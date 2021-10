Retour 4 Sang 4 Toi

Image: WB Games / Turtle Rock Studios

*Insérez une blague sur le fait que les zombies sont ironiquement l’une des choses les plus difficiles à tuer dans la culture pop et reviennent, encore et encore.* Quoi qu’il en soit, Back 4 Blood est sorti cette semaine pour PlayStation, Xbox et PC.

Même si Back 4 Blood a eu mauvaise presse au cours des derniers mois, je vais quand même tenter le coup parce que je cherche désespérément un bon jeu de tir coopératif comme Left 4 Dead. Je pense toujours que toutes les bêtises et la progression des cartes vont gêner plus que tout, car je pense que la clé du succès de Left 4 Dead était à quel point c’était vraiment simple, mais c’est le premier jour du Game Pass. Alors autant y jouer avec des potes.

Voici tout ce qui sort cette semaine :

Lundi 11 octobre

Survie de l’établissement | PCEternium | PCBook de Voyages | ordinateur

mardi 12 octobre

Couronne de monstre | PS4, Xbox One, Switch, PCDisco Elysium : le montage final | Xbox Series X/S, Xbox One, SwitchA Memoir Blue | Xbox OneBack 4 Blood | PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC

Mercredi 13 octobre

Citadelle | Commutateur, PCImmortus Tempous | PS4, Xbox One, SwitchCatty & Batty : le guide des esprits | Xbox Series X/S, Xbox OneLumione | Commutateur, PCStarlight Alliance | Gestionnaire de guilde SwitchGladiator | PC, protocole MacMidnight | PC, Mac

Jeudi 14 octobre

Doctor Who : le bord de la réalité | PS4, Xbox One, Switch, PCChasing Statique | PCLe brise-faille | PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, PCAeon doit mourir ! | SwitchSubnautica + Subnautica : en dessous de zéro | SwitchWaifu découvert 2 : Médiéval Fantasy | SwitchHextones | SwitchUn petit voyage de golf | SwitchThe Sundew | SwitchVol d’animaux | Journées SwitchBonito | SwitchRed Ronin | SwitchZumania – Puzzle Décontracté Magique | Changer Nira | SwitchThe Jackbox Party Pack 8 | Raiders SwitchRuin | SwitchMon Amour | SwitchAliens me rend fou | Gaufres SwitchInspector | Histoire de SwitchHenchman | SwitchEvil ce soir | CommutateurLarmes d’Avia | SwitchGet Together : une aventure coopérative | PCLe cube extraterrestre | Royaume PCStolen | PCGrandir | PC, Mac

vendredi 15 octobre

Histoires anciennes : Dieu d’Egypte | Xbox OneGleylancer | PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, SwitchNHL 22 | PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox OneDemon Slayer : Kimetsu no Yaiba – Les Chroniques d’Hinokami | PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox OneLa belle vie | PS4, Xbox One, Switch, trilogie remasterisée PCCrysis | PS4, Xbox One, Switch, Rencontres PCDungeon | PS4, Switch, PCPuzzle 9 | SwitchWild & Horror Flipper | SwitchInfraSpace | ordinateur

samedi 16 octobre

dimanche 17 octobre

Le porteur de lumière | Commutateur, PC