suppression des pistes punit efficacement ceux qui travaillent plus dur et font preuve de plus de capacités. Pour les élèves les plus faibles, un système sans piste finit par les punir également en renforçant leurs faiblesses au lieu de les corriger.

En revanche, le suivi tient les étudiants responsables et les rend responsables de leur éducation. Telle est la définition de la justice: donner à chacun son dû. Quels que soient les antécédents de l’élève, il peut suivre un cours avancé s’il est prêt à faire le travail impliqué. Sinon, il devrait être suffisamment défié dans une classe au niveau. Quoi qu’il en soit, le suivi offre un choix (une autre façon de dire «opportunité») et ne relègue pas tout le monde dans la même classe qui accueille principalement le plus petit dénominateur commun.

Parce qu’il offre des chances égales et fait de l’effort et des capacités les critères d’inscription plutôt que la race, la classe ou le sexe, le suivi est plus inclusif. C’est une grosse erreur de penser que l’élimination des cours avancés ou de rattrapage éliminera automatiquement les hiérarchies sociales. Tout ce qui arrivera, c’est que les étudiants utiliseront un autre type de hiérarchie basé sur autre chose que les universitaires – comme l’argent, la popularité ou les prouesses physiques. Au lieu d’étudiants intelligents et travailleurs occupant les échelons sociaux supérieurs, les enfants riches, les enfants cool ou les athlètes vedettes prendront leur place.

De plus, cette hiérarchie devient encore plus prononcée et exclusive à mesure que les étudiants obtiennent leur diplôme. Les pauvres et les marginalisés prendront leur place au bas de la hiérarchie sociale tandis que les riches et les privilégiés prendront leur place au sommet. Loin de favoriser la diversité et la mobilité sociale, un système éducatif sans fil aide souvent à créer une société ségrégée et stratifiée qui ressemble à des cultures avec des castes réelles et des configurations d’apartheid.

Enfin, et surtout, le suivi valide et responsabilise tous les étudiants. Les étudiants qui travaillent dur et se poussent auront un véritable standard pour mesurer leurs progrès. De plus, ils sont dans une salle de classe avec des étudiants partageant les mêmes idées. Ces deux aspects cultivent un sens du but et de la communauté qui à son tour alimente la motivation intrinsèque.

Sans cela, les étudiants trouveront un but et un épanouissement ailleurs. Cela pourrait signifier qu’ils rejoignent la fanfare ou jouent à un sport, mais – dans le pire des cas qui est maintenant tragiquement beaucoup trop courant – cela signifie souvent rejoindre un gang ou se perdre dans un monde de dépendances diverses.

Ce n’est pas un hasard si les étudiants qui ont le plus de difficultés dans la vie ont aussi l’habitude de suivre les cours les plus faciles. Beaucoup de gens, certainement des gauchistes modernes qui n’ont jamais enseigné dans une école publique, pensent que la peau foncée ou la pauvreté relative expliquent un comportement autodestructeur. Mais la plupart des enseignants peuvent attester que c’est presque toujours l’ennui et la honte à l’origine de ce dysfonctionnement.

Ceux qui doutent des vertus du pistage devraient prendre l’exemple du célèbre professeur Jaime Escalante. Grâce à un travail acharné et à un engagement incroyable, Escalante a transformé un programme de mathématiques médiocre dans un lycée délabré dans un quartier de l’est de Los Angeles en un programme d’élite qui se vantait de scores AP Calculus plus élevés que la plupart des écoles préparatoires. Cet accomplissement était tellement incroyable qu’un film oscarisé a été tourné à son sujet, «Stand and Deliver».

Malheureusement, le succès d’Escalante à donner aux étudiants latinos pauvres une éducation de qualité et à surmonter le destin démographique l’a rendu impopulaire auprès de ses collègues, administrateurs et du syndicat des enseignants. Comme le raconte Jerry Jesness dans son excellent essai au magazine Reason, Escalante et ses professeurs protégés ont été expulsés par de petits administrateurs et des professeurs envieux qui se sont plaints que l’offre de mathématiques avancées était injuste et même discriminatoire. Semble familier?

Si les responsables de l’éducation et leurs partisans voulaient sérieusement promouvoir la justice sociale grâce à un système éducatif plus équitable, ils exigeraient plus de suivi, pas moins. Dans l’état actuel des choses, la plupart des écoles publiques n’offrent qu’une poignée de cours AP et Pre-AP, qui desservent une petite minorité d’élèves tandis que la grande majorité des élèves suivent des cours de niveau.

Étant donné que peu d’écoles offrent une piste de rattrapage pour filtrer les pires élèves, ces enfants sont mélangés dans les classes de niveau et finissent souvent par les retenir. Placer ces élèves dans une voie de rattrapage améliorerait instantanément l’enseignement dans les cours de niveau et de spécialisation et permettrait une intervention pédagogique supplémentaire pour les élèves qui en ont grand besoin.

À la base, la poussée de l’éveil est la poussée de la médiocrité, et c’est l’une des principales raisons pour lesquelles elle est si toxique. C’est aussi pourquoi le seul moyen efficace de lutter contre l’éveil est de pousser l’excellence, un effort qui est grandement avancé par le suivi des étudiants. Telle était la leçon d’Escalante, qui a démontré que les études avancées sont le meilleur moyen de responsabiliser les étudiants et de créer une société plus juste.