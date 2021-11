Rétentions IPL 2022 : règles IPL 2022, date limite, liste des joueurs IPL retenus par RCB, CSK, DC, MI et KKR

La vente aux enchères des joueurs IPL 2022 aura probablement lieu en décembre 2021 ou au début de 2022. (Image de fichier)

IPL 2022 Rétention, règles, date limite, liste des joueurs : L’édition 2022 de la Premier League indienne (IPL) sera annoncée par une méga vente aux enchères. Probablement qui se tiendra fin décembre ou janvier 2022, la méga vente aux enchères IPL 2022 mettra en vedette un énorme vivier de joueurs talentueux à gagner, non pas huit, mais dix franchises – Lucknow et Ahmedabad étant les nouvelles équipes IPL cette année. Alors que les équipes auront l’embarras du choix lors de la méga vente aux enchères, elles seront autorisées à conserver jusqu’à quatre joueurs de leurs équipes actuelles avant que le marteau ne tombe. À l’approche de la date limite de rétention des joueurs, nous vous proposons une liste des joueurs retenus, ou susceptibles d’être retenus, par leurs équipes IPL avant la méga-enchère IPL 2022.

Vente aux enchères IPL 2022 – Joueurs des Indiens de Mumbai (MI) retenus :

L’équipe appartenant à Mukesh Ambani a choisi de conserver son skipper de talisman Rohit Sharma, le speedster Jasprit Bumrah, et ils conserveront très probablement le percutant polyvalent des Caraïbes Kieron Pollard et Ishan Kishan – le gardien-batteur de cape et d’épée du Bihar.

Vente aux enchères IPL 2022 – Joueurs des Chennai Super Kings (CSK) retenus :

Il va de soi que Chennai retiendra les services de son skipper emblématique Mahendra Singh Dhoni. En dehors de MSD, le polyvalent Ravindra Jadeja et Ruturaj Gaekwad, qui a trouvé le tournoi de l’IPL 2021, devraient également être retenus par les Hommes en jaune. Ils plafonneront probablement leurs rétentions avec un ajout à l’étranger du joueur polyvalent anglais Moeen Ali ou du batteur sud-africain Faf du Plessis.

Vente aux enchères IPL 2022 – Joueurs des Royal Challengers Bangalore (RCB) retenus :

Bien que les rétentions de RCB n’aient pas encore été annoncées, on peut affirmer en toute sécurité qu’ils voudront conserver Virat Kohli pour une 15e saison dans la franchise. Avec AB de Villiers accrochant ses bottes, il est fort probable que RCB veuille s’accrocher à Glenn ‘Big Show’ Maxwell comme rétention à l’étranger.

Vente aux enchères IPL 2022 – Joueurs retenus par Kolkata Knight Riders (KKR) :

KKR a conservé ses artistes vedettes antillais Sunil Narine et Andre Russell – qui ont tous deux été inestimables pour l’équipe appartenant à Shah Rukh Khan. Mis à part les polyvalents des Caraïbes, Kolkata a choisi de ne retenir aucun talent national jusqu’à présent.

Vente aux enchères IPL 2022 – Joueurs retenus pour les Punjab Kings (PBKS) :

À moins que le KL Rahul ne parte vers des pâturages plus verts, l’équipe de Mohali voudra le retenir pour diriger les Kings pour une autre saison.

Vente aux enchères IPL 2022 – Joueurs des Rajasthan Royals (RR) retenus :

L’équipe basée à Jaipur a jusqu’à présent confirmé le maintien de son capitaine de guichet Sanju Samson pour la prochaine saison IPL. ANI a cité des sources de franchise disant que les autres noms seraient annoncés bientôt.

Vente aux enchères IPL 2022 – Joueurs de Sunrisers Hyderabad (SRH) retenus :

Reste à être annoncé. Le pilier australien David Warner étant le plus susceptible de quitter la franchise après une saison 2021 amère, il reste à voir si Hyderabad conservera un joueur de son équipe actuelle.

Enchère IPL 2022 – Joueurs retenus pour Delhi Capitals (DC) :

DC conservera le skipper nouvellement nommé de son équipe Rishabh Pant, l’ouvreur de cape et d’épée Prithvi Shaw, le spin-allrounder Axar Patel et conservera le rythme fougueux de Protean Anrich Nortje.

Règles de conservation IPL 2022 :

Dans un courrier écrit aux franchises IPL, le Board of Control for Cricket in India (BCCI) a officiellement transmis les règles de rétention des joueurs pour IPL 2022, déclarant que la bourse salariale pour toutes les équipes IPL serait la même – Rs 90 crore. En comparaison, la bourse salariale pour IPL 2021 était de Rs 85 crore.

Les huit franchises existantes – Mumbai Indians, Chennai Super Kings, Royal Challengers Bangalore, Kolkata Knight Riders, Punjab Kings, Rajasthan Royals, Sunrisers Hyderabad et Delhi Capitals – sont autorisées à conserver jusqu’à quatre joueurs cette saison IPL. Les franchises peuvent finaliser leurs rétentions IPL d’ici le 30 novembre.

En ce qui concerne les coûts des joueurs, les franchises seront facturées Rs 16 crore pour le premier joueur qu’elles conservent, Rs 12 crore pour le deuxième joueur, Rs 8 crore pour le troisième joueur et Rs 6 crore pour le quatrième et dernier choix. Ainsi, au total, une franchise sera débitée de Rs 42 crore de sa cagnotte si elle choisit de conserver quatre joueurs.

Après la fermeture de cette fenêtre, du 1er décembre à la date limite du 25 décembre, les deux nouvelles franchises – Lucknow et Ahmedabad – seront autorisées à choisir trois joueurs chacune dans le groupe de joueurs restants à partir de leur budget alloué de Rs 33 crore.

En ce qui concerne les nationalités, sur les quatre rétentions, les franchises existantes peuvent choisir au maximum trois joueurs indiens plafonnés ou non plafonnés, ou deux joueurs étrangers. Ils peuvent tout au plus retenir deux joueurs indiens non plafonnés.

La direction de la franchise de Lucknow et Ahmedabad ne peut pas choisir plus de deux joueurs indiens non plafonnés ou plafonnés, ou plus d’un joueur indien étranger ou non plafonné.

La vente aux enchères des joueurs IPL 2022 aura probablement lieu en décembre 2021 ou début 2022.

