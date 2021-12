Retour 4 Blood Devs Turtle Rock appartient désormais à Tencent

Image: Turtle Rock / Jeux WB

Aujourd’hui, l’une des plus grandes sociétés au monde, Tencent, a annoncé l’acquisition de Turtle Rock Studios, les développeurs du jeu de tir zombie Back 4 Blood récemment sorti. L’accord n’est que le dernier d’une longue liste d’acquisitions au cours des dernières années pour le géant chinois de la technologie, dont au moins cinq rien qu’en 2021.

Tencent et Turtle Rock ont ​​confirmé l’accord aujourd’hui via un communiqué de presse, annonçant que Turtle Rock et sa société mère Slamfire Inc. feront désormais partie de Tencent. Cependant, l’accord permettra à Turtle Rock, basé en Californie, de rester indépendant sur le plan opérationnel. Cette nouvelle acquisition n’aura pas non plus d’effet sur Back 4 Blood, qui est publié par WB Games, selon le communiqué.

Turtle Rock est probablement mieux connu pour être le développeur original de la franchise Left 4 Dead, travaillant avec Valve sur le premier jeu de la série avant de finalement se séparer du studio Half-Life pour faire sa propre chose. Cela a conduit au prochain jeu de Turtle Rock, Evolve, un jeu de tir asymétrique soigné qui était un flop coopératif. Sa dernière version, Back 4 Blood, a eu plus de succès et ressemble à un successeur spirituel du Left 4 Dead original.

Pendant ce temps, la frénésie d’achat de Tencent se poursuit alors qu’elle clôture 2021 avec Turtle Rock, mais c’est loin d’être sa première prise cette année. En janvier, il a acheté les développeurs indépendants Klei Entertainment. Puis, en juin, il a augmenté son investissement dans la société allemande Yager, prenant la majorité du studio Spec Ops. Le mois suivant, il a annoncé son intention d’acquérir les développeurs britanniques Sumo Digital pour 1,3 milliard de dollars et peu de temps après, Tencent a acheté une participation majoritaire dans Stunlock Studios. Il a également racheté le dev suédois Fatshark au début de 2021.

Cela fait beaucoup de studios, mais n’oubliez pas que Tencent possède déjà un tas d’autres développeurs, dont Riot Games et Funcom. Il continue également d’investir massivement dans des développeurs de jeux comme Dontnod, Bloober Team et Netmarble. Il n’est pas surprenant que Tencent soit devenu l’une des plus grandes sociétés de jeux vidéo au monde, gagnant plus d’argent que EA, Activision, Nintendo et d’autres. Bien que la portée de Tencent aille bien au-delà de l’industrie du jeu. Et il est probable que l’entreprise continuera de croître en 2022 avec de nouveaux investissements et acquisitions.