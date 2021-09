Retour 4 Blood Trophy List comprend Left 4 Dead Easter Egg ⋆ .

in

Pour les fans de tireurs de horde de zombies Retour 4 Sang est presque là et en prévision de sa sortie, de plus amples informations sur le jeu ont été révélées. Grâce au site TrueTrophies, nous savons maintenant sur quels trophées les joueurs devront travailler au lancement et il y a un œuf de Pâques Left 4 Dead caché à l’intérieur.

Back 4 Blood est le plus proche des fans qui obtiendront un troisième titre Left 4 Dead avec le studio derrière le jeu composé de personnes qui ont travaillé sur Left 4 Dead à l’époque. Back 4 Blood est entré en version bêta en août, où les joueurs ont eu la chance d’essayer l’action de tonte de zombies familière et les fans l’ont adoré.

Le jeu devrait être officiellement lancé le 12 octobre 2021, et quand ce sera le cas, il y aura beaucoup à essayer et à collectionner dans le jeu. Sur les 56 trophées disponibles dans le jeu, le plus intéressant s’appelle « Good Riddance ! qui charge les joueurs avec l’objectif de tuer 53 600 ennemis dans le jeu.

Cela semble être un retour au succès de Left 4 Dead “Zombie Genocider” qui pourrait être gagné en éliminant 53 595 zombies. On ne sait pas pourquoi cinq autres zombies ont été ajoutés à ce total, mais il pourrait simplement s’agir d’un simple arrondi.

Back 4 Blood sera disponible à l’achat sur consoles et PC dans quelques semaines seulement. Si vous cherchez quelque chose de parfait pour jouer seul ou avec un groupe d’amis, ne manquez pas l’action de survie des zombies dans Retour 4 Sang.