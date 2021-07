Retombées de l’Euro 2020 alors que les stars anglaises réagissent aux abus, Rashford dit “désolé” pour un penalty manqué, Mings frappe MP, des récits de première main de la ” Troisième Guerre mondiale ” à Wembley

in

L’Angleterre a peut-être perdu la finale de l’Euro 2020, mais alors que le chagrin de perdre contre l’Italie aux tirs au but s’estompe, il ne nous reste plus que de la fierté.

Les rêves de championnat d’Europe des Trois Lions ne se sont peut-être pas réalisés, mais quel tournoi de Gareth Southgate et de son équipe.

Ces garçons nous ont rendus fiers, ils ont uni une nation après 18 mois extrêmement difficiles pour tant de gens et il y a certainement plus à venir d’un groupe talentueux et jeune.

Mais, nous ne pouvons pas occulter les scènes désolées au stade de Wembley et à travers la capitale dimanche soir, avec les animateurs de talkSPORT qui étaient au match le qualifiant de « Guerre mondiale 3 ».

Nous vous apporterons toutes les réactions à la brillante campagne anglaise de l’Euro, la réponse aux abus raciaux d’un certain nombre de joueurs des Trois Lions et les retombées des scènes de Wembley, alors que la FA lance un examen de la sécurité autour du jeu.