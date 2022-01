Retour à Poudlard – The Chihuahua News – Entre les lignes

Une histoire de Noël avec le ton adouci habituel de ces histoires. C’est Harry Potter : Retour à Poudlard, le spécial de HBO Max qui sera présenté ce 1er janvier pour célébrer les 20 ans de la saga cinématographique et qui ravira les fans avec les souvenirs et les curiosités de ses protagonistes.

Car au-delà de les voir aujourd’hui (« Il semble que le temps ne soit pas passé mais en même temps beaucoup de choses se soient écoulées », confie Emma Watson/Hermione dans un moment du spécial), de petits secrets sont découverts qui ne changent pas l’histoire de la saga mais ils plairont aux adeptes des personnages créés par JK Rowling.

La petite présence de Rowling est justement l’un des points forts de ce programme. Il apparaît brièvement parlant de la difficulté de trouver l’acteur qui jouerait Harry – jusqu’à l’arrivée de Daniel Radcliffe – mais ce sont des déclarations tirées d’une interview de 2019.

Et tous les membres de l’équipe participante mentionnent à peine l’écrivain. Derrière cette absence se cache la polémique qui a surgi en 2020 lorsque Rowling a été accusée de « transphobe » pour avoir dit que les hommes qui ne se font pas opérer ne devraient pas être légalement reconnus comme femmes. Un avis critiqué par Radcliffe et Watson.

Les deux, avec Rupert Grint (Ron), sont les protagonistes de cette spéciale, comme ils l’étaient dans la saga, et ils discutent dans l’une des salles de Poudlard en se remémorant les détails du processus de casting, le tournage, leur relation avec lui. de l’équipe ou de leurs moments de crise, accablés par la célébrité.

Le plus précis sur ses sentiments est Watson, qui assure qu’à l’époque de Harry Potter et l’Ordre du Phénix, alors qu’elle avait 17 ans, elle se sentait seule et terrifiée par la répercussion croissante du phénomène Harry Potter, alors elle a sérieusement pensé à partir. Et Grint admet également avoir réfléchi à ce que serait sa vie sans être dans les films.

Bien qu’ils soulignent également que le bilan général de faire partie des films est plus que positif. « Je ne serais pas qui je suis sans beaucoup de ces gens », déclare avec insistance Radcliffe, qui a des conversations avec certains des personnages emblématiques de la série, tels que Helena Bonham Carter (Bellatrix Lestrange) ou Gary Oldman (Sirius Black).

Avec Bonham Carter, Radcliffe montre une alchimie particulière et l’acteur admet qu’il avait le béguin pour elle. Comme Watson était de Tom Falcon (Draco Malfoy). « Mais il ne s’est jamais rien passé entre nous », s’amuse l’actrice, qui se sentait « vulnérable » lorsqu’elle était avec sa co-star.

Watson qualifie également d' »horrible » l’expérience d’embrasser Grint, qu’il considère comme un frère et avec qui il finit par s’embrasser et pleurer entre souvenirs et éloges mutuels.

A travers la spéciale, qui dure près de deux heures et est structurée comme un voyage à Poudlard au départ des célèbres quais 9 et 3/4, James et Oliver Phelps (les jumeaux Welsey), Bonnie Wright (Ginny), Ralph Fiennes (Voldemort) passent . , Robbie Coltrane (Rubeus Hagrid), Matthew Lewis (Neville Londubat) ou Jason Isaac (Lucius Malefoy).

Fiennes rit du fait qu’il doutait d’accepter ou non le rôle du méchant Lord Voldemort. Ce sont ses neveux âgés de 10 à 12 ans qui l’ont forcé à rejoindre le projet.

Les réalisateurs apparaissent également : Chris Columbus -responsable de Harry Potter à l’école des sorciers (2001) et La Chambre des secrets (2002) – ; Alfonso Cuarón – Le Prisonnier d’Azkaban (2004) – ; Mike Newell -La Coupe de Feu (2005) – et David Yates, qui était en charge des quatre derniers -L’Ordre du Phénix (2007), Le Prince de Sang-Mêlé (2009), et les deux parties des Reliques de la Mort : Partie 1 et 2 (2020 et 2011).

Pour Columbus, « la plus intelligente sur le plateau » était Emma Watson; Cuarón souligne que sa contribution a été de complexifier l’histoire avec l’entrée des protagonistes à l’adolescence ; Newell est présenté comme le plus hooligan des cinéastes – il s’est même cassé une côte en enseignant à l’un des jumeaux Phelps comment se battre – et Yates se souvient de la tâche titanesque de clore la saga.

Source : Cependant