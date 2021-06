Retour à Hawkins High ! 10z viral

in

Cela a été une longue attente sans nouveaux épisodes de Choses étranges, mais le succès de Netflix ajoute de nouveaux membres de la distribution qui confirment un retour à un ancien emplacement pour la série.

Le drame de science-fiction a ajouté Amybeth McNulty, Myles Truitt, Regina Ting Chen et Grace Van Dien dans des rôles récurrents pour Stranger Things Saison 4.

Ils rejoignent d’autres nouveaux membres de la distribution, Robert Englund, Jamie Campbell Bower, Eduardo Franco et Joseph Quinn, qui ont tous été annoncés pour rejoindre la série peu de temps après la reprise de la production.

McNulty (Anne With an E) rejoint Vickie, une « nerd cool et rapide », selon la description de son personnage.

Elle attire l’attention de l’un des principaux membres de la distribution, ce sera donc amusant!

L’actrice est également apparue dans Morgan et dans la série britannique Agatha Raisin.

Truitt (Queen Sugar, The New Edition Story) incarnera Patrick, une star du basket-ball de Hawkins qui a du talent, des amis et une belle vie jusqu’à ce qu’une grande tournure des événements envoie sa vie en spirale.

Mystérieux, non ?

Truitt est apparu sur Black Lightning et devrait jouer dans le drame Starz Black Mafia Family.

Chen (Le faucon et le soldat de l’hiver) incarne Mme Kelly, une conseillère d’orientation qui s’intéresse particulièrement aux élèves en difficulté.

Elle est également apparue dans Queen of the South, Black Lightning et Watchmen.

Van Dien (The Village) incarnera Chrissy, la pom-pom girl en chef de Hawkins High et la fille la plus populaire de l’école, mais un sombre secret pourrait nuire à sa réputation.

Van Dien était un habitué des deux premières saisons de la Greenhouse Academy de Netflix.

Les détails sont encore très rares sur la quatrième saison, mais nous avons récemment obtenu une bande-annonce qui montrait Eleven avec Papa au même endroit où elle vivait.

Bien qu’il s’agisse probablement d’un flashback, il jouera un rôle central dans la série.

Nous n’avons toujours pas de date de sortie précise pour la série, mais Finn Wolfhard a récemment dit à un fan de s’attendre à ce que la série revienne l’année prochaine.

La production de Stranger Things Saison 4 a débuté en février 2020, mais la pandémie de COVID-19 l’a rapidement interrompue, mais nous savons que la série est bien en production à ce stade.

Paul Dailly est le rédacteur en chef adjoint de TV Fanatic.