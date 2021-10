Retour 4 Blood Review – Une version moderne réussie de la formule Left 4 Dead

Turtle Rock Studios a livré un successeur spirituel à Left 4 Dead, la série de jeux en sommeil mais profondément influente qu’elle a créée à la fin des années 2000. Poussé par l’expérience et l’innovation, le smashing de zombies en coopération de Back 4 Blood est très amusant avec des amis, mais il ne peut toujours pas surpasser ses propres inspirations en raison de l’influence des tendances des tireurs modernes.

Je compatis avec la tâche à accomplir. Revenir pour réinventer la roue avec le poids de la popularité de Left 4 Dead sur vos épaules ne peut pas être facile, et vous pouvez voir où Turtle Rock Studios a été contraint de faire des compromis. Les joueurs familiers avec les tireurs modernes comme Call of Duty Warzone ou Apex Legends se familiariseront avec le jeu de tir et la mécanique, jusqu’à la façon dont vous pouvez laisser tomber des ressources et des armes que vos amis pourront utiliser au combat.

Tout est très serré et Back 4 Blood est agréable à jouer, mais ce n’est donc pas aussi cinétique que Left 4 Dead, et c’est pourquoi les vétérans de la série peuvent ne pas bien s’entendre avec cela. Des hordes de zombies s’agglutinent contre le joueur, mais vous les traitez toujours individuellement. Le bash – une partie importante du contrôle des foules dans Left 4 Dead – semble inefficace ici en raison d’un compteur d’endurance, avec l’ajout de viseurs orientés vers le bas qui se concentrent sur des tirs prudents de loin et en priant pour que rien de gros ne s’approche de votre quatuor. .

Bien que vous puissiez être plongé dans le vif du sujet en raison de certains étranglements innovants et d’une conception objective, Back 4 Blood ne fournit tout simplement pas la même physique ou le même grain que Left 4 Dead. Au lieu de se cacher des chargeurs et des fumeurs intelligents, il y a un cavalcade de spécial infecté par l’IA tachetée. L’une des trois familles, les Reekers, explosera, vous crachera de l’acide ou invoquera une horde avec leurs tripes s’ils se rapprochent. En raison de leur ressemblance, je défierais quiconque de choisir lequel est lequel lorsqu’ils se présentent à la fête. J’admire la variété des mécanismes ennemis dans Back 4 Blood, mais il y en a tout simplement trop pour faire des appels fiables sur ce qu’il faut faire avec eux dans des difficultés plus élevées, surtout lorsque vous voulez éviter une mort certaine.

Heureusement, cela ne signifie pas que Back 4 Blood est un mauvais jeu, il semble juste peu sincère de le présenter comme la troisième venue de Left 4 Dead. C’est un jeu très différent, mais surtout, il ne perd pas la communication nécessaire qu’exige un bon tireur coopératif, c’est pourquoi il est si facile à recommander. J’ai crié et ri tout au long des quatre actes du jeu, aboyant des ordres à travers des éclats de rire pendant que nous organisions nos constructions, terminions des relances effrontées qui sauvent la course et inventions de meilleurs noms pour «The Ridden». L’un des types d’ennemis les plus innovants sont les « Sleepers » qui se cachent sur les murs et peuvent épingler un joueur seul s’il est surpris en train d’explorer. C’est un excellent ajout qui punit les pilleurs de loups solitaires, mais « Wall Guy » est juste plus facile et plus descriptif, j’en ai peur.

Pour le mettre à l’écart, l’histoire qui encadre le jeu n’a pas grand-chose à dire. Les cinématiques pré-rendues mettent en livre les événements majeurs du récit, mais malgré leur beauté, ce sont des discours très stéréotypés sur « combattre pour survivre » et « les vrais monstres sont parmi nous » que vous avez probablement déjà entendus auparavant. Il y a votre grand militaire qui dit « sortez de ma maison » alors qu’il fait exploser un zombie dans les côtelettes, alors ne vous attendez pas à quelque chose de subversif. Cependant, je dirai que Tony Todd (Gary le Vortigaunt dans Half-Life Alyx) effectue un brillant changement en tant que Dr Rogers, qui est de loin le personnage le plus mémorable du jeu. Back 4 Blood implique de nombreux survivants humains en dehors de votre troupe afin que l’apocalypse ne se sente pas si désespérée ou sans vie.

