Retour 4 Blood Review – Réanimé

Ne tournons pas autour du pot: Back 4 Blood is Left 4 Dead 3 dans tout sauf le nom, et même dans ce cas, il n’essaie pas vraiment d’être subtil. De toute évidence, le développeur Turtle Rock Studios n’a pas besoin de considérer qu’il se compose de plusieurs des mêmes développeurs qui ont créé Left 4 Dead. Il n’est pas non plus surprenant de voir le studio revenir au massacre coopératif de zombies qui l’a initialement mis sur la carte. Les similitudes entre le jeu original et ce successeur spirituel sont infinies, même après un écart de 12 ans, mais ce sont leurs différences manifestes qui s’avèrent être la partie la plus intéressante de Back 4 Blood. Il conserve toujours toutes les caractéristiques familières de Left 4 Dead, seulement maintenant, ces fondations sont entrecoupées d’idées contemporaines dignes de l’ère moderne, résultant en un jeu qui capture ce que vous pourriez attendre d’un Left 4 Dead réanimé en 2021.

Le modèle chaotique de Back 4 Blood est peut-être la similitude la plus manifeste entre les deux jeux, car vous et jusqu’à trois amis êtes chargés de survivre aux hordes de zombies voraces alors que vous vous battez désespérément d’une pièce sûre à l’autre. La campagne est divisée en quatre actes, chacun contenant un nombre variable de chapitres. Le premier acte est le plus long, par exemple, avec 13 chapitres, tandis que l’acte final consiste en un seul combat de boss. Terminer toute la campagne avec la difficulté normale (et la plus simple) du jeu vous prendra probablement environ six à sept heures, mais Back 4 Blood offre beaucoup de rejouabilité lorsque vous tenez compte des deux autres niveaux de difficulté punitifs et de la variété inhérente au jeu. Le directeur de jeu AI, qui prend des décisions à la volée sur l’endroit et les ennemis qui apparaissent, revient de Left 4 Dead et s’assure que chaque chapitre est sensiblement différent lors des visites répétées, car le placement des dangers, la disponibilité des armes et la fréquence des zombies diffèrent avec chaque jouer.

Vous êtes également confronté aux mêmes types d’objectifs tout au long de la campagne, qu’il s’agisse simplement d’atteindre la prochaine pièce sûre en vie, d’alerter la horde afin de supprimer un obstacle et de progresser, ou de défendre un emplacement jusqu’à ce que vous en soyez capable. pour échapper à. C’est un territoire familier si vous avez déjà joué à Left 4 Dead, et cela fonctionne en faveur de Back 4 Blood lorsqu’il commence à s’écarter de cette formule exacte. Au cours d’un chapitre, vous trouvez la pièce sûre presque immédiatement, mais au lieu de vous échapper, vous devez d’abord localiser et sauver un groupe d’autres survivants. Il existe également des exemples plus intéressants, notamment un chapitre dans lequel vous tombez sur un poste de police décimé où la seule issue est verrouillée par un scanner à main. Non seulement vous devez trouver le bras coupé d’un homme mort pour le déverrouiller, mais celui qui le ramasse est obligé de manier le membre comme une arme morbide pendant que vous vous frayez un chemin jusqu’à la porte.

Il y a un autre chapitre où vous devez planter des explosifs sur un navire puis vous échapper avant qu’il n’explose, tandis que l’un des meilleurs moments de Back 4 Blood se produit dans un bar alors que vous êtes chargé de créer une distraction afin qu’un autre groupe de survivants puisse s’échapper inaperçu. En fin de compte, les zombies ne peuvent s’empêcher de graviter vers le son de la râpe graveleuse de Lemmy Kilmister émanant d’un vieux juke-box fatigué, alors que « Ace of Spades » de Motorhead fournit la bande-son énergique d’un massacre dans un bar. Cependant, tous les objectifs ne sont pas aussi excitants. Il y a trop de cas où vous devez détruire des nœuds zombies palpitants avant de pouvoir progresser, et les derniers chapitres de trois des quatre actes sont décevants et fastidieux.

Heureusement, la spéléologie dans les crânes et le remplissage de zombies pleins de plomb restent agréables tout au long. Votre arsenal d’armes se compose de l’assortiment habituel de fusils d’assaut, de SMG, de fusils de chasse, de tireurs d’élite et d’une collection mortelle d’outils de mêlée. Le jeu de tir est plus conforme aux tireurs modernes que Left 4 Dead, car vous passerez la plupart de votre temps à viser des tirs à la tête et à concentrer le feu sur les points faibles brillants des infectés spéciaux. Les armes sont percutantes et les zombies réagissent à vos tirs de manière satisfaisante, recouvrant progressivement le tout d’une épaisse couche de sang cramoisi. Il existe également d’autres touches modernes, notamment des raretés d’armes codées par couleur, car bien sûr, il y en a. Chacun des huit personnages jouables commence avec une arme principale et secondaire spécifique, mais vous obtiendrez plus d’armes à feu en pillant des maisons abandonnées et en dépensant du cuivre pour acheter de nouvelles armes dans le magasin du coffre-fort. Vous pouvez également trouver et acheter des accessoires d’armes qui augmenteront les statistiques comme la puissance de feu et la précision, mais ceux-ci ne seront pas conservés si vous échangez des armes, ce qui semble étrangement restrictif.

