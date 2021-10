Retour 4 Blood Review – une coopérative moderne bien faite

L’influence et l’héritage de Left 4 Dead n’ont jamais été remis en question, mais il existe cette idée que le jeu de tir de zombies coopératif classique de Turtle Rock et Valve avait une qualité nébuleuse qui ne peut pas être articulée; une formule que personne n’a pu reproduire.

Dans la perspective du lancement de Retour 4 Sang, le nouveau jeu des personnes qui ont co-créé le sous-genre, je suis revenu pour revivre Left 4 Dead. Je n’ai pas été impressionné. Left 4 Dead est toujours amusant, mais un peu de la même manière qu’un jeu PS2 peut l’être : assez engageant pendant une heure ou deux avant de réaliser à quel point il est difficile d’abandonner des années de progrès en matière de conception, de visuel et de production pour un coup de nostalgie. .

Back 4 Blood est et n’est pas le successeur de Left 4 Dead que vous espériez. C’est l’interprétation la plus moderne de ces principes, mais c’est aussi un jeu qui sortira en 2021 – conscient d’autant de nos attentes modernes que possible sans ruiner le flux.

Le gameplay de Back 4 Blood est fondamentalement différent de ses prédécesseurs. C’est un jeu de tir zombie équilibré autour d’une action stop-and-pop, qui encourage l’identification et la gestion des menaces à distance.

La conception des niveaux, les variations ennemies et les rencontres embrassent tous cela. Presque toutes les zones du jeu s’ouvrent pour révéler une grande section largement ouverte où vous êtes encouragé à explorer les différents chemins, à rechercher du butin caché et à étudier autant que possible l’objectif avant de déclencher la grande horde.

Il existe une variété fascinante d’environnements, tous apparemment inspirés du cliché américain – le restaurant, le bar gras et bruyant, les maisons en briques près du centre-ville, les banlieues, l’église de la petite ville, les bois brumeux – tout est là. Dispersé autour de ces niveaux, un autre élément essentiel de Back 4 Blood est mis en avant.

Pour voir ce contenu, veuillez activer les cookies de ciblage. Gérer les paramètres des cookies

Il s’agit d’un jeu avec une assez longue liste d’armes, réparties dans les catégories habituelles. Les armes sont de différentes raretés et leurs pièces jointes sont aléatoires. Vous êtes constamment à la recherche d’une version plus puissante de l’arme à feu que vous avez choisie, ou de quelque chose d’assez radical qui vous fera laisser tomber ce que vous avez pour cela.

Peut-être que vous trouvez le SMG que vous aimez, mais il a inexplicablement une portée à longue portée. Peut-être que la vitesse de rechargement du fusil de chasse est plus lente que vous ne le voudriez. Ou peut-être que ce fusil violet M1 est si bon que vous décidez d’être le pointeur de votre équipe et d’adopter le style de vie à longue distance. Vous ne cherchez jamais quelque chose dans les niveaux de Back 4 Blood, et les armes n’en sont qu’une partie.

Les emplacements des différentes pièces et cachettes sont également aléatoires. Certains nécessitent des outils spéciaux pour s’ouvrir, d’autres déclencheront une alarme si vous les ouvrez, et quelques-uns sont faciles d’accès mais ne cachent pas toujours quelque chose d’intéressant.

Plus une pièce est difficile d’accès, plus il y a de chances qu’elle contienne un butin précieux. Habituellement, vous êtes à la recherche de différentes pièces jointes pour vos armes, qui ont le potentiel de changer leur façon de jouer, en particulier si elles sont plus élevées dans l’échelle de rareté. Vous rencontrez également des munitions, des grenades et des objets à usage unique comme des réservoirs de propane et autres.

Avant de quitter le coffre-fort, il y a essentiellement une phase d’achat où vous réfléchissez à quoi dépenser votre cuivre. Le cuivre, une monnaie trouvée à travers les niveaux et gagnée à la fin de chaque section, peut être dépensé pour des pièces jointes d’armes, les armes elles-mêmes, des grenades, des munitions et des améliorations à l’échelle de l’équipe qui augmentent l’efficacité de vos divers éléments de kit, ou plus. le nombre d’entre eux que vous pouvez transporter.

Back 4 Blood n’a pas beaucoup de moments calmes, mais c’est l’un des plus prononcés. Avec une équipe coordonnée, nous regroupions notre surplus de cuivre pour obtenir une mise à niveau supplémentaire de l’équipe, soigner un coéquipier dans le besoin ou acheter à quelqu’un la portée sans laquelle il se débattait.

J’imagine que Turtle Rock ne voulait pas rendre le processus d’échange de pièces jointes trop fastidieux ou trop long, mais ne pouvoir en déséquiper aucune jusqu’à ce que quelque chose d’autre prenne cet emplacement est une opportunité manquée.

Monté moi ça

Une grande partie de l’action instantanée de Back 4 Blood consiste à repérer le danger à distance et à se démener pour trouver un moyen efficace d’y faire face. Ce n’est pas un jeu de tir à la volée où vous prenez tout ce qui vous est lancé pendant que vous le réservez à Mach 2.

C’est là que le design des zombies du jeu – appelé Ridden – entre vraiment en jeu pour rendre les rencontres mémorables et variées. Chaque zombie spécial a quelques variantes différentes, que le jeu vous lance au hasard sous la forme de cartes de corruption (modificateurs). Ces variantes partagent des apparences similaires, mais chacune remplit essentiellement une fonction différente. Surtout, l’emplacement de leurs points faibles varie de sorte que vous ne comptez pas toujours sur une stratégie en or pour y faire face.

