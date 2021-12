Retour 4 cartes de brûlures de sang expliquées: ce qu’elles font et comment les obtenir

La mise à jour très attendue de Back 4 Blood December est arrivée, et parmi une longue liste de correctifs et un mode campagne hors ligne plus robuste, vous trouverez désormais Burn Cards tout au long du jeu. Ce nouveau type de carte peut être à la fois acquis et utilisé d’une manière que les cartes standard ne peuvent pas, et ils offrent de tout nouveaux avantages à ajouter dans les systèmes voyous de Back 4 Blood. Voici ce que vous devez savoir sur Burn Cards in Back 4 Blood.

Back 4 Blood : Que sont les Burn Cards ?

Les Burn Cards sont des cartes à tirage unique que vous ne pouvez pas réactiver dans Back 4 Blood. Ils ne peuvent pas être ajoutés à vos decks personnalisés car ils ne durent pas plus longtemps qu’une partie. Une fois jouée, une Burn Card est définitivement supprimée de vos cartes disponibles, même si ses effets dureront aussi longtemps que vous jouerez pendant votre run actuel.

Les cartes Burn sont si limitées dans leur utilisation car elles sont censées offrir des capacités plus puissantes que les cartes classiques. Ils peuvent vous donner un accès instantané à de nouvelles armes et améliorations qui dépassent les éléments habituels que vous verriez dans le système de cartes traditionnel de Back 4 Blood.

Où obtenir des cartes de gravure ?

Il existe deux façons d’obtenir des cartes Burn dans Back 4 Blood, bien qu’aucune ne soit aussi simple que de se rendre à un distributeur automatique. Une façon de les obtenir – la façon dont le jeu vous dit que vous le pouvez – est de les acheter auprès de marchands itinérants pendant les niveaux. Ces marchands itinérants semblent être très rares dans les premiers jours post-patch, mais l’idée est que lorsque vous voyez un marchand itinérant, vous pouvez prendre une pause et acheter des Burn Cards en utilisant votre cuivre trouvé, plutôt que d’attendre de le dépenser à l’intérieur maisons sûres.

Parce que ces marchands itinérants s’avèrent plutôt timides en ce moment, nous vous recommandons une autre méthode : les acheter dans les lignes de ravitaillement. Actuellement, les dernières lignes de ravitaillement post-patch du jeu, qui sont quelque peu aléatoires, semblent toutes inclure au moins une carte de gravure. Vous pouvez identifier une Burn Card par son symbole spécial en haut à droite, comme celui montré sur les cartes de l’image ci-dessus.

Les Burn Cards peuvent fournir des améliorations plus importantes, mais elles ne peuvent pas être réutilisées.

Il est préférable de conserver les Burn Cards lorsque vous avez vraiment besoin d’aide et lorsque vous savez que vous et votre équipe êtes déterminés à courir. Vous pouvez partir et revenir à une course et garder vos cartes intactes (y compris les cartes Burn), mais si la course se termine naturellement, que ce soit par succès ou par échec, ce sera également la fin de votre carte Burn. Si vous êtes en mesure de tomber sur un marchand itinérant et que vous aimez ce qu’il a à vendre, sachez également que vous pouvez détenir jusqu’à 99 de n’importe quelle carte. Cela signifie que vos Burn Cards préférées peuvent être récupérées assez facilement, même si cela vous coûtera cher. Cela fait de Roving Merchants le moyen idéal d’obtenir plus de Burn Cards, mais d’abord, vous devrez avoir la chance d’en rencontrer une.

