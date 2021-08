Retour 4 Blood ne capture pas tout à fait la magie de Left 4 Dead

Capture d’écran : Turtle Rock Studios / Kotaku

Je n’ai pas besoin de vous vendre l’éclat de Left 4 Dead, surtout quand la moitié de l’industrie semble s’en inspirer en ce moment. Mais après deux heures avec les vers et les modes campagne de Back 4 Blood, a-t-il le même charme qui définit le genre ? C’est difficile à dire.

Back 4 Blood est réalisé par Turtle Rock Studios, une société qui s’est largement définie par son succès avec l’original Left 4 Dead et sa suite. Il n’est donc pas surprenant que Turtle Rock – après une demi-décennie d’alliance avec des projets VR et l’échec Evolve – soit de retour dans le genre de horde de zombies qu’ils connaissent et aiment.

Éliminons les traits communs. Les déchets infectés (lire: zombies) descendront généralement en un seul coup, les ennemis les plus spécialisés – qui sont également jouables en mode multijoueur – absorbant beaucoup plus de balles. Back 4 Blood intègre toute une série de statistiques et d’accessoires pour chaque arme, allant de la maniabilité, la mobilité, la précision, la portée et la puissance de feu. Cela semblait une fraction inutile: un peu de but, de coordination et de bon sens sont vraiment tout ce qu’il faut pour ne pas se laisser submerger.

Les Ridden sont divisés en quatre «familles», ou du moins c’est ce qui est accessible jusqu’à présent: Stingers, Reekers, Tallboys et Common ennemis. Les Stingers sont vos attaquants à distance qui collent aux murs, sautant vers des angles maladroits et tirant des projectiles faibles pour donner du temps aux zombies les plus faibles pour combler l’écart. Les Reekers sont essentiellement les Chargers et les Tanks de Left 4 Dead, tandis que les Common sont les trash mobs, les personnages que vous incarnez lorsque tous les autres choix sont pris.

Chaque classe a trois choix. Dans la famille Stinger, par exemple, vous pouvez jouer en tant que Hocker, Stalker ou Stinger, chacun avec des styles de jeu légèrement différents. Les joueurs peuvent également dépenser des points de mutation pour des améliorations offensives, défensives ou de soutien pour chaque classe.

Il peut s’agir de bonus tels que des dégâts améliorés lorsqu’il est accroché à un mur, une réduction des pénalités de mouvement dans certaines conditions ou des améliorations de santé fixes. La classe Common devient également très intéressante après un peu d’investissement : ses améliorations sont basées sur la horde, la puissance et l’évolution, améliorant non seulement leurs attaques mais aussi des zombies communs plus utiles.

Fondamentalement, cependant, il n’y avait pas assez de temps pour explorer pleinement les stratégies avancées. La structure de notre session de prévisualisation – pas aidée par un retard au début du matchmaking – signifiait que nous n’avions le temps que pour une seule partie PvP. Le premier des trois tours a été largement inondé alors que les gens se sont familiarisés avec la carte, les apparitions, le fonctionnement des commandes de Ridden, essayant de comprendre rapidement quelles cartes font quoi, puis une recherche effrénée d’armes légèrement meilleures.

Le système de cartes est la première chose qui se démarque vraiment dans Back 4 Blood. Lorsque vous choisissez un personnage, vous aurez également la possibilité de choisir un jeu de pouvoirs agressifs, défensifs et de soutien. Tous ces éléments offrent diverses améliorations – petites mais non négligeables – à diverses actions telles que le tir, la guérison, la régénération de l’endurance, etc.

Les quatre premiers decks par défaut sont réglés sur des rôles évidents : Médecin, Soldat, Chef d’escouade (des buffs à l’échelle de l’équipe, essentiellement) et Opérateur. Ces noms ne sont que symboliques, car toutes les cartes appartiennent à l’une des quatre classes suivantes : attaque, défense, mobilité et utilité.

