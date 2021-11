Retour à Poudlard, le spécial HBO qui réunira le casting de Harry Potter – Las Noticias de Chihuahua – Entre les lignes

Harry, Ron et Hermione reviennent pour célébrer le 20e anniversaire de Harry Potter. Autrement dit, Daniel Radcliffe, Rupert Grint et Emma Watson se retrouveront dans le spécial 20e anniversaire de Harry Potter : Retour à Poudlard, qui sortira sur HBO Max le 1er janvier et dans lequel il y aura des interviews et des confessions des principaux trio pour se rappeler comment il y a deux décennies, l’histoire du garçon qui a survécu a ensorcelé toute une génération.

Mais les trois protagonistes ne seront pas les seuls à apparaître dans cette spéciale, puisque plusieurs membres du casting des huit films que la saga a eu entre 2001 et 2011 se joindront à la fête, parmi lesquels Helena Bonham Carter, Robbie Coltrane, Ralph Fiennes , Jason Isaacs, Gary Oldman, Imelda Staunton, Tom Felton, James et Oliver Phelps, Mark Williams, Bonnie Wright, Alfred Enoch, Matthew Lewis, Evanna Lynch, Ian Hart, Chris Columbus et bien d’autres.

« Ce fut un voyage incroyable depuis le début avec le film ‘Harry Potter et la pierre philosophale’. Voir comment il a évolué pour devenir cet univers interconnecté exceptionnel a été pour le moins magique », a déclaré Tom Ascheim, président de Warner Bros, à Deadline.

« Cette rétrospective est un hommage à tous ceux qui ont ressenti ce phénomène culturel, des grands acteurs et équipes qui se sont donné corps et âme à la production de cette franchise cinématographique extraordinaire à ces fans passionnés qui continuent de maintenir vivant l’esprit du monde magique. 20 ans plus tard », a-t-il poursuivi.

Cet anniversaire spécial, de par la façon dont il sera exécuté, rappelle beaucoup d’autres rencontres spéciales qui se sont tenues sur HBO Max comme avec le casting du Prince de Bel Air ou avec les protagonistes de l’emblématique sitcom Friends. Une façon magique d’entrer en 2022.

Source : Cependant