Le nouvel ajout le plus notable, cependant, est l’introduction d’un mécanicien de construction de ponts. Au fur et à mesure que vous terminez des chapitres, vous gagnerez des points de ravitaillement qui peuvent être dépensés pour acquérir plus de cartes afin de créer un deck personnalisé de 15. Les cartes les plus basiques fournissent de petites améliorations aux statistiques vitales comme la santé et la capacité de munitions, mais vous finirez par accédez à des jeux plus élaborés qui ont un effet tangible sur le gameplay d’un instant à l’autre. Cela peut être une carte qui transforme votre coup en couteau, vous donnant essentiellement un troisième emplacement d’arme, ou une carte avec un effet à l’échelle de l’équipe qui offre à chacun une augmentation de 30% des dégâts chaque fois que quelqu’un est frappé d’incapacité. Vous pouvez même créer un deck adapté à un style de jeu particulier en vous concentrant sur des cartes basées sur la guérison pour devenir le médecin de facto de l’équipe, par exemple, ou en améliorant votre santé et en utilisant une carte qui guérit à chaque élimination au corps à corps pour devenir un tank de première ligne.

Pendant ce temps, l’IA Game Director utilise des cartes corrompues au cours de chaque chapitre pour vraiment souligner la variété de Back 4 Blood en vous défiant avec des obstacles supplémentaires. Une carte corrompue enveloppe l’environnement d’un brouillard dense qui rend impossible de voir à quelques mètres devant votre visage, tandis qu’une autre introduit des zombies enflammés dans le mélange. Ces dangers deviennent plus sournois aux niveaux de difficulté plus élevés, mais il est difficile d’élaborer des stratégies et de contrer des menaces spécifiques avec vos propres cartes lorsque les cartes corrompues sont choisies au hasard, ce qui nuit quelque peu au dynamisme du système.

Cela contribue également à des problèmes d’équilibrage flagrants à tous les niveaux de difficulté. Contrairement à Left 4 Dead, qui vous lançait des infections spéciales de temps en temps, les zombies les plus puissants de Back 4 Blood vous attaquent dans un flot incessant de Tallboys, Hockers et Reekers. Il n’y a rien de particulièrement spécial à propos de ces abominations lorsqu’elles sont presque omniprésentes, alors combattre chaque variation devient rapidement une routine, et c’est sans mentionner la plupart de leurs attaques à une note qui vous immobilisent simplement. Les infectés spéciaux dans Left 4 Dead n’ont pas fait beaucoup plus que cela non plus, mais ils étaient rares et chacun se sentait unique. La musique a joué un rôle important dans cela, générant un sentiment de terreur frémissante à chaque fois que le thème des lamentations de la sorcière traversait le silence ou que le Tank annonçait son arrivée terrifiante avec un orchestre tonitruant. Back 4 Blood n’utilise pas de signaux musicaux, probablement parce que ce serait un désordre auditif avec le nombre d’infectés spéciaux qui apparaissent en même temps.

Jouer avec des amis sur ces problèmes dans une certaine mesure, et c’est évidemment là que la coopérative de Back 4 Blood excelle. Si vous n’avez pas trois amis avec qui jouer, les temps d’attente pour le matchmaking ne sont pas trop longs via le jeu croisé, et le système de ping pratique du jeu vous permet de communiquer assez bien sans avoir à parler à des étrangers. La qualité de vos coéquipiers variera inévitablement, ce qui est un problème lorsque vous ne pouvez pas voter pour expulser les joueurs de l’AFK. C’est une omission déroutante, surtout lorsque Back 4 Blood vous punit activement pour avoir joué en solo. Bien que vous ayez la possibilité de jouer toute la campagne avec trois bots, cela vous empêche de gagner toutes les récompenses du jeu, y compris les points de ravitaillement et les trophées. Cela signifie que vous ne pouvez pas débloquer d’objets cosmétiques ou de nouvelles cartes pour votre deck, vous êtes donc obligé de jouer avec d’autres personnes pour progresser. Back 4 Blood est censé être joué en coopération, mais punir les gens qui veulent jouer seuls n’est pas nécessaire, en particulier lorsqu’il n’a pas les outils pour faire face aux joueurs qui font perdre le temps de tout le monde.

En dehors de la campagne, Back 4 Blood propose également un mode PvP Swarm où les équipes jouent à tour de rôle en tant qu’humains et en tant qu’infectés spéciaux. Plutôt que d’adopter la méthode Left 4 Dead pour rendre la campagne compétitive, Swarm vous enferme dans une arène multijoueur où celui qui survit en tant qu’humain le plus longtemps remporte la manche. C’est bien pour quelques tours, principalement parce que jouer en tant que mort-vivant offre quelque chose de différent, mais ce n’est pas un mode auquel vous êtes susceptible de revenir.

La campagne est le principal attrait de Back 4 Blood, mais vous avez vraiment besoin d’un groupe d’amis pour en profiter pleinement. En tant que successeur spirituel de Left 4 Dead, il coche presque toutes les bonnes cases. Les ajouts modernes ajoutent à la variété du jeu et garantissent que chaque course est unique, tandis que le jeu de tir d’instant en instant est intense et incroyablement gratifiant. La fréquence écrasante des personnes infectées spéciales et leur fadeur décevante sont un inconvénient, et le manque de certaines fonctionnalités de qualité de vie rend le jeu avec des étrangers plus frustrant qu’il ne devrait l’être, surtout lorsque vous êtes pénalisé pour jouer seul. Le paysage des tireurs coopératifs a beaucoup changé au cours des 12 dernières années et Back 4 Blood pourrait ne pas être à la hauteur de Left 4 Dead à son apogée. Néanmoins, le retour de Turtle Rock au genre qu’il a créé est toujours un excellent amusement, à condition que vous en ayez d’autres à partager dans le zombie-bashing.