Retombées de la Super League européenne, Manchester United n’apprend pas et le PDG de Spotify veut Arsenal

Rédacteur: «N’oubliez pas de limiter le nombre de mots à environ 1250 mots, s’il vous plaît. Vous savez que les lecteurs ne veulent pas trop de votre bêtise.

Eh bien, c’est un peu de chance, il ne s’est pas passé grand-chose depuis la dernière fois que j’ai griffonné ma bêtise pour vous, n’est-ce pas?

Les “ six grands ” ont eu une semaine difficile

Nous pourrions probablement faire deux fois cela uniquement sur les événements de 23h23 dimanche à environ 19h16 mardi – autrement connu sous le nom de montée, de chute et de mort de la Super League européenne.

Oh, et Jose Mourinho a eu la botte. Et M. Ed a démissionné. Et les fans, partout dans le monde, se sont félicités pour un travail bien fait, comme si les propriétaires de ces clubs avaient réellement écouté et réagi à leur indignation.

Personnellement, si je devais lancer un plan pour conquérir le monde, je le ferais probablement tard un dimanche aussi. Après tout, il y a toujours une chance que les nouvelles soient manquées, n’est-ce pas? Compte tenu de l’intelligence collective des personnes derrière le grand plan, cela aurait pu faire partie de leur stratagème.

Pour tous ceux qui vivent sous un rocher depuis sept jours dans le football et qui, franchement, pourraient vous en vouloir si vous l’aviez fait – 12 propriétaires de clubs de football se sont réunis et ont décidé qu’ils voulaient plus de leur gâteau et voulaient le manger aussi .

.

Les manifestations de fans se sont poursuivies toute la semaine

Cela a pris la forme de «The Super League», une nouvelle compétition d’échappée où 12 équipes, dont Manchester United, Man City, Liverpool, Chelsea et – essayez de ne pas rire – les Spurs et Arsenal, seraient là avec huit autres et ne pourraient pas être relégués peu importe à quel point ils étaient mauvais et se qualifieraient toujours, peu importe leurs performances en Premier League.

Et ils voulaient toujours en faire partie aussi, vous comprenez. C’était beaucoup plus un jeu à deux doigts à l’UEFA qu’en Premier League.

City, Chelsea et le Real Madrid devaient être expulsés de la Ligue des champions, ce qui signifie que Neymar et Kylian Mbappe célébreraient par défaut le premier titre du PSG.

West Ham ne savait pas s’ils devaient célébrer ou compatir – est-ce qu’ils ou Leicester étaient maintenant les champions élus de la Premier League? Et les loups se sont décernés le titre d’il y a deux saisons.

Gary Neville a failli brûler en réalisant que les hommes riches sont dans les choses pour l’argent.

La diatribe de Neville sur les propositions de la Super League européenne est devenue virale

Le monde du football s’est uni au rythme pour condamner ces hommes avides qui voulaient encore plus et un plan qui était certain de mettre fin au football en tant que sport crédible – vous savez, tout comme le football est mort lorsque la Premier League a été inventée et que la Coupe d’Europe est devenue le Ligue des champions.

Les fans étaient en colère, les joueurs et les entraîneurs furieux à l’idée de jouer encore plus de matches. L’UEFA s’est déchaînée sur une autre organisation qui proposait une façon de traire la vache à lait du football d’une manière différente de celle qu’elle prévoyait de la traire elle-même.

Et puis ils ont commencé à s’effondrer – Chelsea d’abord, puis City. Puis United et Liverpool. Bien sûr, Arsenal et les Spurs ont traîné aussi longtemps qu’ils le pouvaient dans l’espoir de gagner quelque chose simplement en étant là. Ensuite, les Italiens et l’Atletico Madrid ont également démissionné – ce qui signifie que seuls Barcelone et le Real étaient debout.

C’était “ fini ” sauf que ce n’était pas le cas – il a été mis en pause, les amis, et il y aura plus de retombées à venir sur tout cela. L’UEFA va le marteler aussi fort que possible, secrètement soulagée que son plan presque aussi horrible de réorganiser la Ligue des champions semble désormais à moitié décent (si vous le comparez à l’ESL).

.

Les vitriers ont également été protestés contre

Regardons les aspects positifs – cela a conduit Ed Woodward à appeler cela une journée à Old Trafford. Il est démontré que s’il y a un problème assez important, les gens vont se rassembler et faire des histoires. C’est juste dommage qu’aucune des questions réellement importantes de la journée n’obtienne autant d’attention, hein?

Je ne suis toujours pas convaincu que ce n’était pas tout un stratagème pour Daniel Levy de limoger Jose Mourinho dans l’espoir qu’il se soit perdu dans la fureur. Ce n’est pas le cas, Daniel – nous y arrivons.

Le plus grand crime de tout cela, cependant – personne n’a demandé au chien Dulux ce qu’il en pensait.

De retour à Jose, il reçoit un bon salaire pour son échec aux Spurs. C’était environ 17 mois, ce qui comprenait un très bref flirt avec une offre de titre avant de régresser à sa moyenne. Et garçon, était-il méchant.

Étant donné à quel point Jose adorait accumuler les petits trophées pour gonfler sa carrière, il sera furieux du fait qu’il ne dirigeait pas Tottenham à Wembley, même si la défaite était à peu près garantie.

