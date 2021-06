Retour des tasses: Starbucks permet aux clients d’apporter leurs propres tasses après la pause COVID dans le cadre de la promotion de la durabilité

in

(Photo Gros Stock)

Starbucks permettra à nouveau aux clients d’apporter leurs propres gobelets propres et réutilisables dans leurs magasins pour les boissons à partir du 22 juin. Le mastodonte mondial du café a temporairement interdit cette pratique à la suite de l’épidémie de COVID-19. L’entreprise recommencera également à proposer des boissons dans sa propre vaisselle pour les personnes qui dînent sur place.

Environ 80% des boissons Starbucks sont emportées. La chaîne de café basée à Seattle s’est engagée à réduire de moitié ses déchets d’ici 2030.

Le problème de la tasse est un gros problème pour Starbucks. CNN a précédemment rapporté que la société avait passé 30 ans à essayer de trouver une alternative plus écologique à son gobelet en papier arborant le logo, qui est essentiellement le panneau d’affichage de la marque. Il a rapporté que Starbucks a utilisé 3,85 milliards de gobelets en papier pour les boissons chaudes en 2017 seulement.

Dans les premiers mois de la pandémie – le premier cas américain a été détecté et annoncé dans l’État de Washington en janvier 2020 – les experts de la santé ne savaient pas comment la maladie s’était propagée. La crainte que le virus ne se transmette en touchant des surfaces contaminées, notamment des tasses à café et autres plats et ustensiles, a conduit de nombreuses entreprises à se tourner exclusivement vers des contenants alimentaires jetables.

On sait maintenant que le SRAS-CoV-2 se propage principalement par de minuscules particules d’aérosols et des gouttelettes respiratoires, faisant des masques un outil essentiel pour prévenir les cas. La transmission de surface est à faible risque.

Les responsables de Starbucks ont déclaré avoir organisé des “essais approfondis” dans le monde entier pour tester une nouvelle méthode de fonctionnement permettant une utilisation sûre des gobelets réutilisables.

L’entreprise offrira une remise de 10 cents par boisson aux clients utilisant des gobelets réutilisables. Les gobelets réutilisables ne seront pas autorisés dans les fenêtres de service au volant.

Ce printemps, la société a lancé un projet pilote de deux mois à Seattle qui a permis aux clients d’« emprunter un gobelet » en prenant un gobelet réutilisable qui nécessitait un dépôt remboursable de 1 $. Les gobelets pourraient être retournés aux emplacements participants ou recyclés par l’intermédiaire de l’entreprise locale de réduction des déchets Ridwell. Les gobelets retournés seraient stérilisés et réutilisés. Le programme s’est terminé fin mai.

« Cela s’est très bien passé et nous avons constaté un fort engagement de la part des clients », a déclaré un porte-parole de Starbucks par e-mail. L’entreprise détermine ce qu’elle a appris du pilote afin “d’adapter le programme et de continuer à le faire évoluer pour l’avenir”.