Les gens créeront naturellement leurs propres decks personnalisés assez rapidement. Vous pouvez équiper, par exemple, une carte qui vous offre une vitesse de déplacement, un rechargement et une vitesse de changement d’arme 10 % plus rapides pendant 30 secondes chaque fois que vous utilisez des analgésiques. Ou une augmentation de 10 % de l’endurance à l’échelle de l’équipe. Les cartes offensives incluent une qui augmente vos dégâts plus vous visez longtemps. Il y a des buffs plats pour la précision, la régénération de l’endurance, l’efficacité de la guérison et un doublement des dégâts et de la résistance explosifs.

Plus de 60 cartes sont équipables. Mais le vrai truc réside dans la façon dont ils sont déployés. Lorsque vous commencez un match, vous piochez et activez immédiatement la première carte – et entre les tours, vous pourrez équiper et activer trois cartes de votre deck, tirées au hasard dans un ensemble de 5. Votre deck n’est qu’un maximum de 15. cartes, donc obtenir les tirages que vous voulez, statistiquement, est plutôt bon. Chaque personnage aura sa propre carte unique qui entrera également en jeu : Holly, par exemple, augmente l’endurance de l’équipe, peut prendre plus de coups et regagner de la santé chaque fois qu’elle tue un Ridden.

Bien qu’il soit difficile d’évaluer vraiment le multijoueur à partir d’une partie aussi courte, c’était suffisant pour donner un avant-goût de la façon dont les cartes pourraient influencer le gameplay. Les cartes sont également utilisées dans la campagne PvE, bien que vos decks ne soient pas conservés. C’est aussi là que le jeu essaie d’ajouter dynamiquement sa propre touche, en ajoutant progressivement des cartes « corruption ».

Mais dans les premiers niveaux auxquels j’ai joué – environ la moitié de l’intégralité du premier acte – le deck de corruption n’a pas vraiment essayé de rééquilibrer les échelles pour la horde. Au lieu de cela, il offrait une série de défis dynamiques, comme 500 pièces de cuivre supplémentaires si l’équipe terminait la mission sans déclencher d’alarme.

J’espérais que le deck de corruption serait un peu plus agressif, ne serait-ce que pour souligner à quel point un réalisateur moderne de Left 4 Dead pouvait être dynamique. La quantité de prévoyance dans la gestion du rythme du jeu et le niveau de menace auquel les joueurs sont confrontés à un moment donné.

Mais les premières missions de la campagne Back 4 Blood – probablement guidées par le fait qu’elles sont les premières missions – n’avaient pas la même aura inquiétante. Au lieu de cela, j’ai consacré une plus grande partie de mon temps aux systèmes du jeu : rechercher du cuivre sur la carte pour débloquer des améliorations sur la carte suivante, rechercher des niveaux supérieurs de fusils de chasse, de pistolets, de fusils d’assaut et autres, et essayer de tirer sur autant de Ridden que possible. possible, donc cela montrerait que j’avais fait le plus de dégâts sur le tableau de bord à la fin.

Ce que je ne faisais pas, c’était de m’inquiéter de communiquer avec mes coéquipiers ou de coordonner les prises dans certains points d’étranglement. Les progrès n’ont jamais été difficiles. Il y avait une mission impliquant un bateau de croisière qui impliquait un redémarrage, mais c’était dû à une erreur humaine en naviguant sur la carte plutôt qu’à une menace de la horde. Même la montée de l’Ogre, l’énorme créature ressemblant à un boss taquinée dans les premières bandes-annonces de Back 4 Blood, a offert peu de résistance. Un membre du groupe a pris quelques coups, mais personne n’a jamais été vraiment menacé.

Ce n’est pas vraiment l’expérience dont je me souviens de Left 4 Dead. Mais c’est aussi extrêmement tôt. Trois, quatre, cinq cartes ne suffisent tout simplement pas pour juger du nombre de systèmes de verrouillage en jeu ici. Ce n’est pas non plus la même expérience de jouer avec des inconnus que de jouer avec des amis. (sept heures du matin n’est pas non plus le moment le plus propice pour une communication de premier ordre, mais vivant en Australie, vous prenez les fenêtres de prévisualisation que vous pouvez obtenir.)