Par exemple, le Tallboy est une monstruosité imposante avec un bras anormalement long que vous ne voulez vraiment pas vous frapper. La version standard est lente, mais son point faible est délicat à toucher car il n’est visible que d’un côté. Il existe une autre variante qui est beaucoup plus rapide et s’enfoncera dans le joueur le plus proche, mais qui a un point faible plus facile à toucher. Le directeur du jeu dicte les différentes combinaisons de variantes que vous rencontrez, et les choses pourraient basculer dans l’injustice sur des difficultés supérieures à Recruter.

Rien ne semble empêcher le réalisateur d’essayer vraiment de ruiner votre course, et je pense qu’une main équilibrée est nécessaire pour éviter que certaines situations ne se dissolvent en malchance. En général, la fréquence d’apparition de zombies spéciaux est également un autre domaine que Back 4 Blood doit maîtriser. Ce n’est pas excitant de se retrouver à trois dans une rangée et encore quelques minutes plus profondément dans le niveau. C’est quelque chose que Turtle Rock a déjà abordé, mais je n’ai pas encore joué après la sortie du correctif.

Parfois, cela revient simplement à ne pas avoir assez de munitions pour tout gérer, et comme il n’y a aucun moyen d’éviter la majorité de ces combats, le jeu a tendance à vous forcer dans un coin apparemment inutilement.

Cartes contre la normalité

Le titre de gloire de Back 4 Blood réside dans son système de construction de cartes et de deck. C’est presque fallacieux de l’appeler ainsi parce que ce n’est pas vraiment ce qui vient à l’esprit quand on pense à la construction de ponts. Les decks de Back 4 Blood ressemblent plus à un ensemble d’avantages organisés qu’à un pool de bonus parmi lesquels le jeu choisit au hasard.

Le système peut initialement sembler encombré, mais vous comprenez rapidement ce qu’il veut que vous fassiez. Les cartes sont tirées de la manière dont vous les avez disposées, il est donc essentiel de choisir leur commande. Vous pouvez jouer vos cartes dans chaque coffre-fort, et cela se produit toujours après que l’on vous ait montré les cartes de corruption que le réalisateur va jouer contre vous, vous avez donc une chance de répondre. Ces modificateurs peuvent tout changer, de l’heure d’un niveau à l’ajout de brouillard, à l’apparition de certaines variantes de zombies, à l’augmentation du nombre de portes piégées et même à la suppression de certains boss de type Tank à un moment donné du niveau.

Vous pouvez dire que certains de ces ennemis sont conçus pour tirer parti de certaines faiblesses des joueurs ou pour punir des tendances. Il y a un zombie qui explose lorsqu’il est touché à la tête, créant le chaos pour les joueurs qui aiment être précis. J’ai dû opter pour des photos corporelles spécifiquement lorsque j’ai eu affaire à eux.

Ceci n’est qu’un petit exemple des différentes situations auxquelles le jeu veut que vous vous adaptiez. Mon groupe et moi avons rencontré la combinaison particulièrement difficile de dormeurs – des ennemis de type chasseur qui collent aux murs et rebondissent sur vous, et un épais brouillard. Il nous a fallu trois fois plus de temps pour naviguer dans ce niveau parce que tout le monde devait être très prudent.

Pour voir ce contenu, veuillez activer les cookies de ciblage. Gérer les paramètres des cookies

Attitude plus propre

Les Nettoyeurs forment le dernier pilier de Back 4 Blood. Leurs personnages et leurs sensibilités personnelles transparaissent dans leurs dialogues et dans leur réaction aux différentes situations dans lesquelles vous vous trouvez. Beaucoup d’entre eux sont des clichés, bien sûr, mais ils jouent bien leur rôle et ajoutent de la variété au dialogue accessoire.

Les nettoyeurs sont également un élément de gameplay crucial, car ce sont essentiellement des classes à part le nom. Chaque nettoyeur a des capacités uniques qui les aident et certaines qui affectent l’ensemble du groupe. Beaucoup d’entre eux sont standard, mais néanmoins des bonus bienvenus. L’augmentation de la capacité des munitions, une meilleure efficacité de guérison, la capacité de repérer des zombies spéciaux à distance et des avantages similaires sont ce que vous recherchez.

Je n’en ai pas encore vu dont les capacités sont dispensables. Le style de jeu que vous recherchez et la composition du reste de votre équipe seront en fin de compte ce qui décidera lequel d’entre eux choisir. Vous pouvez aller plus loin en construisant un deck autour des points forts de chacun d’eux.

Vous pouvez dire que le jeu vous pousse à transformer Doc en une classe de style guérisseur et Holly en un démon de mêlée de batte de baseball sangsue. Passez suffisamment de temps à jouer et vous débloquerez plus de cartes qui rendent la spécialisation plus gratifiante.

Même s’il n’a pas été lancé sur Game Pass, Back 4 Blood serait une recommandation facile. À une époque où chaque tireur coopératif a besoin d’une liste épuisante de systèmes de progression, de pistes de récompenses et d’événements à durée limitée pour garder les joueurs accrochés, il est surprenant de voir un jeu coopératif atteindre si bien ses objectifs fondamentaux sans ressembler à un autre clone de Destiny .

Back 4 Blood adopte une approche à l’ancienne là où cela a du sens et modernise là où ce n’est pas le cas. Il est réconfortant d’être engagé par un jeu uniquement pour son gameplay et sa variété, et de ne pas remplir une barre de progression quelque part.

Avis de non-responsabilité : version PC Windows 10 testée, code fourni par l’éditeur. Également disponible sur Xbox One, Xbox Series X|S, PS4 et PS5.