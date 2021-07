Retour de grand mérite du Betis contre Leeds de Bielsa

in

31/07/2021 à 17h25 CEST

.

Le Le vrai Betis a gagné ce samedi à Leeds United (2-3), de la Premier League anglaise, un match amical qui a clôturé sa semaine de concentration au Royaume-Uni et dans laquelle il a tracé l’avantage initial de son rival avec des buts de Rubal, Image de balise Borja Iglesias et le gardien Meslier, propre but.

LUFC

PARI

Leeds United

Meslier ; Ayling, Koch, Diego Llorente, Junior ; Struijk, Dallas, Raphinha, Harrison ; Rodrigo et Bamford. Shackleton, Roberts Klics, Costa et Greenwood ont également joué.

Le vrai Betis

Rui Silva ; Sabaly, Edgar, Víctor Ruiz, lex Moreno ; Sauvé, Rodri ; Ruibal, Canales, Fekir ; et Borja Iglesias. Camarasa, Calderón, Carvalho, Tello et Kike Hermoso ont également joué.

Buts

1-0 M.6 Bamford, 1-1 M.9 Ruibal, 1-2 M.21 Borja Iglesias, 1-3 M.54 Meslier (PP), 2-3 M.59 Klick.

Arbitre

Michael Salisbury, anglais. Il a réprimandé Betic Fekir.

Incidents

Match amical joué au Loughborough University Stadium de Leeds (Angleterre) devant 3 000 spectateurs.

Les 45 premières minutes ont été très chargées, avec trois buts, des occasions claires pour les deux équipes et la domination initiale de l’équipe entraînée par l’Argentin Marcelo Bielsa, qui a été avancé au moyen de Bamford, après un échec défensif enchaîné de l’équipe bétique (min. 6).

Avant la 25e minute, l’équipe andalouse a tourné le tableau d’affichage avec tant de Aitor Ruibal (min. 9) et Image de balise Borja Iglesias (min. 21), le premier avec un tir croisé après la rupture Diego Llorente et le second, avec un tir du Galicien depuis le point de penalty avec l’aide du premier buteur.

Depuis, les Anglais se sont tournés vers le but d’un Betis qui a fait preuve d’une grande solvabilité défensive, notamment en la personne de Victor Ruiz, tout en menaçant un contrecoup comme celui qui a conduit à Sabaly centrer de la droite un ballon malicieux avec lequel le gardien local, Meslier, il a fait un gâchis et a marqué un but contre son camp.

Le double désavantage n’a pas apaisé les esprits de Leeds United, qui a continué à attaquer avec une grande intensité et s’est approché du tableau de bord en Klich, qui a profité d’une mauvaise passe derrière Image de balise Borja Iglesias rester seul devant Rui Silva et battre bas.

Bien à l’abri dans la dernière demi-heure, c’est l’équipe espagnole qui a mené le plus de danger dans cette partie du match malgré la dominance territoriale de ceux de Bielsa, et même recomposé Rubal avec un joli talon haut après une passe de Canaux, mais l’assistant a invalidé le but pour hors-jeu.