C’était Mourinho absent, Mason, temporairement, pour les Spurs

énorme

Des rumeurs circulaient selon lesquelles Mourinho avait refusé de faire sortir les joueurs pour s’entraîner en signe de protestation aux nouvelles de l’ESL. Ces rumeurs étaient fausses, c’était purement que Jose faisait un travail terrible et que le football avait évolué.

Je pense que je me suis excusé de m’être trompé à son sujet en décembre. Il s’avère que j’avais tort à ce sujet et raison sur le fait qu’il est l’homme d’hier. Un homme d’hier très riche.

Mason a pris un bon départ contre Southampton et son entretien d’équipe à la mi-temps a vu l’équipe revenir de 1-0 pour gagner 2-1 contre Southampton.

Ensuite, à Wembley, 8000 fans ont subi un match que les propriétaires de City et Spurs seraient heureux de se passer dans un avenir ESL. Rappelez-vous, étant donné à quel point un jeu était mauvais, ils pourraient avoir un point. Mason n’avait pas besoin de s’inquiéter trop de la forme physique de Harry Kane étant donné qu’il n’était pas vraiment nécessaire dans les 45 premières minutes.

Les Spurs ont réussi à limiter City à seulement trois tirs cadrés dans les 80 minutes avant de concéder – ce que Jose aurait aimé, bien sûr. Non pas qu’ils auraient fait ça pour Mourinho, vous comprenez. Tottenham aurait marqué tôt, se serait assis et aurait finalement concédé deux fois au cours des dix dernières minutes.

Au lieu de cela, le but est venu d’un coup de pied arrêté – quelque chose qui ne serait jamais arrivé sur la montre de Jose. Oh. Aymeric Laporte aurait-il dû être sur le terrain? Probablement pas, mais il aurait été très malheureux d’avoir ramassé un deuxième jaune pour arrêter le seul compteur de Tottenham en première période.

.

Kane quittera-t-il maintenant les Spurs?

Ed Woodward va devenir Sir Alex Ferguson à Old Trafford et choisir son remplaçant – United n’apprend vraiment jamais, n’est-ce pas?

Bruno Fernandes ne signera pas de nouvel accord tant que Paul Pogba ne le fera pas. C’est à quel point ils s’aiment maintenant.

Leeds, après avoir donné le ton moral contre Liverpool, a retiré un point à United, ce qui signifie qu’ils sont actuellement invaincus contre l’un des clubs fondateurs de l’ESL.

S’il y avait un club assuré de garder les erreurs à venir jusqu’à beaucoup plus tard dans la semaine, c’était Arsenal. Bernd Leno a réussi à rentrer le centre de Richarlison d’une manière hilarante, gardant Everton intéressé par le top quatre qui pourrait encore signifier quelque chose.

Il est apparu que le PDG de Spotify, Daniel Ek, souhaitait retirer le club des mains des Kroenkes. C’est très bien de vouloir que ces propriétaires milliardaires quittent votre club, mais les seules personnes qui peuvent se permettre de les acheter maintenant sont d’autres milliardaires qui en savent peut-être encore moins sur le football.

.

Le but était horrible pour Leno

Liverpool est allé sur le terrain pour la deuxième fois depuis que la nouvelle de l’ESL a éclaté et a fini avec exactement le même résultat que contre Leeds – moins les t-shirts.

Cela dit, Newcastle peut probablement se sentir un peu déçu de ne pas avoir pincé les trois points étant donné à quel point la loi sur le handball est une farce. Ne blâmez pas VAR pour celui-ci, blâmez les législateurs. Mais Newcastle a rebondi instantanément, Joe Willock marquant à nouveau

Selon Jorginho, Frank Lampard était une légende du club et tout ça, mais n’était pas prêt à gérer le club.

Le gardien Edouard Mendy estime que Thomas Tuchel a transformé la capacité de défense du club. Tout cet amour de Tuchel signifiait qu’il ne pouvait y avoir qu’un seul vainqueur contre West Ham et c’était le cas – Timo Werner de toutes les personnes rentrant chez lui le vainqueur.

Cependant, la controverse n’a pas complètement passé le match – Fabian Balbuena a été expulsé pour avoir tapé dans le ballon, glissé et attrapé Ben Chilwell avec son suivi. Même si l’arbitre l’a parfaitement vu la première fois, ceux «ci-dessus» ont suggéré qu’il devrait jeter un coup d’œil sur la vidéo et vous savez ce qui se passe ensuite – David Moyes a qualifié la décision de «rang et pourri».

.

Balbuena a reçu un carton rouge après avoir dégagé le ballon et attrapé Chilwell

Les loups se sont effondrés à une défaite à domicile 4-0 contre Burnley. C’est assez difficile de jouer au football avec vos tongs, vous savez. Nuno s’était déjà exclu de la course des Spurs, mais s’est assuré du double avec ce résultat, qui a vu Chris Wood réussir un triplé en première mi-temps pour les Clarets.

Brighton aurait également pu commencer à planifier ses vacances d’été, mais une défaite 1-0 contre Sheffield United – un tel match à perdre à Brighton – signifie qu’ils ne sont pas encore en sécurité au sens mathématique et que ces tableaux de classement sont jugés au sens mathématique. . Eh bien, jusqu’à ce que tous arrivent à leur fin.

1600 mots. Je recevrai mon «appel de Daniel Levy» lundi sans le gain. Ça a été agréable de te connaître. Peut-être que je devrai publier des excuses vidéo en prenant tout le blâme.