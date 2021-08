Retirons le crédit d’impôt pour enfants des cendres du projet de loi sur l’infrastructure sociale ⋆ .

Avec un soutien bipartite surprenant, le Sénat a récemment approuvé un projet de loi d’infrastructure de 1 000 milliards de dollars pour améliorer les routes, les ponts et les systèmes de transport en commun des États-Unis. Cependant, il fait face à une route difficile à la Chambre, où le caucus progressiste a déclaré qu’il ne voterait pas sur le projet de loi à moins que le Sénat n’adopte également une loi sociale distincte de 3,5 billions de dollars qui investirait dans l’éducation, la garde d’enfants et les congés familiaux payés.

À ce stade, on ne sait pas si le plan passera, mais si le Congrès voulait tirer une victoire bipartite facile de tout cela, il ferait bien de s’unir pour rendre le crédit d’impôt pour enfants permanent.

La législation visant à créer un crédit d’impôt permanent pour enfants mérite une attention renouvelée avec le crédit d’impôt pour enfants récemment adopté dans le cadre du plan de relance américain, grâce auquel les familles éligibles recevront jusqu’à 3 600 $ par enfant pour le reste de l’année. Mais les besoins de base tels que le logement, la nourriture, les couches et d’autres produits essentiels n’expireront pas parallèlement à ce crédit d’impôt en 2022. Il est maintenant temps de discuter des coûts réels auxquels une famille de la classe ouvrière doit faire face pour se rendre en Amérique et de ce que nous sommes prêts faire pour aider.

L’Urban Institute a récemment conclu qu’une expansion permanente réduirait la pauvreté des enfants de 5,9 points de pourcentage, soit plus de 4,3 millions d’enfants, et une diminution de 40 pour cent de la pauvreté globale des enfants. Rendre le crédit d’impôt pour enfants permanent stimulera un changement générationnel sans précédent dans ce pays depuis cinquante ans, établissant ainsi les bases financières permettant à de nombreux jeunes Américains de poursuivre des objectifs ambitieux.

Un crédit d’impôt permanent pour enfants reproduirait mieux ce que nous savons que ces crédits d’impôt annuels offrent déjà : une meilleure santé infantile et maternelle et de meilleurs résultats scolaires menant à de meilleurs résultats scolaires, à des emplois mieux rémunérés et à une meilleure qualité de vie. En effet, le Centre de la pauvreté de l’Université de Columbia a publié une étude en mars 2021 analysant un crédit d’impôt pour les enfants à New York et a conclu que « les prestations en espèces et quasi-espèces augmentent la santé, l’éducation et les revenus futurs des enfants et diminuent la santé, la protection de l’enfance et la criminalité. frais de justice.

Bien que certains républicains considèrent le crédit d’impôt pour enfants comme une aide permanente, ils pourraient être plus susceptibles de le soutenir si le gouvernement pouvait réduire les licenciements ailleurs. Avec sa loi sur la sécurité familiale, le sénateur républicain Mitt Romney a suggéré de réduire la pauvreté des enfants en simplifiant nos nombreux programmes d’aide sociale disjoints, en fournissant jusqu’à 1 250 $ par mois pour les ménages non riches avec enfants. Une analyse a révélé que dans le cadre du plan de Romney, un enfant né en 2022 pourrait recevoir jusqu’à 62 600 $ de pension alimentaire pour enfants du gouvernement fédéral avant le dix-huitième anniversaire de cet enfant, considérablement plus généreux que le plan de Biden. La proposition de Romney a échoué, mais elle démontre que les gens des deux parties peuvent trouver un terrain d’entente s’ils choisissent de le rechercher.

Les sénateurs Sherrod Brown (D-Ohio), Michael Bennet (D-CO) et d’autres ont signalé leur propre désir de voir le crédit d’impôt pour enfants devenir permanent. Il n’y a aucune raison pour que ces deux groupes ne trouvent pas de terrain d’entente sur cette question.

Traiter correctement la pauvreté des enfants coûte cher, mais si nous investissons dans des programmes peu performants, cela coûte encore plus cher à l’économie en général. Considérez le programme d’aide à l’énergie domestique à faible revenu (LIHEAP). En hiver, ce programme aide les demandeurs qualifiés à payer le chauffage, mais en moyenne, seulement 20 % des ménages admissibles reçoivent des prestations. Que disons-nous aux 80 % restants ? Porter des couches ? C’est inacceptable. Fait intéressant, le plan de Romney aurait simplifié et rationalisé LIHEAP.

Aussi coûteuse que soit la pauvreté des enfants, s’y attaquer de manière holistique profiterait à l’ensemble de l’économie américaine. Une étude réalisée en 2018 par Michael McLaughlin et Mark R. Ranke de l’Université de Washington à St. Louis a estimé le coût économique de la pauvreté des enfants aux États-Unis et a constaté que « le coût global annuel de la pauvreté des enfants aux États-Unis est de 1,0298 billion de dollars, ce qui représente 5,4 % de la produit intérieur brut.”

Les Américains veulent que leurs élus travaillent ensemble. Un récent sondage YouGov a révélé que les deux tiers des personnes interrogées ont déclaré qu’elles souhaitaient que les membres du Congrès fassent des compromis pour faire avancer les choses. Un crédit d’impôt permanent pour enfants n’est guère une panacée au problème plus vaste de la pauvreté chez les enfants et à la rupture entre nos institutions et les personnes qu’elles servent. Moins d’Américains gagnent plus d’argent aujourd’hui que leurs parents. Aider les familles américaines à répondre à leurs besoins fondamentaux favorise les conditions permettant aux familles de s’épanouir et de participer à la plus grande économie, ce qu’elles ne peuvent pas faire si elles débattent entre servir le dîner ou rester au chaud. Notre objectif en tant que nation industrialisée moderne ne devrait-il pas être que nos compatriotes américains aient assez d’argent pour vivre ? Rendre le crédit d’impôt pour enfants permanent serait un acompte sur la création d’un avenir plus prospère pour tous.

Chaque jour que nous attendons est un autre jour où un enfant reste embourbé dans le bourbier de la pauvreté américaine et pris dans l’enchevêtrement des programmes de protection sociale.

