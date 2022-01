Retour de NBK et autres changements pour MOUZ

Mouse Esports se prépare pour 2022.

Après une interruption de six mois, Nathan « NBK- » Schmitt a fait un retour à Counter-Strike de Valorant. Le joueur de 27 ans rejoint le MOUZ avec d’autres changements majeurs dans l’alignement.

Pourquoi NBK est-il parfait pour MOUZ ?



Après avoir été inactif avec OG et avoir annoncé sa retraite, NBK sera désormais une figure cruciale de la gamme CS:GO du MOUZ. Il est considéré comme l’un des meilleurs du jeu et a joué pour certaines des équipes les plus réputées comme Team EnVyUs, G2 Esports, Team Vitality et OG.

Stefan Wendt, PDG de mousesports, a évoqué la terne saison 2021 de l’organisation. Après l’avoir examiné attentivement, ils ont décidé que l’équipe manquait d’expérience et de leadership. « Nous avons toujours eu suffisamment de puissance de feu et des joueurs hautement qualifiés, mais nous avions besoin de plus de structure et d’un sang-froid dans les situations de haute intensité », a déclaré Wendt.

Aussi difficile qu’il soit de remplacer le ropz, mousesports cherche à combler le fossé avec l’expérience et quelqu’un qui peut faire les nœuds ensemble. Schmitt était clair sur ce que l’organisation voulait et ce qu’il désirait, et il l’a expliqué dans le communiqué. « Quand j’ai reçu l’offre de MOUZ, je pense qu’il y avait beaucoup de bons éléments. J’ai pu voir une grande organisation, un grand talent et une bonne équipe dans l’ensemble où la position que j’aurais dans la liste est exactement là où je veux être.

Autres changements importants



MOUZ a également apporté une rafale d’autres changements à l’équipe. Nous avons vu le départ de Robin « ropz » Kool, Torbjørn « mithR » Nyborg et récemment, Chris « chrisJ » de Jong.

L’organisation a promu Dennis « sycrone » Nielsen de MOUZ NXT à l’entraîneur-chef de l’équipe senior. Nielsen a aidé mousesports à devenir l’une des meilleures équipes académiques de la scène. Ádám « torzsi » Torzsás, un jeune joueur de MOUZ NXT a également rejoint en tant qu’awper pour l’équipe senior. Il a été cohérent avec son objectif et s’est avéré être un grand atout pour l’équipe.

Le roster #MOUZ pour 2⃣0⃣2⃣2⃣ : @FROZENNcs

@bymascs

@dextersjourney

@torzsics

@NBK

Entraîneur principal : 🇩🇰 @sycronecs #VAMOUZ — MOUZ (@mousesports) 7 janvier 2022

Il sera intéressant de voir les performances de l’équipe lors des prochains matchs du tournoi Intel Extreme Masters Katowice. Avec de jeunes joueurs et une main expérimentée pour les guider, MOUZ a une année entière devant eux.

Image caractéristique : sports de souris