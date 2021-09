Retour de flamme pour Munguía, meilleures affaires pour Usyk et nouvelles prévisions pour Teofimo ?

in

En ces jours, il y avait des nouvelles importantes pour l’avenir de Jaime Munguía, Oleksandr Usyk et Teofimo López. Le premier a eu l’envie et va se battre contre Gabriel Rosado, ce qui nous amène à nous demander si c’est bien ou mal. Ce est à dire:

Gabriel Rosado sera-t-il un diplôme ou un échec pour Munguía ? Avec l’Ukrainien, la nouveauté est connue de tous, il a heurté la bosse contre Anthony Joshua et bien qu’une revanche directe soit attendue, il existe d’autres options : Usyk acceptera-t-il de l’argent pour permettre à Joshua d’affronter Fury ?

Dans le cas de Teofimo Lopez, on le sait déjà, un nouveau changement de date pour son combat contre George Kambosos et l’ennui pourraient affecter les performances des deux. Dans ce cas, le nouveau report modifie-t-il les prévisions pour López vs. Kambosos ? Voir les réponses dans la vidéo.