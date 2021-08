Retour à la (vieille) nouvelle normalité : votre guide de retour au travail

Après 18 mois de confinement pandémique, nous nous retrouvons tous avec tant de questions, l’une des principales étant : comment ce sera de retourner au bureau ? Alors que nous sortons du verrouillage et retournons au bureau/lieu de travail, il y a beaucoup de choses à penser.

Cette pandémie nous a tous touchés de différentes manières, et il est normal de ne pas être sûr de ce que l’avenir nous réserve. La plupart se sentent confus et inquiets des changements qui les entourent. Est-il sûr de revenir en arrière ? Est-ce que tout le monde y retournera ? Existe-t-il un plan réfléchi ? Peut-on revenir en arrière progressivement ? Avons-nous encore besoin d’y retourner?

De nombreuses petites entreprises explorent de nouvelles modalités de travail hybrides, mais la situation de chacun est unique. Alors que vous approchez de votre transition vers la nouvelle normalité, voici un guide pour les chefs d’équipe et les membres au cours des prochains mois.

Pour les fondateurs et les dirigeants

La santé mentale d’abord

Plus que jamais, nous commençons à comprendre la gravité de la santé mentale. En période de stress, et prenons simplement comme exemple une pandémie mondiale virale, nous procédons à des ajustements pour gérer les facteurs de stress sous notre contrôle.

L’anxiété est un endroit qui cherche des problèmes.

Bien sûr, la pandémie nous a donné de nombreuses raisons de nous inquiéter pour notre sécurité. Mais identifier les moments où vous ou vos employés semblez présenter des symptômes d’anxiété, les étiqueter peut aider la personne à se sentir plus en contrôle de ce qui se passe ensuite. Les signes se présentent sous toutes sortes de formes, notamment :

Se sentir nerveux, agité ou tendu Difficulté à se concentrer ou à penser

Alors, comment éviter l’anxiété de revenir au bureau avec vos employés ? N’essayez pas de passer de 1 à 100 le premier jour de votre retour au travail, cela vaut pour tout le monde. Gardez les choses simples au début afin que personne ne soit submergé. En tant qu’humains, nous pouvons trouver le changement difficile, vous ne serez donc pas seul à faire face à l’anxiété de retourner au travail après le verrouillage.

Peu importe les informations que vous devez présenter, les aménagements que vous pouvez et ne pouvez pas faire et les politiques que vous devrez peut-être appliquer, faites tout cela avec compassion. C’est souvent un antidote à l’anxiété.

Planifiez-le. Pratiquer.

Malheureusement, nous savons tous que nous ne retournerons pas à ce que nous avons laissé. Nous entrons dans une nouvelle normalité, et la nouvelle peut être effrayante, surtout lorsqu’elle est liée à votre santé et votre sécurité. N’oubliez pas que vos clients et votre personnel sont votre priorité absolue. Il est essentiel de veiller à ce que vos employés se sentent à l’aise et en sécurité lorsqu’ils retournent au travail. En tant que propriétaires de petites entreprises, cela peut provoquer une certaine anxiété (respirez profondément), mais concentrez-vous sur les domaines suivants :

Les directives sont bonnes

Assurez-vous de suivre les bonnes directives. Fournissez-leur adéquatement l’équipement EPI approprié, afin qu’ils se sentent en sécurité et à l’aise. Et quand il s’agit de désinfectant pour les mains, plus c’est plus ! Ayez-en quelques-uns facilement disponibles dans les zones à fort trafic et dans tout l’espace.

Hygiène = Heureux

Pandémie mise à part, nous aurions tous dû offrir la propreté. Il est essentiel de désinfecter régulièrement certaines zones de contact fréquent. Un environnement de travail ordonné peut également vous aider à rester concentré et à augmenter votre productivité.

Booster la fraîcheur

Je vais juste le dire, cela devait arriver avant même cette pandémie. Un bureau étouffant peut causer de la somnolence et une mauvaise concentration. Essayez de garder votre espace de travail bien ventilé, en ouvrant les fenêtres dans la mesure du possible et en laissant passer la brise.

Pause à l’extérieur

Si vous n’aviez pas suivi et mis en œuvre cela auparavant, c’est un must absolu pour commencer. Les avantages de seulement 15 minutes à l’extérieur peuvent aider votre santé physique et mentale à passer certaines de vos journées de travail à l’extérieur. En plus de réduire le stress et d’améliorer votre humeur, votre productivité, il peut également renforcer votre système immunitaire.

L’hybride est l’avenir

L’une de mes devises de vie est qu’il s’agit d’équilibre. Les gens ont besoin d’équilibre, et cela inclut leur vie professionnelle. Je ne vais pas aborder l’argument de toute la semaine de travail de cinq jours, mais disons simplement que beaucoup de gens ont réalisé que le travail à domicile peut être productif et qu’ils n’ont pas besoin de passer du lundi au vendredi au bureau.

Alors que se passe-t-il après le confinement et que pourrait signifier cette période pour le retour au travail ? Beaucoup d’entre nous retourneront-ils au 9-5 de la vie de bureau ? Ou le télétravail deviendra-t-il la norme ?

Le travail hybride semble convenir à de nombreuses personnes et petites entreprises. Diverses enquêtes ont suggéré que de nombreux travailleurs sont enthousiastes à l’idée de travailler à domicile (WFH) au moins une partie du temps. Mais bien sûr, toutes les entreprises, tous les rôles ou tous les employés ne seront pas en mesure de travailler à domicile ou d’avoir un horaire flexible. Cependant, pour un nombre croissant d’entre nous, un mélange de travail à distance et de bureau pourrait être la nouvelle norme.

