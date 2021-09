Retour à la haute société scandaleuse dans le premier aperçu de la saison 2 de Bridgerton ⋆ .

]]>]]>

Netflix laissait tomber toutes sortes de goodies liés au streaming lors de leur événement mondial TUDUM ce week-end, et pour les fans de Bridgerton, qui étaient déjà étourdis à l’annonce en avril de deux autres saisons de drame de la haute société, il y avait un premier aperçu de la saison 2 gratuite de Regé-Jean Page; jetez un œil ci-dessous…

Basée sur la série de romans à succès de Julia Quinn, s’étalant de 2000 à 2013, cette interprétation féministe intelligente de la romance de Regency England dévoile la vie scintillante, riche, sexuelle, douloureuse, drôle et parfois solitaire des femmes et des hommes de la haute société londonienne. mart de mariage raconté à travers les yeux de la puissante famille Bridgerton.

La première saison de Bridgerton est disponible en streaming maintenant sur Netflix. La saison 2 arrivera en 2022.

