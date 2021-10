Retombées de la police rencontrée EN DIRECT: Cressida Dick a dit de démissionner immédiatement suite à des conseils “insultants” | Royaume-Uni | Nouvelles

in

Couzens a été condamné à perpétuité hier à Old Bailey pour le meurtre horrible de Mme Everard, dont la mort a suscité l’indignation et des protestations contre les taux de violence à l’égard des femmes. À la suite de la révélation selon laquelle l’officier de police de l’époque, Wayne Couzens, avait utilisé son poste de policier pour kidnapper le responsable marketing de 33 ans lors d’une fausse arrestation, les femmes se sont demandé ce qu’il fallait faire si elles ne faisaient pas confiance à un policier seul. Cependant, Dame Cressida Dick a été accusée d’avoir fourni une stratégie “profondément insultante” et “dérisoire” qui comprend des conseils pour “faire descendre un bus” en cas d’arrestation.

Scotland Yard conseille également que si une femme est arrêtée et ne fait pas confiance à un officier de sexe masculin, elle doit « courir dans une maison », « crier à un passant » ou appeler le 999.

Le comédien Sooz Kempner a déclaré: “C’est profondément insultant pour la mémoire de Sarah, sa famille et les femmes du monde entier d’avoir maintenant” à l’avenir, mesdames, voici ce que vous pouvez faire que Sarah n’a pas réussi à faire “, nous a lancé une forme d’action contre l’homme surnommé « le violeur » par ses collègues était toujours une option.

« Descendre un bus alors que vous n’êtes même pas à un arrêt de bus est une impossibilité totale de toute façon, ils ne s’arrêtent pas, vous auriez de la chance d’avoir un deuxième coup d’œil du chauffeur. Et je ne sais pas si vous avez entendu mais les bus ne se contentent pas de circuler en permanence sur toutes les routes 24h/24 et 7j/7″.

Le commissaire de police fait face à une pression croissante pour démissionner à cause du scandale au milieu des cris d’une culture toxique qui a vu Couzens échanger des textes misogynes, racistes et homophobes grizzly avec ses collègues policiers.

Les appels à sa démission ne sont que les derniers d’un grondement persistant d’accusations contre la police du Met, qui incluent le racisme institutionnel, l’incompétence et la corruption.

Plus tôt cette année, une lettre ouverte a été écrite au Premier ministre l’exhortant à remplacer Dame Cressida, qui a été signée par un certain nombre de personnes bien connues qui étaient tombées sous le coup de la faute professionnelle du Met ainsi que des députés, des militants et des agents du Met.

