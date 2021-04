Retour des sables mouvants avec une nouvelle «inversion»

Groupe post-hardcore de New York SABLES MOUVANTS a fait son retour tant attendu avec le nouveau single “Inversion”. Le morceau fait suite à l’album à succès du groupe de 2017, “Intérieurs”. Pensée, entraînante et puissante, comme le groupe de longue date lui-même, la chanson a une résonance émotionnelle qui n’est amplifiée que par les événements de l’année passée, stressée et bloquée.

“La musique pour ‘Inversion’ était très punk squatter au début », dit le leader Walter Schreifels. “Pour faire avancer quelque chose vocalement, j’ai commencé à chanter en anglais Neil NAUSEA genre d’ambiance (LA NAUSÉE sont un groupe de punk de paix / squatter du Lower East Side de Manhattan). Les paroles reflètent la volonté d’être très connecté grâce à la technologie tout en étant le groupe d’humains le plus isolé sur le plan émotionnel à avoir jamais parcouru la planète et des choses amusantes comme ça. “

Aujourd’hui, le groupe a lancé une vidéo colorée avec des illustrations d’un artiste japonais Tetsunori Tawaraya animé par un artiste basé à Los Angeles Rob Fidel. Découvrez-le ci-dessous.

Formé en 1990, SABLES MOUVANTS a fait ses débuts avec “Glisser” – une sortie de 1993 saluée par Le club AV comme “un disque presque parfait qui combine l’ironie et la lourdeur de CASQUE avec FUGAZIle penchant pour démonter le son de la manière la plus énergique. “Arrivé en 1995, leur deuxième album, “Compression maniaque”, est apparu n ° 1 sur la liste des cinq meilleurs disques post-hardcore de LA Hebdomadaire (qui notait que “s’il y avait une justice dans le monde, SABLES MOUVANTS aurait été le plus grand groupe underground des années 90 “).

Au début des années 90, SABLES MOUVANTS tourné avec des groupes comme CASQUE, FUGAZI, RAGE CONTRE LA MACHINE et ANTHRAX. Après leur dissolution à la fin de 1995, ils se sont réunis pour un spectacle d’une nuit en juin 2012. Ils sont depuis apparus dans des festivals comme FYF Fest et Pukkelpop, et en 2013, ils ont entrepris leur première tournée nord-américaine en 15 ans. En 2017, le groupe a sorti son troisième album studio tant attendu “Intérieurs”, qui a vu Conséquence du son félicitez le groupe pour son son “que personne d’autre n’a pu reproduire depuis tout le temps où ils sont partis”.

SABLES MOUVANTS est le chanteur / guitariste Walter Schreifels, bassiste Sergio Vega et batteur Alan Cage.



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens «Signaler à Facebook» et «Marquer comme spam» qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de «cacher» les commentaires qui pourraient être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de «bannir» les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et aux amis Facebook de l’utilisateur. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur “banni” ou contient un mot sur la liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur “banni” ne seront visibles que par l’utilisateur et les amis Facebook de l’utilisateur).