Retombées électorales de Panchayat: le corps des enseignants, le gouvernement UP en désaccord sur le nombre de morts, l’indemnisation

Les élections de Panchayat dans l’Uttar Pradesh n’ont pas seulement apporté de mauvaises nouvelles pour le gouvernement BJP en termes de résultats, mais aussi pour de nombreuses familles dont les membres gagnants ont été déployés dans le bureau de vote. Il convient de rappeler que la Commission électorale d’État avait déployé de nombreux enseignants en mission électorale au milieu de la pandémie COVID-19 qui aurait inclus des femmes enceintes. Beaucoup d’entre eux ont perdu la vie à cause de cette maladie mortelle. Selon les rapports, Kalyani Agrahari, 27 ans, une enseignante assistante, était enceinte de 8 mois et a demandé à l’administration de la dispenser de ses fonctions électorales. Elle y aurait été forcée et aurait succombé au COVID-19. Maintenant, l’Uttar Pradesh Prathamik Shikshak Sangh et le gouvernement de l’État sont en désaccord sur le nombre de morts.

Le 19 mai, le sous-secrétaire du département de l’éducation de base de l’Uttar Pradesh, Satya Prakash, a déclaré que les magistrats du district avaient jusqu’à présent fourni à la Commission électorale d’État une liste de seulement trois décès confirmés d’enseignants dus au COVID-19 qui ont été déployés dans le devoir électoral.

D’autre part, l’Uttar Pradesh Prathamik Shikshak Sangh a publié une liste de 1 621 enseignants du primaire et autres membres du personnel affirmant qu’ils étaient décédés après avoir contracté Covid-19 alors qu’ils accomplissaient des fonctions électorales entre le 15 et le 29 avril ou entre le 3 et le 5 mai. Le corps enseignant a également affirmé que 425 travailleurs de l’éducation du Département de l’enseignement secondaire avaient perdu la vie, portant le bilan à 2046.

Le président d’État de l’association des enseignants du primaire, Dinesh Chandra Sharma, a affirmé qu’il avait invité le gouvernement de l’État à former un comité et à vérifier les noms. Le ministre de la Santé de l’État, Jai Pratap Singh, a non seulement rejeté la plainte de l’association, mais a également refusé d’examiner la question des enseignants qui contractent l’infection mortelle pendant le devoir de scrutin.

L’Uttar Pradesh Madhyamik Shikshak Sangh a demandé au gouvernement de verser une compensation de Rs 1 crore chacun en plus des emplois gouvernementaux aux personnes à charge des enseignants décédés après avoir contracté le COVID-19 pendant ou après les fonctions de vote panchayat. L’association a également déclaré qu’elle organiserait une manifestation le 30 mai si leurs demandes ne sont pas satisfaites.

Le gouvernement de l’État avait récemment soumis à la Haute Cour d’Allahabad qu’il accorderait une compensation à hauteur de Rs 30 lakh aux membres de la famille des agents de vote décédés. Cela comprenait des enseignants et des shiksha mitras. Le tribunal a statué que le montant de l’indemnisation était très inférieur et a demandé au gouvernement de l’État et à la Commission électorale de l’État d’envisager de l’augmenter à Rs 1 crore.

Le 24 mai, Satish Dwivedi, ministre de l’Éducation de base de l’Uttar Pradesh, a annoncé que les personnes à la charge des enseignants décédés de Covid-19 pendant le scrutin se verraient attribuer un poste au gouvernement. Il a déclaré que les personnes à charge seront hébergées en tant qu’enseignants dans les écoles primaires publiques conformément à leur qualification, même si ces postes ne sont pas vacants.

Cependant, le montant de l’indemnisation et le nombre de défunts restent une pomme de discorde entre le gouvernement et le corps enseignant.