En jouant, vous pouvez attraper une blague égarée et digne de rire sur la distanciation sociale ou l’obtention de chaussettes pour Noël, mais avoir un dialogue si concis dans un jeu de tir chaotique où les joueurs parlent constamment signifie que c’est souvent gaspillé. Si j’ai déjà écouté le bavardage, c’est parce que je l’ai attrapé dans un sous-titre alors que j’étais coincé, ou dans l’un des moments fugaces de temps mort entre les hordes. Je suis sûr qu’au fil des mois de courses, les joueurs apprécieront les motivations et l’histoire de chaque nettoyeur, mais les allers-retours entre les personnages sont parmi les dernières choses qui me viennent à l’esprit lorsque mon cerveau est en mode survie.

J’aime la variété de nettoyants parmi lesquels les joueurs peuvent choisir. Chaque personnage est livré avec son propre effet d’équipe et une capacité spéciale qui peut être activée dans un niveau pour lutter contre la marée. J’aime jouer en tant que médecin, j’ai donc choisi maman en premier, qui bénéficie d’une réanimation gratuite par tour et peut être incroyablement utile. Une fois que je l’ai déverrouillée, je suis ensuite passé à Doc, qui peut appliquer un pansement de guérison à chaque joueur une fois par niveau, ce qui correspond encore mieux à mon style de jeu « coup de main ».

Au fur et à mesure que vous terminez des missions, vous gagnerez des points de ravitaillement que vous pourrez utiliser dans le hub du jeu pour progresser dans un pass de combat gratuit qui fournit des déblocages comme des costumes, des skins et, surtout, des cartes. Cela alimente la fonctionnalité la plus intéressante de Back 4 Blood, un mécanisme de construction de deck que vous pouvez personnaliser pour spécialiser votre personnage. Il y a une jolie petite boucle de rétroaction où vous gagnez des cartes avec des points de ravitaillement, puis vous utilisez lesdites cartes pour construire un deck à la base dans lequel vous pouvez puiser au début de chaque mission d’une course. Il existe un méta-jeu intéressant pour lequel les cartes que le joueur choisit en premier, lorsque vous essayez de hiérarchiser certains éléments de votre build. Je ne pense pas que l’équilibre soit encore là. La carte qui transforme votre coup en couteau est si essentielle qu’elle a été la première carte de toute notre équipe tout au long du jeu, même si nous avons tous joué comme des nettoyeurs différents.

Même ainsi, il y a un sentiment agréable lorsque vous arrivez aux dernières cartes et commencez à débloquer des modificateurs drastiques autour desquels vous pouvez construire un deck. Par exemple, l’un d’eux m’a donné +225% de vitesse de réanimation, mais m’a empêché d’utiliser des accessoires offensifs comme des grenades et des Molotovs ! Cela fera courir votre imagination avec des possibilités, conférant des sentiments similaires à The Binding of Isaac alors que vous vous frayez un chemin à travers les niveaux et transformez lentement votre nettoyeur en un dieu tueur de zombies. Les armes à feu sont également agréables à construire tout au long d’une partie pendant que vous installez des pièces jointes et pesez les échanges. Parfois, une arme à feu aura une meilleure statistique de base mais comportera des pièces jointes rouges qui affaiblissent sa mobilité ou sa maniabilité. Faire ces considérations avec les zombies qui respirent dans votre cou est très amusant, même si j’aurais aimé pouvoir échanger et laisser tomber des pièces jointes pour aider mes amis à construire une meilleure arme. Dans un niveau, nous avons rencontré des fusils de chasse et des SMG avec d’excellentes statistiques mais des lunettes ACOG inutilisables, ce qui ressemblait à une blague cruelle. Le fait que les accessoires de différentes raretés ne s’empilent pas dans votre inventaire semble également être un oubli.