Être flexible

Une enquête récente a révélé que 58 % des personnes interrogées déclarent qu’elles chercheraient un nouvel emploi s’ils ne pouvaient pas continuer à travailler à distance dans leur poste actuel.

Et, je ne les blâme pas. Est-ce que tu?

Vos employés ont dû s’adapter aux changements apportés par cette pandémie et ont quand même réussi à s’adapter et à continuer à faire leur travail, et bien à cela. Cette pandémie a prouvé que les gens n’ont pas besoin d’aller au bureau tous les jours pour être des employés supérieurs. Les employés n’ont pas besoin d’être ensemble dans un bureau cinq jours par semaine pour bien faire leur travail.

N’oubliez pas que le stress se nourrit de la productivité, donc ramener vos employés au bureau trop souvent ou trop tôt peut se retourner contre vous et vous laisser à la recherche de nouvelles recrues.

Cette nouvelle norme peut être une pilule difficile à avaler pour certaines entreprises, et beaucoup pensent encore que le travail doit être fait sur le lieu de travail, mais j’encourage les dirigeants à considérer plutôt ce qui précède. Vous pourriez être agréablement surpris par le résultat de l’adaptation à la nouvelle normalité, plutôt que de la combattre.

Attendez-vous à l’inattendu

L’inattendu est précisément pourquoi nous sommes là où nous sommes maintenant. Quel que soit le type de petite entreprise que vous gérez, nous avons tous dû nous adapter rapidement aux imprévus. Je peux déjà t’entendre. Je sais, comment pouvez-vous vraiment vous attendre à quelque chose d’inattendu ? En toute honnêteté, vous ne pouvez pas, mais vous pouvez vous y préparer autant que possible.

Maintenant, la préparation varie en fonction de votre secteur d’activité, mais voici quelques domaines centraux sur lesquels les petites entreprises doivent se concentrer lorsqu’elles tentent de déjouer les gros problèmes qui peuvent (espérons-le pas) nous rencontrer à l’avenir.

Je dis toujours, espérez le meilleur, prévoyez le pire. Cela m’a amené assez loin dans ma vie jusqu’à présent.

Pour les membres de l’équipe

Réglez votre vitesse

En définitive, la fin de cette pandémie sera remplie d’émotions nombreuses et mitigées pour tout le monde. Maintenant, si vous ne retirez qu’une chose de cet article, faites-en ceci – vous DEVEZ prendre un peu de temps pour prendre soin de vous.

Prendre soin de soi semble différent pour tout le monde, donc, malheureusement, nous n’avons pas de réponse en or. Pour certains, c’est danser, d’autres c’est dessiner, et parfois c’est aussi simple que de dire non. Apprenez les différentes manières qui résonnent le plus avec vous pour vos soins personnels. Assurez-vous d’être gentil avec vous-même pour vous aider à vous sentir heureux et productif.

Quoi qu’il en soit, ne vous sentez pas obligé de sortir de votre confort. Je ne saurais trop insister sur le fait que nous avons tous vécu tant de changements et de pertes qu’il n’y a donc plus de place pour des changements ou du stress inutiles.

De nombreuses personnes trouvent utile de savoir comment se déroulera leur retour au travail. Pensez à votre nouveau trajet, à rester protégé pendant que vous y êtes et à ce que vous prévoyez pour votre déjeuner et vos pauses. Encore une fois, cela peut aider à éliminer une partie de l’incertitude liée au retour au travail, vous permettant de revenir à la nouvelle normalité.

Demander de l’aide

Vous n’êtes pas seul, et je déteste vous le dire, mais personne ne peut le faire seul. Comprendre et accepter cela sera tout. Sachez que vos employeurs sont là pour vous. Parlez. Faites-leur savoir que vous avez des inquiétudes quant à votre retour au travail après le confinement, il y a de fortes chances qu’ils aient un plan en jeu. De plus, s’ils ne savent pas ce que vous ressentez à l’idée de retourner au bureau, ils ne sauront pas comment vous aider.

Cependant, gardez à l’esprit que votre employeur n’a peut-être pas toutes les réponses, surtout s’il s’agit de votre santé mentale, ce qui est préférable pour les professionnels. Comme mentionné plus tôt, l’anxiété et le stress peuvent prendre le dessus sur votre vie, surtout s’ils sont laissés seuls. Si vous êtes préoccupé par votre santé mentale au sortir du verrouillage, il existe de nombreuses options pour vous aider à gérer.

N’oublie jamais

Maintenant, il est difficile de mettre en lumière une crise qui nous a tant pris, mais c’est parfois la seule chose que vous puissiez faire. Nous devons nous soutenir mutuellement lors de la réouverture des entreprises, ainsi que des personnes et aller de l’avant avec une nouvelle perception.

Nous avons beaucoup appris pendant cette pandémie. Nous avons mis en place une nouvelle norme qui se concentre sur ce qui est le mieux pour les employés et leurs employeurs en se concentrant sur les aspects positifs. Nous avons aidé à combattre les aspects négatifs avec une solution hybride, ou en nous disant à quel point le travail au bureau peut être amusant.

Points clés à retenir

Avec un impact aussi massif sur le monde, nous devons tous nous réparer, lentement et correctement, pour profiter ne serait-ce qu’un peu de cette pandémie. Reprendre le travail après le confinement sera un défi, mais regardez simplement ce à quoi nous avons tous survécu. Il est important de se rappeler que beaucoup d’entre nous ont continué à travailler tout au long de la pandémie, nous avons donc tous un rôle à jouer pour revenir à notre meilleure et nouvelle normalité.