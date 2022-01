retour à Poudlard a une grave erreur, offensant pour les fans – Les Nouvelles de Chihuahua – Entre les lignes

Harry Potter : Retour à Poudlard, une émission spéciale HBO Max qui rassemble plusieurs acteurs et autres membres de l’équipe de la saga, créée le 1er janvier. La production a ravi les fans, mais a également indigné certains de ses téléspectateurs à cause d’une erreur notoire.

Dans une séquence, Emma Watson parle de son enfance, révélant qu’elle était une fan des livres de JK Rowling avant même de rejoindre la franchise. Pour illustrer son histoire, le spécial montre une image d’une fille, soi-disant Watson, portant des oreilles de Minnie Mouse. Cependant, il ne s’agissait pas d’elle, mais de sa collègue actrice Emma Roberts.

Les fans n’ont pas ignoré cette erreur et ont partagé leurs opinions sur Twitter. « C’est hilarant, c’est Emma Roberts, pas Emma Watson. Comment pourraient-ils se tromper à ce sujet ? », a demandé un utilisateur. « Je n’arrive pas à croire qu’ils aient mis une petite photo d’Emma Roberts à la place d’Emma Watson », a déclaré un autre fan. « J’ai essayé de rechercher ‘Emma Watson baby’ dans Google et oui, la photo d’Emma Roberts enfant apparaît parmi les premières », a expliqué un internaute.

Aux côtés de Watson, le spécial comprenait également Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Tom Felton, Robbie Coltrane, Jason Isaacs, Gary Oldman, James Phelps, Oliver Phelps, Mark Williams, Bonnie Wright, Alfred Enoch, Ian Hart, Toby Jones, Matthew Lewis et Evanna Lyncher. Le producteur David Heyman et les cinéastes Chris Columbus, Alfonso Cuarón, Mike Newell et David Yates participent également à Harry Potter : Retour à Poudlard.

Source : Cependant