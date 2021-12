Retombées de la Ligue des champions : le patron du FC Barcelone, Xavi, admet que le Bayern Munich était « meilleur »

L’entraîneur du FC Barcelone, Xavi, se rend probablement compte maintenant qu’il est tombé dans un incendie de benne à ordures, du moins en ce qui concerne le football européen.

Ce statut a été officialisé grâce au Bayern Munich.

Une équipe manquant de direction, de concentration et de talent capable de s’intégrer exigera de Xavi qu’il supervise à la fois une refonte de la liste et de l’état d’esprit du club. Lorsqu’il s’agissait d’évaluer la performance du FC Barcelone contre le Bayern Munich, Xavi ne s’est pas retenu.

« Le Bayern était meilleur, supérieur. C’est la dure réalité à laquelle nous devons faire face. J’ai dit aux joueurs que c’était un tournant. Aujourd’hui, une nouvelle ère commence et nous devons emmener le Barça là où il le mérite, ce qui n’est pas la Ligue Europa », a déclaré Xavi (tel que capturé par International Business Times). « Nous allons affronter cette réalité avec toute la dignité du monde et travailler pour ramener le Barça là où nous méritons d’être, qui n’est pas la Ligue Europa. Cela m’agace vraiment d’affronter notre réalité, je suis en colère. Le Barça ne mérite pas ça. Je me sens responsable du résultat, je pensais que nous pouvions nous qualifier mais ça n’a pas été comme ça. Quiconque essaie n’échoue jamais.

Pour Xavi, l’accent est désormais mis sur la Ligue Europa, mais peut-il motiver son équipe à participer à une compétition moins importante.

« Notre défi en Ligue Europa ? Nous devons le gagner, gagner chaque match et chaque titre », a déclaré Xavi.