Les cartes sont suffisamment grandes pour que vous ayez certainement beaucoup de temps d’arrêt avec vos amis. Pas de temps d’arrêt dans le sens traditionnel où vous ne tirez pas sur des zombies – Back 4 Blood vous lancera toujours un peu de Ridden pour vous garder mécaniquement engagé.

Mais les vagues, même les plus grandes hordes qui se sont déclenchées sur des objectifs de mission majeurs, se sont toujours senties complètement gérables. Je n’ai jamais gâché une seule seconde qu’il était tôt le matin, que les gens ne parlaient pas ou que nous avions besoin d’une stratégie particulière pour faire face à une certaine zone. Vous avez couru en avant, dégagé le chemin devant vous, tiré sur tout ce qui apparaissait derrière vous et continué.

C’était du tir à la cible, pas de la survie.

Plus tard, les cartes ont commencé à introduire des objectifs plus intéressants qui faisaient allusion à ce que Back 4 Blood pourrait lancer aux joueurs. Vous obtenez également un petit extrait de l’histoire lorsque chaque carte commence, racontée à travers des lignes de voix ambiantes au lieu de scènes coupées plus interrompues. Cependant, la tradition semblait coincée au début de l’histoire. Aucun des personnages ne semblait plaisanter beaucoup entre les niveaux, sauf s’il y avait un peu de tir ami ou une plaisanterie occasionnelle liée à une action dans le jeu comme le rechargement, le tir, etc.

Ce que mes deux heures avec le jeu m’ont laissé, c’était beaucoup de questions. Il y a beaucoup de potentiel et de directions pour tous les systèmes de verrouillage. Les cartes de corruption pourraient évidemment devenir plus sévères, affectant directement les joueurs au lieu de leur laisser la responsabilité de se remettre en question. L’histoire et les plaisanteries du mode campagne s’approfondiront évidemment au fur et à mesure que les actes progressent, et il n’y a aucune raison technique pour laquelle certains de ces niveaux ne peuvent pas et ne seront pas plus lourds dans le dialogue. L’élément PvP, naturellement, sera transformé lorsque les groupes organisés commenceront à s’habituer aux cartes et à certains fragments de méta-formes.

De plus, et c’est crucial pour beaucoup de gens, le jeu de tir est vraiment bon. Ce n’est pas vraiment une surprise si l’on considère l’histoire de Turtle Rock : outre leur travail sur Left 4 Dead et Evolve, le studio a d’abord fait ses armes sur Counter-Strike : Condition Zero et Counter-Strike : Source. Les armes de Back 4 Blood n’ont pas le recul notoirement important de CS, bien sûr, mais le studio sait comment faire en sorte que les armes tirent, sonnent et se sentent satisfaisantes.

Les performances de la version bêta étaient également solides, et la prise en charge de DLSS dès le départ signifiait que mon système n’avait aucun problème à fonctionner correctement en 4K. Je ne regarde généralement pas les tireurs de zombies pour leurs visuels, mais c’est un jeu assez propre. Il ne se penche pas, par exemple, sur le brouillard ou l’éclairage volumétrique – Back 4 Blood n’est pas vraiment un jeu d’horreur, après tout. C’est un jeu de tir d’action avec des zombies. La priorité est la visibilité et la visibilité sur de longues distances, mais même dans des scénarios rapprochés, tout semble plutôt bon.

J’ai hâte de passer plus de temps avec Back 4 Blood, ne serait-ce que pour pouvoir répondre à une question lancinante : est-ce que Back 4 Blood peut récupérer la même magie que Left 4 Dead ?

Je ne suis pas plus près de répondre à cette question après deux heures de jeu. Si pressé sous la menace d’une arme, je vous dirais que Back 4 Blood était tout simplement bien. Mais alors que bien aurait pu fonctionner il y a quelques années lorsque le marché n’était pas si favorable aux coopératives, Back 4 Blood n’a pas ce luxe. De nombreux tireurs centrés sur la coopération, zombifiés ou non, sont au coin de la rue. Et si Back 4 Blood veut se démarquer, bien ne suffit pas.