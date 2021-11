Retour de choc soutenu par l’ancien as d’Arsenal en vue d’une réunion; club de vente toutes oreilles

Theo Walcott est convaincu qu’Aaron Ramsey illuminera la Premier League après avoir affirmé qu’il pensait que le Gallois souhaitait désespérément retourner aux Emirats.

Ramsey, 30 ans, a eu du mal à avoir un impact tangible depuis son passage en tant qu’agent libre à la Juventus en 2019. Le milieu de terrain a signé des salaires lucratifs, mais cela n’a pas empêché plusieurs managers de la Juve de sélectionner régulièrement des options alternatives devant lui.

L’accord actuel de Ramsey à Turin expire en 2023, bien que les spéculations sur une sortie prématurée au cours de la prochaine fenêtre de janvier aient tourbillonné.

En effet, Newcastle et Everton, riches en liquidités, ont tous deux été liés à l’ancien artilleur. Cependant, Le gros salaire de Ramsey verra probablement Everton se retirer de la course.

Les salaires élevés ne décourageront plus Newcastle. Mais selon Southampton et l’ancien ailier d’Arsenal Walcott, Ramsey n’aimerait rien de plus que de retourner dans le nord de Londres.

Malgré sa présence avec parcimonie à Turin, Ramsey reste une présence constante sur la scène internationale. Il a encore impressionné mardi soir alors que le Pays de Galles a obtenu un match nul critique 1-1 contre la Belgique. Ce résultat a permis de garantir qu’ils seront classés dans la prochaine phase de qualification pour la Coupe du monde pour les vainqueurs hors groupe.

Walcott pense que ses exploits internationaux montrent que Ramsey a encore beaucoup à donner. De plus, il a suggéré qu’un retour à Arsenal serait bénéfique à la fois pour le joueur et pour le club.

« Je vais le découvrir, l’appeler et le harceler (s’il revient en Premier League) », a déclaré Walcott à talkSPORT (via Goal).

« Ce serait bien pour lui de revenir. J’ai l’impression qu’il le voudrait. Une partie de moi dans ma tête pense qu’il veut revenir à Arsenal.

« C’est une de ces choses, il est à la Juventus. Il a très bien joué pour le Pays de Galles hier soir. Beaucoup de gens ont été sur son dos en Italie et je n’en ai pas assez vu.

«Mais c’est un leader. C’est un bourreau de travail. Joue toujours pour son pays et a toutes ces casquettes. Ce serait formidable pour lui de revenir en Premier League.

« Nous voulons que tous ces joueurs reviennent en Premier League, [Cristiano] Ronaldo est également de retour.

Il a été largement rapporté que la Juventus était ouverte au transfert de Ramsey en janvier. Ils sont tellement déterminés à débarrasser leurs livres de ses salaires, en fait, qu’une décision sans frais de transfert a même été présentée.

À 30 ans, Ramsey n’est pas conforme à la récente politique de transfert d’Arsenal. Cependant, peu de gens pourraient affirmer qu’il ne serait pas un risque à prendre étant donné qu’il pourrait être disponible pour rien.

Défenseur et starlette, impressionnant duo de Serie A – comment Liverpool pourrait s’en sortir en janvier

Arsenal en tête pour le défenseur de l’Ajax

Pendant ce temps, Arsenal mènerait une poursuite à quatre en Premier League contre l’impressionnant arrière droit de l’Ajax Noussair Mazraoui, les géants néerlandais étant susceptibles d’être contraints à sa vente en janvier.

L’Ajax envisage apparemment sa vente dans la fenêtre d’hiver avec son contrat qui expirera l’été prochain. Leur directeur du football Marc Overmars essaie désespérément de le lier à un nouvel accord. Mais jusqu’à présent, toutes les négociations n’ont pas abouti à un accord.

Désormais, selon Eurosport, sa sortie en janvier semble être l’issue la plus probable. Et tandis que l’Ajax pourrait chercher à vendre Et ils déclarent qu’Arsenal est en tête de file pour l’arrière latéral, malgré l’excellente forme de la signature estivale de Takehiro Tomiyasu.

Ils déclarent que les Gunners espèrent utiliser leur connexion avec Overmars pour obtenir la signature du joueur de 24 ans.

Cependant, ils ne sont pas seuls dans leur intérêt pour Mazraoui. Selon le rapport, Manchester City et Brighton expriment également un vif intérêt pour le joueur.

Mais la concurrence la plus forte pourrait encore venir de Leeds United. Leur directeur du football Victor Orta est également un fan de Mazraoui et le considère comme un ajout solide à l’équipe de Marcelo Bielsa.

LIRE LA SUITE: Van Gaal nomme des clubs pour lesquels la star d’Arsenal aurait dû signer après une erreur de transfert