Retirer la chicane à Catalunya pour améliorer les courses

La Formule 1 devrait cesser d’utiliser la chicane sur le Circuit de Catalunya pour améliorer les courses sur la piste, selon le nouveau directeur de la Grand Prix Drivers Association, George Russell.

Le pilote Williams veut utiliser son rôle de GPDA pour améliorer la course en Formule 1.

«Les bonnes courses attirent plus de fans», a-t-il déclaré à . dans une interview exclusive. «Il montre la F1 sous son meilleur jour.

«La course n’a probablement pas été assez bonne dans son ensemble au cours des 20 dernières années pour être honnête. Peut-être pas assez pur non plus.

«Les moments où nous voyons de bonnes courses, c’est quand il y a un grand delta de pneus entre les voitures, sinon vous ne pouvez tout simplement pas dépasser ou courir. [We’re] essayer de trouver un moyen que nous pouvons proposer et mettre en avant presque comme une lettre cible vers la F1, vers Pirelli, dites que c’est ce dont nous avons besoin des voitures, c’est ce dont nous avons besoin des pneus, c’est ce dont nous avons besoin des circuits pour promouvoir de bonnes courses.

Une chicane serrée a été ajoutée avant le dernier virage à la maison du Grand Prix d’Espagne en 2007. La section originale de la piste existe toujours et est utilisée par d’autres séries de course.

Russell pense que la F1 devrait revenir à la séquence précédente pour permettre aux pilotes de se suivre de près.

«Le circuit offre des courses assez médiocres et les courses y sont toujours plutôt ennuyeuses», a-t-il déclaré. «Dans l’ensemble, nous pensons que si le circuit revenait aux deux derniers virages qu’il y a 15 ans, les deux virages rapides, vous seriez en fait capable de suivre un peu plus près, vous viendriez sur la ligne droite. à une vitesse plus élevée, l’effet de sillage sera plus important tout au long du virage.

Caractéristique: le nouveau virage 10 de Catalunya a plus de ruissellement de gravier et une forme «historique»«Pour les fans, vous voyez les voitures à une vitesse beaucoup plus élevée. Pour les pilotes, vous contournez un virage incroyablement rapide, ce qui est passionnant. C’est gagnant-gagnant. Et c’est une solution facile à un circuit qui est plutôt médiocre.

La séquence a été modifiée à l’origine suite à une demande de la FIA de réduire la vitesse des voitures lorsqu’elles arrivaient dans la ligne droite des stands pour des raisons de sécurité. La suppression de la chicane aurait des «implications sur la sécurité», a reconnu Russell.

La configuration actuelle du circuit est homologuée par la FIA pour une utilisation par la F1 et toute version révisée devra être réinspectée.

«Ce n’est pas aussi simple que de dire« bon, changeons ce circuit et revenons »», a déclaré Russell. «Mais c’est quelque chose qui pourrait être fait à partir de l’année prochaine.»

La piste doit organiser le Grand Prix d’Espagne le 9 mai. Le virage 10 du circuit a été révisé pour la course de cette année, le rapprochant dans la conception de la version originale du virage, avant qu’il ne soit resserré.

