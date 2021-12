Retour à Poudlard – The Chihuahua News – Entre les lignes

HBO Max prépare la première d’un spécial incontournable pour les amateurs de magie et de sorcellerie. Harry Potter : Retour à Poudlard réunira certains des membres les plus appréciés de la distribution pour célébrer le 20e anniversaire de La pierre philosophale. Sa bande-annonce finale révèle les émotions des acteurs eux-mêmes alors qu’ils se rencontrent sur une scène qui a changé leur vie.

La plateforme audiovisuelle présentera le spécial le 1er janvier 2022, c’est-à-dire dès le début du prochain cours. Daniel Radcliffe, Emma Watson et Rupert Grint sont en tête d’une liste d’interprètes et de réalisateurs qui se réuniront pour célébrer la franchise Harry Potter.

Parmi le reste des acteurs on peut s’attendre à la présence de Helena Bonham Carter, Robbie Coltrane, Ralph Fiennes, Jason Isaacs, Gary Oldman, Tom Felton, James Phelps, Oliver Phelps, Mark Williams, Bonnie Wright, Alfred Enoch, Ian Hart, Toby Jones, Matthew Lewis et Evanna Lynch. D’autre part, les cinéastes Chris Columbus, David Yates, Mike Newell et Alfonso Cuarón feront également de même, ainsi que le producteur David Heyman.

Les huit films de la série sur grand écran sont disponibles sur HBO Max pour tous ses abonnés.

2022 sera un cadre pertinent pour les amoureux de son univers. Le 8 avril, nous verrons la première de Fantastic Animals: The Secrets of Dumbledore, le troisième film de cette saga en tant que prequel. Les armées de Greenwald seront renforcées alors que le monde moldu se dirige vers un conflit qui marquera le destin des sorciers et des êtres non magiques.

