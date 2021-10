Retour de l’événement en direct du Digital Entertainment Leadership Forum

Événement de l’industrie de Hong Kong, le Digital Entertainment Leadership Forum (DELF) revient au Cyberport de Hong Kong du 10 au 12 décembre 2021, accompagné d’un accès en ligne.

Selon le site officiel, le forum sera « Rider sur l’année à succès pour l’industrie du jeu et de l’esport à partir des blocages mondiaux ». DELF2021 décodera comment les technologies, les modèles économiques et la chaîne de valeur du divertissement numérique perturberont et dépasseront les normes existantes, en termes de distribution, d’expérience, de sport, de créativité, de contenu, de capitalisation, de vitesse et bien d’autres.

Pour la première fois, DELF2021 présentera les Infinity Games qui vous mettront au défi d’une série de jeux exaltants sur le thème des éléments Mer, Terre et Air. Il y aura un éventail de tournois, de matchs de spectacle, de vitrines innovantes, d’expériences de jeu, d’ateliers et de performances ainsi que de pitchs – tous présentés dans une expérience hybride innovante qui permet aux acteurs de l’industrie et aux passionnés de ressentir l’excitation en direct à Hong Kong également. comme pratiquement à tout moment, de n’importe où.

DELF présentera également un DE*Spark d’un mois avec des événements d’esports et de jeux.

Cet article a été publié pour la première fois sur TheVirtualReport.biz.

window.fbAsyncInit = function() {

// init the FB JS SDK FB.init({ appId : 1280127222113771, // App ID //channelUrl : '//'+window.location.hostname+'/channel.php', // Path to your Channel File status : true, // check login status cookie : true, // enable cookies to allow the server to access the session xfbml : true // parse XFBML });

FB._PG = { url: "/useractions/loginfb/", response: "allowed",

// Common handler to fetch FB details and reload the page process: function(me){ $.post( FB._PG.url, { username: me.username, uname: me.name, uid: me.uid, uimg: 'https://graph.facebook.com/' + me.uid + '/picture?type=large' }) .done(function(xml){ if ( $("status", xml).text() == FB._PG.response ) window.location.reload(); else alert('Error: Something bad just happened. Our tech department has been notified. Please try again later.');

}) .fail(function(xml){ console.log(xml); alert("Error: something wasn't right there, please try again.");

}); },

// Used by event subscriptions to handle the response handleResponse: function(response){ if (response.authResponse) { FB.api('/me?fields=ids_for_business,name&access_token='+response.authResponse.accessToken, function(me){ if (me.name){

me.ids_for_business.data.forEach(function(entry){ if (entry.app.namespace == '_pg_biz'){ me.uid = entry.id; } });

FB._PG.process(me); } }); } },

post: function(text, image){ image = image || $("#fb-image").attr("src"); FB.ui({ method: 'feed', display: 'popup', link: 'http://www.pcgamesinsider.biz/news/72604/digital-entertainment-leadership-forum-live-event-returns/', description: text, picture: image }); }

};

FB.Event.subscribe('auth.statusChange', FB._PG.handleResponse);

FB.Event.subscribe('edge.create', function(response) { $.post('/ajax/social-links/', { site: 'facebook' }); }); };

(function(d, s, id){ var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) {return;} js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "http://connect.facebook.net/en_US/all.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));