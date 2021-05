Retirez les lentilles sombres et laissez entrer un peu de lumière ⋆ 10z viral

par Corey Lynn, Corey’s Digs :

Je trouve intriguant de voir comment certaines personnes voient automatiquement à travers un ensemble de lentilles sombres, comme si toute leur existence dépendait de la découverte du négatif dans tout. C’est presque comme s’ils étaient en compétition pour repérer plus de mal que tout le monde. Quelqu’un pourrait partager une histoire amusante, une photo de son chien ou un beau récit de son aventure dans la nature, et les lentilles sombres la transposeront instantanément dans un long métrage dystopique, comme s’il n’y avait absolument rien de bon dans ce monde et vous ‘ ne sont pas autorisés à être joyeux.

Sont-ils un genre de personne en verre à moitié vide ou sont-ils allés si loin dans le terrier du lapin qu’ils ont perdu le site de l’humanité tous ensemble? L’amour, le rire et la compassion ont-ils été programmés à partir d’eux ? Comment peut-on commencer à aller de l’avant, à transcender le mal qui nous entoure et à co-créer avec les autres pour construire un avenir meilleur, alors qu’ils ne laissent pas entrer la lumière ?

LA VÉRITÉ VIT sur https://sgtreport.tv/

Compte tenu de la dernière année que nous avons tous eue, il est compréhensible que les gens se retrouvent parfois dans un état de dépression et en colère comme l’enfer par l’injustice contre l’humanité, mais c’est à ce moment-là qu’il faut creuser profondément. Si vous leur permettez d’écraser votre âme, vous venez de la remettre au diable lui-même, et cela n’aide personne. Il y a bien plus de bien que de mal dans ce monde, il vous suffit d’ouvrir vos yeux et votre cœur et de le laisser entrer. Aider les autres est un excellent moyen d’y parvenir, et est sûr d’enlever ces lentilles sombres, au moins pour un temps . Accrochez-vous à ces moments.

Tout le monde traverse actuellement des moments difficiles, et si les pouvoirs en place obtiennent ce qu’ils veulent et que la société continue de partir d’un lieu de peur, nous verrons probablement des temps plus difficiles à venir. Mais cela ne veut pas dire que tout doit être mauvais, et ceux qui essaient de distinguer les scintillements de la lumière en trouvant de la négativité dans tout, n’aident pas.

Si son cœur est si plein de rage, comment peut-on trouver la joie ? Comment peuvent-ils rire des blagues, des amis et d’eux-mêmes, ce qui est si important ? Comment peuvent-ils montrer de la compassion pour ceux qui les entourent alors que la misère est tout ce qu’ils voient ? C’est se gêner soi-même et son entourage.

Croyez-moi, j’ai passé beaucoup trop d’heures dans le terrier sombre du lapin au cours des cinq dernières années, et il peut vous avaler tout entier si vous ne montez pas prendre l’air. Il a la capacité de tout entacher si vous le permettez. Faire régulièrement des activités, interagir avec les autres et avoir des conversations qui n’ont rien à voir avec l’obscurité qui essaie de nous consumer, est essentiel pour la santé mentale et le bien-être d’une personne. Lorsque surviennent ces petits moments où quelqu’un partage des photos de son jardin florissant ou de ses adorables animaux de compagnie, ou une blague amusante, je suis ravi de partager ces moments. Cela vous sort du sort. Ne laissez pas le sort s’emparer de vous.

Ce n’est pas le moment de se rabaisser. Nous devons nous élever les uns les autres… même ceux qui ne sont peut-être pas d’accord avec vous. Beaucoup de gens sont coincés dans la peur en ce moment, et leur crier dessus ou affirmer qu’ils ont tort ne les sortira pas de la peur. La gentillesse fait fondre la peur. Savoir que les autres vous soutiennent quoi qu’il arrive fait fondre la peur. Permettre aux autres de surmonter leur peur peut être un geste puissant.

Lire la suite @ CoreysDigs.com