Retour au premier à El Sadar

in

13/08/2021 à 22h00 CEST

Fans d’Isaac

Après une saison à errer dans l’enfer de Segunda, avec une fin heureuse, l’Espanyol savourera à nouveau Premiers miels. Le rideau de la Liga s’ouvre pour les Bleu et Blanc à El Sadar, face à un rival consolidé dans la catégorie.

Au-delà du purement sportif, la rencontre aura aussi l’incitation de la retour du public dans les stades. Justement, un Osasuna-Espanyol c’était le dernier match que les fans navarrais pourraient apprécier avant l’arrêt dû à la pandémie.

21 ans plus tard

L’Espanyol aura à El Sadar l’occasion de rompre une longue séquence de mauvais débuts. L’équipe bleu et blanc fait plus de 21 ans qui ne peuvent pas gagner loin de chez eux dans la première de la ligue. En cette période, ajouté 4 nuls et 5 défaites.

Pour l’occasion, le technicien Vicente Moreno ne pourra pas compter sur le cerveau Équipe, Sergi Darder, que le match est perdu pour accumuler la sanction de la la saison dernière.

Et si cela ne suffisait pas, Miguelón, Keidi Bare et Dimata ils se sont entraînés avec inconvénient les derniers jours, pour ce qu’ils sont Les doutes pour la rencontre. A eux s’ajoutent ceux de Oscar Gil et Puado, juste viennent des jeux olympiques.

Il faut donc s’attendre à ce que Vicente Moreno parier un onze très similaires à la saison dernière, d’autant plus qu’il n’y a eu qu’une seule signature, celle de central Sergi Gomez et un tour d’affectation, celui du Côté droit Victor Gomez. Bien sûr, en principe, les deux seront du jeu.

Dans l’attaque bleu et blanc, l’arrivée tardive de Puado de Tokyo, et le malaise de Dimata, feront vraisemblablement que Moreno alignera un 4-2-3-1, avec le jeune homme Nico Melamed accroché par derrière RDT, et laissant les bagues pour les incisives Melendo et Embarba.

Aucune victime

De son côté, Osasuna arrivera au match avec tous les campus disponibles. Malgré cela, l’entraîneur d’Osasuna, Jagoba Arrasate, a souligné que «la pré-saison a été compliquée, puisque de nombreux joueurs vont et viennent à cause du covid. C’est pourquoi nous avons un modèle dans lequel certains joueurs sont sous une forme et d’autres sous une autre& rdquor ;.

Cette saison, l’équipe navarraise veut faire un pas en avant, bien que sa politique ait toujours été fais-le les pieds sur terre. La saison dernière, ils ont obtenu un remarquable dixième position, et maintenant ils veulent s’améliorer. Pour ce faire, ils ont intégré joueurs de la stature de Kike García et Ante Budimir.

Compositions probables :

Osasuna : Sergio Herrera ; Nacho Vidal, Unai García, David García, Juan Cruz ; Roberto Torres, Moncayola, Torró, Rubén García; Kike García, Chimy Ávila.

Espanyol : Diego Lopez ; Víctor Gómez, Sergi Gómez, Cabrera, Pedrosa ; David Lopez, Fran Mérida ; Embarba, Melamed, Melendo ; RDT.

Arbitre : Miguel Ángel Ortiz Arias (école de Madrid).

Stade : El Sadar.

Heure : 22h00.