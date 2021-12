Retour au sommet de la danse dans le championnat d’Espagne

18/12/2021 à 23:27 CET

Les couples de danseurs ont de nouveau brillé devant le public espagnol lors de la deuxième journée du Championnat d’Espagne de patinage artistique Iberdrola 2021-22, après leur dernière performance dans une compétition nationale en décembre 2019 lorsqu’ils n’ont pas pu participer à la dernière édition en raison de les restrictions de la pandémie. Le pavillon de glace de Jaca (Huesca) a vu Olivia Smart & Adrián Díaz et Sara Hurtado & Kirill Jalyavin développer leur danse rythmique, la première profitant des résultats d’aujourd’hui.

Un public complètement bouleversé a reçu dans l’euphorie le retour à la Championnat d’Espagne des deux couples de danse seniors, qui est arrivé à Jaca après avoir terminé une fantastique participation à la fois au Grand Prix ISU et à différents événements internationaux.

Après avoir complété les résultats de la danse rythmique, Smart & Díaz (80’70 points) ont pris l’avantage sur Hurtado & Jalyavin (79’90 points), laissant tout se décider en danse libre. En danse junior, deux couples qui se sont formés l’année dernière ont fait leur première dans un championnat espagnol, tout comme Sofia Val & Nikita Vitryanyuk (50’71 points) et Eloanne Ogor & Raúl Bermejo (41’42 points).

Dans la catégorie junior, Euken Alberdi a terminé en tant que champion d’Espagne chez les hommes, tandis que Noa Seguí et André Zapata ont obtenu l’or en novice avancé pour les femmes et les hommes, respectivement. Le patinage synchronisé a également baissé le rideau avec le programme long de l’équipe Mirum (junior) et de l’équipe Fusión (senior), pouren plus de la performance de Team Shooting Star (synchronie d’âge mixte).Demain sera le Championnat se terminera avec le programme long des catégories restantes et le gala de l’exposition, dans une journée qui aura lieu à partir de 12h30.