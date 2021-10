Retour 4 conseils sur le sang : déverrouiller les portes de Prepper Stash, partager les munitions, l’agriculture des points de ravitaillement et la guérison des traumatismes

Retour 4 Sang est ici, et nous l’avons joué. Que vous obteniez des vibrations sérieuses de Left 4 Dead de celui-ci – en espérant que cela ramènerait votre ancienne équipe de course de gnome, ou que vous l’abordiez avec peu d’attentes – il y a un jeu coopératif amusant avec une mécanique solide et une conception de niveau intéressante à savourer ici.

Pour autant de tutoriels et d’invites utiles que Back 4 Blood, il ne fait pas toujours un bon travail pour expliquer certains de ses systèmes. Il vous en laisse également quelques-uns à découvrir par vous-même. Nous sommes là pour vous éviter certains ennuis, alors lisez notre meilleurs conseils Back 4 Blood ci-dessous et regardez la vidéo de Dorrani pour en savoir plus.

Organisez vos cartes correctement parce que c’est important

Le système de cartes de Back 4 Blood ne fonctionne pas tout à fait selon les mêmes règles que les autres jeux. Il est important de s’en souvenir et de traiter les cartes davantage comme des avantages que comme des bonus aléatoires dans une main. En raison du fonctionnement du système, vous devriez prendre le temps de ranger vos cartes dans l’ordre qui vous semble le plus utile. Par exemple, au début, vous voudrez peut-être opter pour des cartes qui augmentent les gains de cuivre ou vous permettent de mettre en évidence des objets utiles dans l’environnement, et de conserver les cartes les plus puissantes qui augmentent les dégâts et améliorent la santé pour plus tard dans la course.

Vous pouvez choisir une nouvelle carte chaque fois que vous atteignez un coffre-fort. Même si vous rejoignez un match en retard, le jeu vous permettra de choisir des cartes pour chaque étape du niveau que vous avez manqué. Cela signifie qu’avec le bon deck, vous pouvez garantir un certain ensemble d’avantages à chaque fois.

La première carte est toujours gratuite

Dans la continuité du point précédent, vous devriez envisager de mettre une carte indispensable dans le premier emplacement de votre deck. Tout ce dont vous savez que vous ne pouvez pas vivre sans devrait y aller. Une carte générale et universellement utile comme un boost de dégâts de point faible, ou la carte qui remplace votre mêlée standard par un couteau ne sera jamais utile.

Si vous avez tendance à vous en tenir à une certaine classe d’armes, choisir une carte qui la complète est également une bonne idée, comme celles qui permettent la sangsue de vie pour les constructions de mêlée.

Rechargez votre arme de poing dans chaque coffre-fort

Pour une raison quelconque, chaque fois que vous avancez dans la section suivante de la carte dans un coffre-fort, le jeu aime décharger votre arme de poing. Vous devez l’ouvrir manuellement et le recharger, à chaque fois. C’est quelque chose que j’ai remarqué dans la version bêta et que je pensais juste être un bug qui sera corrigé plus tard. C’est peut-être encore un bug, mais il est devenu sa propre petite bizarrerie maintenant, alors peut-être que Turtle Rock ne le supprimera pas.

Ce n’est pas un gros problème, mais il peut être utile de s’en souvenir au cas où vous auriez des problèmes et que vous ayez besoin d’utiliser votre arme de poing, pour n’avoir qu’à attendre l’animation de rechargement alors que vous êtes pressé par un Tallboy.

Des bombes artisanales sur des grenades

Écoutez, nous aimons tous un big bang, surtout compte tenu des dégâts qu’ils causent aux infectés spéciaux et aux boss de Back 4 Blood. Mais, sur n’importe quelle difficulté supérieure à Recruter, vous devez être beaucoup plus soucieux de ne pas être envahi par des zombies communs.

Pour cette raison, j’opterais pour une bombe artisanale plutôt qu’une grenade 90 % du temps. Il fait des dégâts décents et a une longue mèche – assez pour que vous puissiez vous soigner pendant que les bougres cérébraux le poursuivent et vous donnent un espace précieux pour respirer.

Bien sûr, les bombes artisanales n’aideront pas vraiment les personnes infectées spéciales, mais vous pouvez généralement compter sur des barils rouges, des bidons de propane et des réservoirs d’essence dans ces cas.

Les trousses à outils déverrouillent les portes

Parfois, vous rencontrerez ces portes marquées et verrouillées. Back 4 Blood les appelle Prepper Stashes, et comme tout le reste du jeu, leurs emplacements et leurs taux d’apparition sont aléatoires. Parfois, vous en voyez plus que vous ne pouvez en ouvrir, d’autres fois c’est l’inverse.

