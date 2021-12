Comment démanteler une bombe atomique était un album qui a non seulement conduit à trois autres Grammy Awards pour U2, mais a annoncé leur arrivée capitale au Rock and Roll Hall of Fame. Du tout premier son des baguettes de Larry Mullen Jr et du décompte de Bono à « Vertigo », il ne faisait aucun doute qu’ils étaient d’humeur à boucler la boucle pour redevenir le groupe de rock’n’roll sans compromis que nous avons connu pour la première fois. .

Le début de ce 11e projet d’album studio a été alimenté par l’élan de la tournée Elevation à succès massif, elle-même une célébration du disque All That You Can’t Leave Behind, reçu avec enthousiasme. U2 n’était pas sur le point de renoncer à la couronne pour laquelle ils avaient travaillé si dur, mais comme presque toujours, il y aurait de nombreux défis à négocier avant de pouvoir dévoiler les résultats de leurs derniers exploits en studio.

De nouvelles chansons pour Bomb (du nom des paroles de sa chanson de clôture, « Fast Cars ») ont commencé à arriver rapidement lorsqu’ils ont déballé leurs valises Elevation, et l’enregistrement a commencé dans le sud de la France. La résolution de faire un disque rock’n’roll définitif était inébranlable, mais l’objectif d’atteindre le calendrier de sortie de Noël 2003 allait et venait, et bientôt Steve Lillywhite sautait à bord en tant que nouveau producteur principal de l’album.

Lillywhite était juste le lien avec la personnalité maigre et formatrice de U2 qui était requise. Il était le chef d’un casting de huit contributeurs à la production qui comprenait d’autres confidents de longue date Daniel Lanois, Brian Eno et Flood, et les nouveaux collaborateurs Jacknife Lee, Nellee Hooper et Carl Glanville.

Ce n’était pas la première fois que le groupe se faisait voler des enregistrements du travail en cours, ce qui, dans la nouvelle ère numérique, était un problème de sécurité encore plus important. Mais, malgré tous les retards, la victoire écrasante résidait dans un nouvel ensemble de chansons qui avaient suffisamment de vigueur et d’éclat pour maintenir le cap. Au fur et à mesure que ses caractéristiques devenaient claires, Bono avait la forte impression que cela pourrait être le meilleur disque de U2.

« Au départ, c’était un album de rock’n’roll, pur et simple », a-t-il déclaré. « Nous étions très heureux qu’Edge ne soit pas assis au piano ou n’ait pas utilisé une technologie, car il est l’un des grands guitaristes. A mi-parcours, on s’est ennuyé, car il s’avère qu’on ne peut aller aussi loin qu’avec rifferama. Nous voulions plus de dimension.

« Maintenant, vous avez des points de départ punk rock qui traversent Phil Spectorland, tournent à droite à Tim Buckley, finissent dans des ruelles et s’ouvrent sur d’autres panoramas et paysages urbains, ainsi que sur les toits et le ciel. C’est une composition par accident, par un groupe punk qui veut jouer Bach. Adam Clayton a ajouté que beaucoup de morceaux étaient «un retour à nos tout premiers jours. C’est comme si chaque année nous en rassemblions un peu plus, et c’est ce que nous sommes maintenant.

La carte de visite était l’imparable « Vertigo », le genre de single U2 définitif pour donner « rifferama », comme l’appelait Bono, un bon nom. C’était l’une des premières idées de ce qui est devenu How To Dismantle An Atomic Bomb, un riff conçu dans la maison de The Edge à Malibu qui sonnait immédiatement comme quelque chose des annales du rock classique, quelque part entre Zeppelin et les Stooges, mais avec une vitalité du 21e siècle entièrement sur mesure.

« Vertigo » a atterri début novembre 2004 et a établi une relation durable entre le groupe et Apple lorsqu’il a été présenté dans une publicité pour l’iPod. La chanson s’est fracassée directement au n ° 1 au Royaume-Uni, leur sixième single en tête des charts. Il a répété l’astuce dans une grande partie de l’Europe, et sa présence continuera à se faire sentir pendant des années : à la fois dans le titre de la tournée mondiale qui s’ensuit et dans sa récolte de trois Grammy Awards, dont un pour sa vidéo.

Deux semaines plus tard, lorsque l’album est arrivé, il était clair que U2 avait dépassé tous les malheurs pour terminer un disque plein de nouveaux morceaux de signature. Soutenus par la guitare rock, ils sont venus dans une grande variété d’ambiances et de tempos, de fort et extraverti sur « All Because Of You » à contemplatif sur « Sometimes You Can’t Make It On Your Own ». Cette dernière chanson était, selon NME, un « strum doux au rythme déterminé qui grandit avec une maîtrise presque incomparable ».

En effet, l’album était plongé dans cet esprit rare que ce quatuor avait développé au fil des décennies : ne jamais avoir peur de voir grand, avec des chansons inspirantes qui mettaient leurs bras autour de tout leur monde de fidèles. Comme toujours, la réponse a pu être mesurée en multi-platine : quadruple au Royaume-Uni et en Australie, triple aux États-Unis (où elle a instantanément atteint le sommet le 11 décembre) et n°1 un peu partout.

« All Because Of You », « City Of Blinding Lights » et « Sometimes You Can’t Make It On Your Own » sont tous devenus des singles importants au cours de la première moitié de 2005, date à laquelle le groupe était bien engagé dans la tournée Vertigo, tous les 26 pays et 129 spectacles de celui-ci.

Les premières étapes se sont déroulées dans les arènes et les stades d’Amérique du Nord, avec le soutien de Kings of Leon, suivies d’une course européenne tout au long de l’été. Une deuxième course en Amérique du Nord les a menés jusqu’à Noël 2005, puis est venue l’Amérique du Sud, avec une dernière excursion en Australie, en Nouvelle-Zélande et au Japon à la fin de l’année suivante. « Ils ont sorti les armes à feu » », s’est enthousiasmé un fan lors de la dernière soirée sous les étoiles à Honolulu, près de 21 mois après la date d’ouverture de Vertigo.

Comme pour toutes les tentatives précédentes, U2 est sorti plus sage de l’album et de la tournée. « Nous faisons des erreurs tout le temps », a déclaré Mullen. « Nous apprenons très lentement, mais nous apprenons. La seule façon d’arriver à ce disque était de suivre cette voie. Certaines erreurs ont été notre grâce salvatrice.

