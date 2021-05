Retombées saines du transfert: le Bayern Munich a du mal à prolonger Kingsley Coman en raison de revendications salariales

Selon un nouveau rapport de Sport Bild, le Bayern Munich a du mal à accepter une prolongation de contrat avec l’ailier français Kingsley Coman. Manchester United offrirait au joueur une augmentation de salaire significative – d’un montant d’environ 12 millions d’euros par an (net) si l’on en croit le rapport. Si cela est vrai, alors le Bayern pourrait être confronté à la sortie d’un autre acteur clé de la configuration, probablement pour des frais bien inférieurs à leur valeur marchande.

Quelle est la raison de cette augmentation soudaine des demandes de Coman? Le rapport Sport Bild (tel que capturé par @iMiaSanMia ci-dessous) ne nous donne aucun détail, mais tout le monde a déjà fait le lien.

En ce qui concerne Kingsley Coman, il y a un risque d’un autre cas Alaba. Les exigences financières de Coman sont difficiles à satisfaire pour le club. Manchester United offre à Coman une forte augmentation de salaire (près de 12 millions d’euros nets). Le contrat du joueur expire en 2023 [@SPORTBILD] pic.twitter.com/KcIvDeg9hD – Bayern et Allemagne (@iMiaSanMia) 18 mai 2021

Lorsque le Bayern Munich a terminé le transfert de Leroy Sane de Manchester City l’été dernier, il a dû donner au joueur des salaires extrêmes pour le faire sortir de la Premier League. Certains rapports disent même qu’il gagne plus que quiconque dans l’équipe, à l’exception de Robert Lewandowski.

Maintenant, un an plus tard, Sane a été plutôt décevant par rapport à sa rémunération. Coman a sans doute été meilleur pendant une grande partie de la saison. C’est tout naturellement que le Français se voit gagner autant que son coéquipier allemand, étant donné que les deux ont des chiffres offensifs similaires cette saison. En plaçant Sane sur ce genre de piédestal, les patrons du Bayern ont effectivement ouvert la porte à des salaires plus élevés à tous les niveaux. Les demandes actualisées de Coman ne sont que les retombées d’une telle situation.

Il sera intéressant de voir comment le groupe de direction naissant d’Oliver Kahn et Hasan Salihamidzic gère ce nouvel état de fait. Le Bayern n’avait jamais eu de problèmes pour conserver ses joueurs, mais depuis l’année dernière, l’équipe a perdu Thiago Alcantara et David Alaba au profit de clubs étrangers.

Si cette tendance n’est pas arrêtée bientôt, la stature du club commencera à s’effondrer rapidement. L’Inter Milan et Barcelone ont tous deux subi d’incroyables effondrements à la suite de campagnes triples réussies – nous préférerions ne pas voir le Bayern Munich subir le même sort.