La meilleure façon de se préparer pour les cachettes est de réserver un emplacement pour la boîte à outils, que vous pouvez acheter auprès du vendeur de la salle de sécurité à chaque apparition. Vous pouvez parfois trouver des boîtes à outils au hasard dans le niveau, mais elles sont en concurrence avec quelques autres éléments qu’il n’est pas logique d’attendre qu’elles apparaissent.

Prepper Stashes contient beaucoup de ressources, de meilleures armes, du cuivre, des objets de guérison et généralement même une armoire de premiers soins, qui sont tous utiles dans toutes les difficultés qui ne sont pas Recruter.

Vous pouvez et devez partager des munitions avec vos coéquipiers

Une bonne escouade Back 4 Blood est spécialisée ; Une équipe composée de classes plutôt que de personnages aléatoires. Associer le bon nettoyeur au bon jeu de cartes est vraiment là où le jeu brille, alors n’ayez pas peur de vous spécialiser.

Habituellement, cela signifie également que certains joueurs graviteront vers certaines armes. Idéalement, ce sont des armes qui complètent leurs passifs. Vous pouvez certainement dire le style de jeu que Turtle Rock avait en tête lors de la conception de chaque nettoyeur.

Mais les munitions sont généralement rares dans Back 4 Blood, alors partagez toujours le type de munitions que vous n’utilisez pas avec vos coéquipiers et appelez les munitions que vous ne pouvez pas récupérer. Même si vous n’utilisez pas de fusil de chasse, il est utile de garder quelques cartouches dans votre inventaire au cas où votre coéquipière Holly au fusil de chasse en aurait besoin plus tard.

Il n’y a malheureusement aucun moyen de faire un ping sur le type de munitions et d’appeler que vous en avez besoin, alors essayez simplement de communiquer avec vos coéquipiers et j’espère que quelqu’un vous laissera quelques cartouches. Pour déposer des munitions, affichez simplement votre inventaire et faites un clic gauche/droit sur le type que vous souhaitez partager.

Vous n’avez pas à courir autour de Fort Hope pour faire la merde

Cela semble être quelque chose qui est sorti des tests de mise au point, ou peut-être que c’était le plan depuis le début. En résumé, toutes les fonctions offertes par le hub de Back 4 Blood’s Fort Hope sont accessibles de manière transparente dans le menu du jeu. En appuyant sur Tab sur PC, vous pouvez gérer vos decks, personnaliser vos personnages, choisir des skins d’armes, investir dans des courses de ravitaillement et lancer une campagne/PvP/solo.

Fondamentalement, tout sauf tester des armes sur le champ de tir. Cela pourrait vous faire gagner un peu de temps lorsque vous devrez retourner à Fort Hope pour choisir plus de cartes.

Gardez le traumatisme sous contrôle

Le traumatisme est l’un de ces mécanismes embêtants qui ont le potentiel de ruiner des courses par ailleurs bonnes. Plus vous mourrez dans Back 4 Blood, plus vous accumulez de traumatismes. Cela bloque simplement des sections de votre barre de santé, qui ne peuvent pas être guéries par des bandages ou des kits médicaux.

Le traumatisme est un problème majeur pour les difficultés plus élevées, non seulement parce qu’il vous rend plus vulnérable à l’incapacité, mais aussi parce que la quantité de dégâts de traumatisme que vous subissez varie selon les difficultés.

Certains nettoyeurs ont une résistance plus élevée aux traumatismes, mais vous pouvez également ajouter une ou deux cartes à votre deck pour vous en prémunir autant que possible. La seule façon de guérir un traumatisme est d’utiliser une armoire de premiers soins. Ceux-ci se trouvent au hasard dans les niveaux eux-mêmes, parfois derrière des pièces verrouillées et d’autres fois au hasard dans une cabine. Certaines chambres sécurisées disposent également de ces stations de guérison, mais le nombre d’utilisations gratuites qu’elles offrent varie.

C’est pourquoi il est préférable de permettre aux coéquipiers avec les pires dégâts de traumatisme de récupérer les soins gratuits avant de pouvoir mettre en commun votre cuivre pour recharger le reste de l’équipe.

N’ayez pas peur de cultiver sur Recruter pour des points de ravitaillement

C’est un pour les joueurs qui aiment planifier à l’avance. Les points de ravitaillement, la devise qui vous permet de débloquer de nouvelles cartes – la viande et les pommes de terre de Back 4 Blood – peuvent être cultivés en difficulté Recruter facile. Tant que vous jouez avec au moins une personne, vous allez gagner des points à chaque fois que vous terminez une section.

C’est un bon moyen de cultiver ces points et de renforcer votre deck avant de tenter les difficultés les plus élevées. Les decks, en particulier les decks spécialisés, sont beaucoup plus cruciaux sur Vétéran et au-delà, alors passez un peu de temps à vous détendre sur Recruter pour constituer votre réserve de points de ravitaillement dès le début – ou chaque fois que vous en avez besoin.