Après avoir joué à l’alpha et à la bêta, j’étais un peu inquiet de la quantité de variété entre les niveaux et les objectifs dans Back 4 Blood, mais heureusement, Turtle Rock Studios gardait le meilleur pour la sortie complète. Les niveaux d’ouverture sont solides sinon triviaux sur la difficulté la plus basse. Mais au fur et à mesure que vous avancez dans le jeu, des situations plus complexes se présentent, et lorsque les cartes de corruption et les mutations d’affaiblissement commencent à s’empiler, une grosse course de recrues peut donner l’impression que vous jouez en difficulté Cauchemar. Un niveau vous permet de distraire les zombies avec un juke-box défaillant afin que les survivants puissent être transportés dans un bus scolaire. Le plus grand éloge que je puisse lui faire, c’est que j’avais l’impression de maintenir une perceuse d’ouverture de coffre-fort dans l’excellent Payday 2. D’autres vous demandent de nettoyer furtivement des pièces pleines de Wall Guys, de vous précipiter d’un ferry qui explose ou d’entrer dans plusieurs bâtiments pour résoudre un casse-tête plus large dans une carte du monde ouvert. Dans certains cas, il vous sera demandé d’oublier complètement votre programmation et de traverser des couloirs étroits pour combattre une vague sans fin de zombies qui laissent de l’acide dans leur sillage. La bande-son se construit bien dans ces rencontres, avec le tapotement des baguettes augmentant le tempo alors que vous faites face à un destin imminent.

Il y a quelques problèmes dans le mélange, en particulier lorsque les cartes du mode PvP Swarm inutile du jeu sont réutilisées, mais il est juste de dire que Back 4 Blood lance constamment de nouvelles idées au joueur entre les missions. Même les objectifs récurrents, comme les « nœuds de nidification » avec des pustules éclatantes, sont suffisamment difficiles pour ne pas s’effriter au cours de la campagne. La conception des niveaux mérite également beaucoup de crédit, avec des bâches bleues qui s’accrochent aux clôtures pour inciter à l’exploration, ou l’utilisation de la lumière pour encadrer une zone pleine de butin. Vous ne vous perdrez que lorsque le jeu le voudra, et quand vous le ferez, c’est toujours très agréable à regarder.

De minuscules détails comme l’éclat d’une queue de billard ou le trèfle néon d’un magasin de hamburgers irlandais ressortent, et des zombies spéciaux comme les Hags and Breakers sont merveilleusement grotesques. La palette de couleurs, le classement et la variété environnementale de Back 4 Blood m’ont également rappelé un autre jeu de tir de zombies, The Last of Us Part 2. Tout au long de la campagne, nous avons traversé des blocs de banlieue, des labyrinthes de haies et des incinérateurs, chacun avec ses propres bizarreries d’objectif. .

Ce n’est pas le but du jeu, mais je ne peux pas recommander Back 4 Blood aux joueurs solo. Vous utilisez un jeu de cartes complètement différent de celui de la campagne en mode solo, et bien que cela semble difficile, avoir des survivants de l’IA dans votre équipe est une botte concrète pour toute course, en particulier dans les difficultés les plus élevées. Les désépinglages sont lents, les réactions sont médiocres et ils jouent à peine l’objectif. Vous voulez vraiment jouer à Back 4 Blood avec une équipe complète ou vous ne vous engagerez pas avec son éclat de camaraderie.

Conclusion

Back 4 Blood n’est pas la série que les vétérans de la série « Left 4 Dead 3 » espéraient, mais il adapte beaucoup de ce qui a rendu les jeux originaux géniaux et réinterprète le jeu de tir de zombies coopératif pour une nouvelle génération. Avec d’excellents systèmes de progression et des missions toujours passionnantes et bourrées d’action, Back 4 Blood est un jeu de survie innovant et profondément morose qui nourrit l’un des meilleurs sentiments du multijoueur en ligne : la communication coopérative chaotique.

Écrit par Jordan Oloman au nom de GLHF.