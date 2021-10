Retour dans le labyrinthe : l’incursion de Sting dans la musique classique

Piquerle premier album du nouveau millénaire, Sacred Love de 2003, a prouvé qu’il pouvait s’impose fermement dans le nouveau paysage musical du XXIe siècle. Des chansons confiantes et axées sur le rythme, aidées et encouragées par le producteur électronique Kipper, l’album semblait pointer fermement vers l’avenir. Ce « futur », cependant, s’est avéré très différent de ce à quoi les fans auraient pu s’attendre. Lorsque Songs From The Labyrinth a émergé en 2006, il a certainement trouvé Sting se surpassant comme jamais auparavant, mais l’a également vu se retourner vers la musique classique, le XVIe siècle et une période qui, selon certains chercheurs, a vu la naissance de la musique pop.

L’homme qui avait fusionné le reggae avec le punk et le jazz avec la musique du monde, embrassait maintenant les madrigaux écrits par le compositeur et luthiste John Dowland. Cette fois-ci, Sting a troqué les grands ensembles à cheval sur les genres pour une palette musicale plus modeste : le luthiste bosniaque Edin Karamazov et la propre voix multipiste du chanteur, empilés parfois pour former un choral. Les résultats étaient, comme l’avait noté Rolling Stone à l’époque, « une musique nostalgique qui sonnait de manière exquise », dans laquelle Sting trouvait « l’actualité » dans les chansons originales, les investissant « d’habileté et d’âme ».

Illustrant davantage le lien de Sting avec la musique, sa décision d’interpoler les lectures des lettres de Dowland dans l’album. Selon l’estimation de Rolling Stone, cette refonte de Dowling « comme une Renaissance Nick Drake, un mec torturé qui transcende l’agonie personnelle avec une composition sublime. C’était une observation appropriée, étant donné que Sting lui-même avait si ouvertement abordé ses propres tragédies sur disque – notamment sur son troisième album solo, The Soul Cages de 1991, sur lequel il traitait de la perte de son père.

Si les madrigaux de Dowland étaient essentiellement les premières chansons pop (si vous prenez « pop » pour signifier « populaire », alors ils étaient certainement les tubes de son époque), il est facile de voir Sting s’identifier à un esprit créatif qui a vraiment élevé la barre . Sans doute un pari créatif de la part de Sting, Songs From The Labyrinth est sorti le 10 octobre 2006 et s’est hissé en toute confiance au n ° 24 au Royaume-Uni et au n ° 25 aux États-Unis – un exploit pour un album classique sorti sur le Deutsche Grammophon. empreinte à une époque où les charts étaient dominés par Sean Paul, Beyoncé et Justin Timberlake.

Jamais du genre à faire les choses à moitié, Sting, s’étant engagé dans une nouvelle voie créative, continue de la suivre pour sa prochaine sortie, If On A Winter’s Night en 2009… Sorti le 21 octobre de la même année, l’album fait également suite à de brèves retrouvailles avec La police – une période qui a peut-être rappelé à Sting les avancées artistiques qu’il avait faites quand se lancer dans une carrière solo. Pour sa deuxième sortie chez Deutsche Grammophon, il a constitué un orchestre de 42 musiciens comprenant de l’instrumentation classique, des musiciens folkloriques et des doyens de son univers jazz bien-aimé, parmi lesquels le percussionniste Cyro Baptista, Miles Davis les anciens élèves Jack DeJohnette (batterie) et Kenny Garrett (saxophone).

Le matériel, lui aussi, provenait d’un plus large éventail de sources qu’auparavant : des chants de Noël chantés à l’origine en allemand et en basque (« Lo, How A Rose E’er Blooming », « Gabriel’s Message »), des chansons pour enfants du XVIIIe siècle (« Soul Cake »), des compositions du XVIIe siècle d’Henry Purcell, et même une chanson qui lui est propre, une refonte classique de « The Hounds Of Winter », qui a initialement ouvert Mercury Falling en 1996.

De toute évidence, vous pouvez faire confiance à Sting pour regarder plus loin que le recueil de chansons de Noël le plus proche. Comme il le disait lui-même à l’époque, « le thème de l’hiver est riche en inspiration et en matière », et il « filtrait tous ces styles disparates dans un seul album ». Les résultats correspondent à son travail le plus ambitieux à ce jour et le préparent pour son prochain déménagement.

Reprenant à peine son souffle, Symphonicities a émergé le 13 juillet 2010, à peine neuf mois après If On A Winter’s Night…, et a bouclé la boucle de son créateur. Comme s’il s’agissait de la chose la plus naturelle au monde, les moments forts des sorties solo de The Police et Sting ont été réarrangés pour des performances classiques par certains des meilleurs orchestres du monde, parmi lesquels les partenaires de tournée The Royal Philharmonic Concert Orchestra, faisant de l’un des Les efforts les plus revigorants de Sting à ce jour.

Comme l’a noté Rolling Stone, l’album « rocks hard dès le départ », comme « Next To You », le premier morceau du premier album de The Police, Outlandos D’Amour, sort des pièges, la batterie propulsive de l’original et les guitares angulaires remplacées par cordes d’une frénésie satisfaisante. « She’s Too Good For Me » est tout aussi propulsive, une chanson qui est apparu à l’origine sur Ten Summoner’s Tales, et, comme il l’a fait sur cet album, offre une certaine légèreté aux procédures. Ailleurs, certains des solos de Sting semblaient faits sur mesure pour le traitement orchestral, notamment un «Englishman In New York» magnifiquement rendu et un «We Work The Black Seam» envoûtant.

Tout en offrant de nouvelles perspectives sur de vieux classiques, Symphonicities a également aidé la musique de Sting à trouver de nouveaux publics. Le classique de Police « Roxanne » avait été inoubliablement réinventé comme un numéro de tango dans le film culte de Baz Luhrmann en 2001 Moulin Rouge !, et la version sur Symphonicities – avec le nouvel arrangement de « Every Little Thing She Does Is Magic » – semblait faite sur mesure pour les salles de bal du monde entier.

« Sting a montré qu’il est un rockeur qui sait comment évoluer », c’est ainsi que Rolling Stone a conclu son examen. Ils n’avaient pas tort. La théâtralité inhérente à ces trois albums le place en bonne place pour The Last Ship en 2013, un compagnon de sa pièce de théâtre de 2014 du même nom.

Et pourtant, Sting continue de changer. 2016 a vu la sortie de 57th & 9th, salué comme son premier album pop/rock en 13 ans. Cela a prouvé que, qu’il augmente ou diminue, Sting n’a jamais manqué de livrer. Les résultats ont été l’un des corpus de travail les plus convaincants qu’un artiste ait amassé.

