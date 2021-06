Retour à la vie, retour à la réalité pour Mercedes en France ?

Après avoir été absente du calendrier en 2020, la Formule 1 revient sur le Circuit Paul Ricard pour le GP de France lors de la première étape du premier triple week-end de course de la saison.

Les premiers week-ends consécutifs de la saison débuteront en France dans ce qui sera un retour à une piste de course «normale» après deux courses de rue à Monaco et Bakou respectivement.

L’arrivée de Paul Ricard au calendrier en 2018 a mis fin à une décennie d’absence d’un Grand Prix de France après l’abandon de Magny-Cours, les deux courses de la course jusqu’à présent au Castellet étant toutes deux de confortables victoires Mercedes.

Hors piste, le débat sur le « flexi-wing » pourrait revenir sur le devant de la scène alors que les nouveaux tests plus stricts de la FIA concernant la stabilité de l’aileron arrière entreront en vigueur ce week-end en France – ce qui pourrait faire craindre que les voitures soient jugées illégales en vertu de la nouvelles réglementations.

Le match d’argot entre le directeur de l’équipe Red Bull, Christian Horner, et son homologue Mercedes, Toto Wolff, s’est intensifié ces dernières semaines à propos de la légalité des voitures de l’autre, et ce week-end, nous trouverons une réponse aux discussions qui se sont poursuivies. dans le paddock.

En bonne voie, cependant, voici les principaux points de discussion avant le week-end dans le sud de la France :

Bakou à la planche à dessin pour Mercedes

Mercedes ne se ressemblait pas du tout tout au long du week-end en Azerbaïdjan. D’être en dehors du top 10 lors des essais à Sir Lewis Hamilton qui a réussi à mettre sa voiture en lice dans un temps torride pour son coéquipier Valtteri Bottas, le fait que les deux voitures finissent en dehors des points a été un gros revers pour les Silver Arrows.

Alors que Hamilton n’a perdu aucun terrain dans la bataille pour le titre, l’équipe a glissé 26 points derrière Red Bull dans la lutte pour le championnat des constructeurs.

Cela pourrait raisonnablement être la première fois à l’ère du turbo hybride que l’équipe a eu deux courses hors couleurs d’affilée, donc arrêter ce déclin et revenir sur la bonne voie sera l’objectif principal d’une équipe qui a semblé plus à l’aise sur ‘ pistes traditionnelles que leurs rivaux Red Bull jusqu’à présent cette saison.

Découvrez tous les derniers vêtements d’équipe 2021 via la boutique officielle de la Formule 1

Les vainqueurs du podium de l’Azerbaïdjan volent haut

Le top trois surprise de Sergio Perez, Sebastian Vettel et Pierre Gasly n’était que l’un des scénarios à sortir d’Azerbaïdjan, et le trio flottera en France ce week-end après le premier top trois de chaque pilote de la saison.

Pour Gasly, il s’est dit enthousiasmé par le fait que rentrer en France pour sa course à domicile serait “assez spécial” maintenant qu’il est également vainqueur de la course en Formule 1. Il a montré sa valeur à AlphaTauri cette saison et a sans doute conduit mieux que jamais – avec un total de points près de quatre fois supérieur à celui de son coéquipier Yuki Tsunoda avant le week-end.

Le quadruple champion du monde Vettel a enfin commencé à regarder chez lui à l’intérieur de son Aston Martin, prenant 28 points sur les deux courses de rue récentes et ayant l’air de commencer à avoir le dessus sur Lance Stroll dans l’équipe après quelques courses. s’installer.

Perez a montré son courage tout au long du week-end de Bakou et, s’il ne l’avait pas déjà fait, il ressemble maintenant à un pilote Red Bull. Il a dominé deux séances d’essais et, malgré des qualifications décevantes, a gravi les échelons et était là pour ramasser les morceaux après la chute de Max Verstappen et remporter une victoire lors de sa sixième course avec l’équipe.

Des signes encourageants pour tous les trois donc, alors que le cirque F1 met le cap sur la France.

Ferrari peut-elle continuer sur sa lancée ?

La force de Ferrari dans les rues de Monaco et de Bakou a semblé inattendue au début, Charles Leclerc prenant la pole position lors des deux courses devant les voitures Red Bull et Mercedes plus sophistiquées.

Alors que Leclerc n’a pas pu conserver la tête ou une place sur le podium à Bakou, la vitesse apparemment nouvelle du SF-71 sur les pistes de rue était un bon indicateur des progrès de l’équipe depuis leur désastreuse campagne 2020.

Carlos Sainz cherchait le combat en Azerbaïdjan après son podium à Monaco, mais son gros blocage dans le virage 8 en Azerbaïdjan signifiait que sa course était davantage une question de limitation des dégâts que de pression pour une autre place parmi les trois premiers.

De retour dans un environnement plus familier cette fois-ci, il sera intéressant de voir comment Ferrari se compare à McLaren après avoir remporté la P3 du championnat des constructeurs loin de l’équipe basée à Woking.

De gros points à gagner au milieu de terrain

Avec les différents défis requis pour les circuits urbains, le directeur de l’équipe McLaren, Andreas Seidl, a admis qu’il n’était toujours pas tout à fait sûr de la façon dont l’ordre hiérarchique du milieu de terrain s’empile à ce moment-là.

Après avoir été devancé par Ferrari lors des deux derniers Grands Prix, McLaren visera à revenir à égalité avec la Scuderia en France – mais les autres équipes ne semblent pas être loin derrière.

Alpine a montré une forte progression dans la performance en Azerbaïdjan en particulier, avec une performance vintage de Fernando Alonso dans le sprint de deux tours jusqu’à la ligne le voyant grimper de quatre places dans la course pour revenir à la maison P6 dans son meilleur classement depuis son retour en F1.

Les podiums de Vettel et Gasly étaient une preuve suffisante qu’Aston Martin et AlphaTauri peuvent se considérer comme étant dans le mix pour de solides points, et Alfa Romeo s’est également rapprochée de la bataille.

Si les difficultés de Mercedes continuent et la compétitivité au milieu de terrain continue, qui peut dire qu’un autre visage surprise ne pourra pas monter sur le podium dimanche après-midi ?

Le Castellet peut-il faire de bonnes courses ?

Malheureusement, des preuves récentes sur le sujet ne suggèrent probablement pas grand-chose.

La domination de Mercedes en 2019 signifiait que c’était une victoire de routine pour Hamilton lors de la dernière visite de la Formule 1 à Paul Ricard, ainsi qu’un peloton serré derrière eux, mais leur duel continu avec Red Bull pourrait suffire à aiguiser l’appétit dans l’espoir de un autre duel de course entre les équipes.

La rupture de la ligne droite Mistral de 1,8 km avec une chicane a déjà ouvert un débat sur la question de savoir si cela a ou non un impact négatif sur les dépassements avant le virage à fond de Signes, les voitures étant incapables d’atteindre les vitesses qu’elles auraient autrement été capable sur le circuit de 3,6 milles.

Le circuit comporte de nombreux virages à moyenne et grande vitesse, mais l’absence d’un virage avec une opportunité de dépassement constante associée à la stérilisation de la ligne droite du Mistral n’est pas susceptible d’aider dans la quête d’une course divertissante.

L’espoir est éternel, cependant, et un public plafonné de 15 000 spectateurs par jour regardant l’action en direct espère un week-end de course intéressant sur la Côte d’Azur.

Henri Valantine

